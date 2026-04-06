Phim mới của Jo In Sung gây sốt toàn cầu

Ảnh: Zaapzee

Bộ phim thu hút khán giả khi kết hợp giữa bối cảnh chính trị căng thẳng, câu chuyện nhân vật nhiều lớp và phần dàn dựng mãn nhãn. Tác phẩm được cầm trịch bởi đạo diễn Ryoo Seung Wan, người từng ghi dấu ấn với các phim đình đám như Escape from Mogadishu và Veteran.

Lấy bối cảnh tại thành phố cảng lạnh giá Vladivostok, gần khu vực biên giới nhạy cảm giữa Nga và North Korea, HUMINT theo chân bốn nhân vật với những mục tiêu khác nhau khi cùng truy tìm một manh mối bí ẩn. Những bí mật bị chôn vùi dưới đáy biển băng giá dần được hé lộ, kéo theo hàng loạt xung đột về lòng tin, lý tưởng và sự sinh tồn.

Điểm mạnh nổi bật của bộ phim nằm ở dàn diễn viên thực lực (Ảnh: Allkpop)

Điểm mạnh nổi bật của bộ phim nằm ở dàn diễn viên thực lực. Jo In Sung tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao với lối diễn xuất điềm tĩnh nhưng đầy nội lực. Đồng hành cùng anh là Park Jung Min, Park Hae Joon và Shin Sae Kyeong - những cái tên đã góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc và sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Bên cạnh tuyến truyện căng thẳng, phim còn ghi dấu với câu chuyện tình yêu giữa Park Geon và Chae Sun Hwa, do Park Jung Min và Shin Sae Kyeong thể hiện. Mối quan hệ của họ phát triển giữa bối cảnh khắc nghiệt, nơi ranh giới giữa nhiệm vụ và tình cảm trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Không thể không nhắc đến phần hình ảnh được đầu tư công phu. Dù lấy bối cảnh tại Vladivostok, bộ phim được ghi hình tại Latvia nhằm tái hiện chân thực bầu không khí lạnh giá và khắc nghiệt của vùng viễn đông Nga. Những khung hình phủ đầy tuyết trắng, mặt biển đóng băng và ánh sáng u ám đã góp phần tạo nên một không gian điện ảnh vừa đẹp mắt vừa ám ảnh.

Bối cảnh phim cũng được đánh giá cao (Ảnh: Allkpop)

Ngoài ra, các cảnh hành động như cận chiến, đấu súng và rượt đuổi bằng ô tô được dàn dựng dồn dập, mang lại cảm giác nghẹt thở cho người xem. Nhịp phim nhanh, kết hợp với kịch bản chặt chẽ, khiến HUMINT không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là hành trình khám phá tâm lý con người trong hoàn cảnh cực hạn.

Với sự hội tụ của nội dung hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng và bối cảnh độc đáo, HUMINT được đánh giá là một trong những tác phẩm nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc từ đầu năm tới nay, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của Jo In Sung trên thị trường quốc tế.