Từng là một trong những sao nhí đình đám nhất Hàn Quốc, Kim Yoo Jung gắn liền với hình tượng "em gái quốc dân" trong sáng, thuần khiết và ngọt ngào đến mức ai cũng muốn che chở. Dù đã bước sang độ tuổi trưởng thành, gần 30, khán giả vẫn nhìn thấy ở Kim Yoo Jung dáng vẻ "em gái nhỏ" ngày nào, khiến cô khó lòng lột xác. Ngay cả khi hóa thân vào nhân vật Do Do Hee trong My Demon, với tạo hình trưởng thành và khí chất sang chảnh, Kim Yoo Jung vẫn bị chê bai bởi nhìn trông rất non nớt, dễ thương thay vì quyền lực, quyết đoán.

Vậy mà mới đây, tại Triển lãm KCON LA 2025 ở Los Angeles, khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim DEAR X được tung ra, cư dân mạng gần như không thể tin vào mắt mình. Kim Yoo Jung xuất hiện như một sắc sảo, quyến rũ, lạnh lùng đến rợn người. Từ phong cách thời trang lộng lẫy, thần thái kiêu kỳ cho tới những biểu cảm dữ dội, hành động điên loạn, máu me đầy mặt,... mọi thứ đều chứng minh rằng “em gái quốc dân” ngày nào đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một phiên bản Kim Yoo Jung trưởng thành, gai góc và không ngại lột xác. Rất nhiều bình luận mong chờ màn lột xác này, nhiều người không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy phiên bản thực sự "người lớn" của Kim Yoo Jung.

Một Kim Yoo Jung trưởng thành xuất hiện ở DEAR X

Hình ảnh điên loạn chưa từng thấy ở Kim Yoo Jung

Cảnh phim máu me gây ám ảnh, nhìn qua khán giả không thể nhận ra em gái quốc dân

Nhân vật Baek Ah Jin mà cô đảm nhận trong DEAR X là một vai diễn được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn hình ảnh lẫn vị thế của Kim Yoo Jung trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Theo nhà sản xuất mô tả, Baek Ah Jin là “kẻ điên loạn không phải vì không có lý trí, mà là một lý trí khác biệt. Trong họ có một trật tự, chỉ là trật tự do họ đặt ra mà bạn chưa hiểu.” Đây không phải là một nhân vật nữ chính thuần túy đáng thương hay trong sáng, mà là kiểu nhân vật phản anh hùng phức tạp, nguy hiểm và thách thức mọi giới hạn diễn xuất.

Trên màn ảnh, Baek Ah Jin là một nữ minh tinh hạng A, người sẵn sàng thao túng, lợi dụng và trả thù để bảo vệ hào quang của mình. Đằng sau lớp vỏ ngoài dịu dàng và hoàn hảo, cô là kẻ mang đầy oán hận, có thể nhẫn tâm giẫm đạp lên người khác để đạt được mục tiêu. Đặc biệt, DEAR X không phải là một melodrama thông thường mà thuộc thể loại melo-thriller, kết hợp yếu tố tâm lý và giật gân, với những cú twist và diễn biến nội tâm căng thẳng. Chính vì vậy, Kim Yoo Jung sẽ không chỉ phải thể hiện sự biến đổi trong tâm lý nhân vật, mà còn tham gia vào những cảnh hành động dữ dội, phô bày khía cạnh điên rồ mà trước giờ cô chưa từng thể hiện trên màn ảnh.

Một Kim Yoo Jung rất mới ở DEAR X

DEAR X phim xoay quanh quá trình sụp đổ của nữ diễn viên hàng đầu Baek Ah Jin - người từng thống trị làng giải trí nhờ sắc đẹp và khả năng thao túng dư luận. Khi những bí mật đen tối trong quá khứ dần bị lộ ra, cô buộc phải đối mặt với những kẻ thù giấu mặt và chính bản ngã điên loạn trong mình. Phim khai thác sâu tâm lý nhân vật, bóc tách mặt tối của giới showbiz và ranh giới mong manh giữa sự tỉnh táo và điên rồ.

Bộ tứ diễn viên phim DEAR X

