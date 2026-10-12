Phim mới của Kim Ji Won bùng nổ tranh cãi, giáo sư Y khoa nói đúng 1 câu làm cả ekip điêu đứng

Sau thành công vang dội của Nữ Hoàng Nước Mắt, Kim Ji Won chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với Doctor X, bộ phim y khoa mang màu sắc phản anh hùng đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Không lựa chọn hình tượng nữ bác sĩ dịu dàng, tận tụy theo công thức quen thuộc, nữ diễn viên hóa thân thành Gye Su Jeong, một bác sĩ ngoại khoa thiên tài có tính cách lạnh lùng, ngang tàng, được ví như "chó điên" trong phòng phẫu thuật. Cô sẵn sàng đối đầu với những luật ngầm, sự tha hóa và hệ thống quyền lực trong bệnh viện để giành lại công bằng cho bệnh nhân.

Kim Ji Won trong Doctor X

Ngay từ những tập đầu tiên, Doctor X đã cho thấy sức hút không thể xem thường. Theo Nielsen Korea, tập 1 phát sóng ngày 9/10 đạt rating trung bình toàn quốc 11,4%. Sang tập 2, phát sóng ngày 10/10, con số này lập tức tăng lên 14,9%, với mức cao nhất đạt 17,4%. Thành tích giúp bộ phim dẫn đầu khung giờ phát sóng và trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất trên màn ảnh Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Tác phẩm đồng thời gây chú ý trên Netflix, được người xem quốc tế quan tâm và liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận về phim Hàn mới.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sức hút của Doctor X chính là màn lột xác của Kim Ji Won. Sau hình ảnh nữ tổng tài sang chảnh, kiêu kỳ trong Nữ Hoàng Nước Mắt, cô trở lại với một nhân vật hoàn toàn khác, quyết đoán, bất cần, có phần khó gần nhưng sở hữu năng lực chuyên môn vượt trội. Gye Su Jeong không cần lấy lòng bất kỳ ai, càng không có ý định cúi đầu trước những kẻ dùng địa vị để thao túng bệnh viện. Sự lạnh lùng trong ánh mắt, cách đối thoại sắc bén và phong thái tự tin của Kim Ji Won khiến nhân vật nhanh chóng tạo được dấu ấn.

Các phân đoạn phẫu thuật cũng là điểm khiến bộ phim được bàn luận nhiều. Những cảnh cấp cứu dồn dập, không khí căng thẳng trong phòng mổ cùng cách máy quay bám sát từng thao tác tạo cảm giác trực diện, nghẹt thở. Dưới góc nhìn của khán giả, những cảnh quay này góp phần tạo nên cảm giác chân thực, khiến người xem khó rời mắt khỏi màn hình. Đặc biệt, những màn Gye Su Jeong liên tiếp xử lý các ca bệnh nguy cấp còn giúp khắc họa rõ năng lực của một bác sĩ thiên tài, đồng thời tạo ra cảm giác giải tỏa khi cô phá vỡ những luật lệ bất công trong bệnh viện.

Tuy nhiên, sức nóng của Doctor X không đồng nghĩa bộ phim có thể lên sóng một cách hoàn toàn yên ổn. Trái lại, tác phẩm đang phải đối mặt với làn sóng tranh cãi về tính chính xác của các tình tiết y khoa. Một số khán giả am hiểu lĩnh vực y tế đặt câu hỏi về quy trình xử lý bệnh nhân, chỉ định phẫu thuật và cách sử dụng thiết bị trong những tình huống cấp cứu. Những chi tiết này làm dấy lên nghi vấn liệu bộ phim đã thực sự bảo đảm tính hợp lý chuyên môn, hay đang hy sinh sự chính xác để đẩy cao kịch tính.

Các phân cảnh mang tính chuyên môn trong phim đang gây tranh cãi

Tranh cãi càng bị đẩy lên cao hơn khi danh tính người tham gia cố vấn y khoa cho bộ phim được chú ý. Đó là Nam Goong In, bác sĩ chuyên ngành cấp cứu, giáo sư và tác giả người Hàn Quốc, người đã trực tiếp tham gia cố vấn tại hiện trường trong quá trình sản xuất Doctor X. Theo ghi nhận từ Naver, vị giáo sư này mới đây đã chia sẻ về trải nghiệm lần đầu làm cố vấn tại trường quay, dành lời khen cho sự nỗ lực và tinh thần làm việc của diễn viên, nhân viên đoàn phim. Tuy nhiên, sau khi khán giả đặt câu hỏi liệu ông có thực sự tham gia cố vấn y khoa hay không, giáo sư Nam đã đưa ra câu trả lời khiến nhiều người chú ý: “Nếu có những phần không chính xác về y khoa, có thể hiểu rằng phía cố vấn và đoàn sản xuất đã tranh đấu với nhau, và phía cố vấn đã thua”.

Tấm thẻ staff đoàn phim Doctor X mà giáo sư Nam Goong In đăng tải

Chỉ một câu nói, cuộc tranh luận về Doctor X lập tức có thêm một khía cạnh đáng chú ý. Bởi đây không còn đơn thuần là chuyện khán giả phát hiện những chi tiết thiếu hợp lý trên màn ảnh, mà còn là câu hỏi về vai trò thực sự của người được mời bảo đảm tính chuyên môn cho tác phẩm. Nếu cố vấn đã đưa ra ý kiến nhưng những chi tiết gây tranh cãi vẫn xuất hiện trong bản phim cuối cùng, công chúng có lý do để thắc mắc tiếng nói chuyên gia có trọng lượng đến đâu trong quá trình sáng tạo. Làn sóng tranh cãi vì vậy mà bị đẩy lên cao chưa từng thấy, nhiều người cho rằng ekip không tôn trọng giáo sư, dù biết có vấn đề sai phạm nhưng vấn bất chấp.

Dẫu vậy, phát ngôn của Nam Goong In chưa đủ để kết luận việc ekip có cố tình phớt lờ chuyên môn hay thiếu tôn trọng giáo sư hay không. Phía ekip hiện chưa lên tiếng phản hồi chính thức.