Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng trước thông tin đang mang thai với bạn trai thiếu gia

Chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai đã chính thức xác nhận mối quan hệ. Không còn úp mở như trước, cặp đôi thoải mái hơn trong việc xuất hiện cùng nhau và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Khi tham gia sự kiện giải trí mới đây, Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi vướng nghi vấn mang thai với một thiếu gia. Nguyên nhân xuất phát từ loạt hình ảnh cô diện váy rộng, kết hợp với một số hành động lạ như liên tục xoa bụng.

Trước những đồn đoán lan rộng, người đẹp 9x đã nhanh chóng lên tiếng. Dưới phần bình luận, khi bị hỏi thẳng về chuyện đang mang thai: "Có oe oe rồi à?", Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn phản hồi là do bản thân đau bụng: "Có tào tháo rượt á". Từ khi công khai chuyện tình cảm, người đẹp sinh năm 1998 không ngần ngại lên tiếng chia sẻ khi được hỏi về việc riêng tư.

Trong thời gian hẹn hò, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm không ít lần vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Cụ thể trong một clip ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng dùng bữa từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong clip, cặp đôi bị cho là khá lạnh nhạt khi gần như không trò chuyện, đặc biệt Đức Phạm còn liên tục nhìn vào điện thoại.

Dưới phần bình luận, một cư dân mạng góp ý: "Giá như trong lúc ăn cơm anh để ý đến chị, tương tác với nhau trong bữa ăn thay vì xem điện thoại thì sẽ tuyệt hơn nữa chị ạ". Trước ý kiến này, Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng cả hai chỉ tranh thủ ăn uống giữa lịch trình bận rộn.

Trong khi đó, Đức Phạm được biết đến là một thiếu gia có tiềm lực kinh tế, từng gây chú ý với một số ồn ào tình cảm trong quá khứ cùng một cựu người mẫu quen mặt của Vbiz. Đáng chú ý, vào tháng 11, Đức Phạm từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng tải hình ảnh ôm Vũ Thúy Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Chi tiết này nhanh chóng được xem như lời công khai tình cảm, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.