Ra mà coi Kim Ji Won vừa tái xuất đã phá 2 kỷ lục rating 2026, đóng phim cuốn ác thế này thì ai chịu nổi!

Mới đây, bộ phim Doctor X: Mafia In White (Bác Sĩ X) đã chính thức lên sóng tập đầu tiên trên đài SBS, đánh dấu màn tái xuất của Kim Ji Won sau 2 năm kể từ thành công vang dội của Queen Of Tears. Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu ra mắt, tác phẩm đã ghi nhận những thành tích vô cùng ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nữ diễn viên đối với khán giả truyền hình Hàn Quốc.

Kim Ji Won vừa có màn tái xuất màn ảnh nhỏ đầy mạnh mẽ với Doctor X: Mafia In White.

Cụ thể, Doctor X: Mafia In White ghi nhận mức rating realtime lên tới 25,34% chỉ sau 1 giờ, qua đó lập kỷ lục rating realtime của năm 2026. Bên cạnh đó, rating toàn quốc của tập 1 đạt 11,4%, giúp bộ phim dẫn đầu khung giờ phát sóng, cũng trở thành phim Hàn đầu tiên có rating 2 chữ số trong năm. Đặc biệt, lượng khán giả theo dõi qua truyền hình vượt mốc 2,2 triệu người, một con số đáng chú ý đối với tác phẩm vừa ra mắt.

Doctor X: Mafia In White xoay quanh Gye Su Jeong (Kim Ji Won), một nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài sở hữu tài năng xuất chúng nhưng có tính cách vô cùng đặc biệt. Thông qua công ty môi giới bác sĩ của Jang Hee Suk, cô được đưa đến Bệnh viện Đại học Guseo để đảm nhận vị trí bác sĩ phẫu thuật đang bỏ trống. Tại đây, Gye Su Jeong nhanh chóng chứng minh năng lực bằng những kỹ thuật y khoa điêu luyện, đồng thời không ngần ngại vạch trần những điều phi lý trong ngành y. Trong quá trình làm việc, cô còn vướng vào những mối quan hệ phức tạp với giám đốc bệnh viện Bu Seung Gwon và bác sĩ thực tập Park Tae Gyeong.

Phim sở hữu dàn diễn viên chất lượng.

Không chỉ gây ấn tượng về thành tích rating, bộ phim còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả sau tập mở màn. Đặc biệt, hình tượng Gye Su Jeong của Kim Ji Won trở thành điểm sáng khi kết hợp giữa tài năng xuất chúng và tính cách bất cần, thẳng thắn, sẵn sàng lên tiếng khi thấy đúng đắn hoặc không đồng tình với điều gì, nói ra suy nghĩ của bản thân dù điều đó khiến cô trở nên "khác thường".

Bên cạnh đó, những tình huống hài hước được lồng ghép tự nhiên, không quá cường điệu, cùng diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn. Dù tập đầu chưa hé lộ quá nhiều về câu chuyện chính, tác phẩm vẫn duy trì được nhịp phim lôi cuốn và khiến người xem tò mò về những diễn biến tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, cũng có một số khán giả phàn nàn nhạc nền chưa đặc sắc, tập đầu cũng không có gì quá khác biệt, thu hút hơn so với phiên bản Nhật. Tuy nhiên nhìn chung những đánh giá tích cực vẫn nhiều hơn.

14

Trên nền tảng MyDramaList, Doctor X: Mafia In White hiện được chấm 8,2/10 điểm, tiếp tục cho thấy tín hiệu đón nhận khả quan. Với khởi đầu đầy hứa hẹn, bộ phim đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc nổi bật của năm 2026.

Bình luận của netizen về Doctor X: Mafia In White

- Trauma Code x Doctor X. Đúng kiểu cốt truyện tôi thích. Tui bị cuốn quá rồi và đang nóng lòng chờ ngày mai.

- Thú thật, vấn đề lớn nhất với tôi là nhạc nền quá nhàm chán, nhất là khi so sánh với bản gốc. Ví dụ như nhạc khi giám đốc đi vòng quanh? Nhạc trong phần dẫn chuyện? Nhạc trong bản gốc ở những khoảnh khắc đó lập tức khiến tôi hào hứng, nhưng ở đây thì có vẻ như họ chẳng hề cố gắng để làm điều đó. Thật đáng tiếc. Tuy nhiên, nhìn chung đây là một bản chuyển thể khá ổn. Kim Ji Won và Lee Jung Eun diễn xuất tuyệt vời, thể hiện rất tốt tinh thần của các nhân vật trong bản gốc. Dù vậy, tôi vẫn thích đoạn nhạc mở đầu ở câu lạc bộ khiêu vũ trong bản gốc hơn nhiều so với bản này.

- Tập đầu tiên thật điên rồ! Mình đã yêu thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Có rất nhiều diễn viên hay đóng các vai mình ghét cũng xuất hiện ở đây, haha. Có lẽ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời và mình sắp có thêm một bác sĩ yêu thích nữa trên màn ảnh, sau bác sĩ Kim và bác sĩ Baek, đó chính là bác sĩ Gye.

- Tôi chưa xem bản tiếng Nhật, nhưng từ những gì tôi đang xem ở đây, tôi rất thích tập đầu tiên và thấy nó khá hay. Phim có chút hơi hướng của Doctor Romantic.

- Kim Ji Won chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng.