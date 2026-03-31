Sáng 31/3, tờ Koreaboo đưa tin, Jo In Sung - Jang Won Young bất ngờ dính tin hẹn hò, khiến cả mạng xã hội châu Á náo loạn. Nghi vấn tình ái bùng lên dữ dội xuất phát từ bài đăng mới đây của đầu bếp nổi tiếng Hu Deok Juk trên trang Instagram cá nhân. Trong bài viết này, đầu bếp Hu gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh Jo In Sung - Jang Won Young đã tới dùng bữa tại nhà hàng của ông.

Từ đây, truyền thông cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn 2 ngôi sao đình đám đang bí mật yêu nhau và mới đây còn tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc, ấm áp ở nhà hàng của đầu bếp Hu. Được biết, Jo In Sung hơn Jang Won Young tận 23 tuổi. Và nếu 2 nghệ sĩ thật sự đang lén lút yêu đương thì họ sẽ trở thành cặp đôi chú cháu đẹp nhất lịch sử làng giải trí Hàn Quốc.

Đầu bếp Hu Deok Juk đăng ảnh Jang Won Young - Jo In Sung dùng bữa tại nhà ông trong cùng 1 bài đăng. Ảnh: Koreaboo

Mối quan hệ giữa Jo In Sung - Jang Won Young bất ngờ trở thành chủ đề nóng gây bàn tán xôn xao. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đã chia phe tranh luận sôi nổi xung quanh nghi vấn Jo In Sung - Jang Won Young đang hẹn hò, yêu đương. 1 số khán giả tin rằng 2 nghệ sĩ nổi tiếng thực sự đang là 1 cặp, đồng thời không giấu nổi sự tò mò về hoàn cảnh giúp họ đến được với nhau.

Thế nhưng song song với đó, cũng có nhiều ý kiến khẳng định Jo In Sung - Jang Won Young không hề yêu nhau như nhiều cư dân mạng đang đồn đoán. Theo những khán giả này, 2 ngôi sao đến nhà hàng vào những thời điểm khác biệt và không đi cùng nhau. “Thánh soi” còn chỉ ra chi tiết cây bút trên áo đầu bếp Hu trong 2 bức hình được đặt ở 2 vị trí hoàn toàn khác nhau, qua đó cho thấy Jo In Sung - Jang Won Young không tới nhà hàng dùng bữa ở cùng 1 thời điểm.

Công chúng để lại hàng loạt ý kiến trái chiếu dưới bài báo đăng tải nghi vấn Jo In Sung - Jang Won Young đang hẹn hò: “Chắc là đang hẹn hò thật rồi, mà sao 2 người họ lại quen biết nhau được nhỉ?”, “Tôi đã xem Instagram của đầu bếp Hu và có vẻ như ông ấy chỉ đăng ảnh tổng hợp về những người nổi tiếng đã đến ăn tại nhà hàng của mình mà thôi”, “Jo In Sung - Jang Won Young không đi cùng nhau mà đi riêng, đầu bếp Hu chỉ xếp hình ảnh 2 ngôi sao vào cùng 1 bài đăng mà thôi”, “Nhìn cái bút mà ông đầu bếp cài trên áo mà xem, cây bút rõ ràng nằm ở các vị trí khác nhau trong mỗi bức ảnh. Có thể thấy Jo In Sung - Jang Won Young đã đến dùng bữa tại nhà hàng vào những ngày khác nhau”, ...

Nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý vào chi tiết cây bút được đầu bếp Hu cài trên áo trong 2 bức hình. Ảnh: X

Jo In Sung là 1 trong những nam diễn viên dẫn đầu làn sóng giải trí Hàn Quốc Hallyu, anh trở nên nổi tiếng rộng rãi qua hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách như Cổ Điển (2003), Song Hoa Điếm (2008), Ngọn Gió Đông Năm Ấy (2013), It's Okay, That’s Love (2014),...

Anh từng có giai đoạn hẹn hò với nữ minh tinh Kim Min Hee. Ngoài ra nam ngôi sao điển trai còn từng dính nghi vấn yêu Song Hye Kyo, Go Hyun Jung, cựu phát thanh viên đài SBS Park Sun Young,... nhưng anh chưa 1 lần lên tiếng xác nhận.

Trong khi đó, Jang Won Young là nữ thần tượng nổi tiếng nhất thế hệ thứ 4 của Kpop. Trước khi dính tin yêu tài tử đáng tuổi chú Jo In Sung, mỹ nhân họ Jang từng vướng nghi vấn tình ái với loạt sao nam đình đám như G-Dragon, V (BTS), Sunghoon (ENHYPEN), Byeon Woo Seok,... song cô cũng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận.