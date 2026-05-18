Mỹ nam Gia Đình Là Số 1 bị mẹ phá nát buổi hẹn hò với bạn gái, khẳng định 4 năm nữa cũng chưa làm đám cưới

Chiều 16/5, tờ Xportsnews cho hay, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Yoon Shi Yoon (phim Gia Đình Là Số 1 phần 2) vừa làm khách mời trên chương trình Stars’ Top Recipe at Fun-Staurant (đài KBS2). Tại đây, nam tài tử sinh năm 1986 đã trải lòng về việc mẹ dường như không muốn anh lập gia đình ở thời điểm hiện tại: “Mẹ tôi miệng thì bảo muốn tôi cưới vợ nhưng trong lòng có vẻ lại không thích điều đó xảy ra”.

Đáng chú ý, Yoon Shi Yoon gây bất ngờ khi để lộ hẳn chuyện mẹ từng phá hỏng buổi hẹn hò của anh với bạn gái cũ: “Có lần tôi xin phép mẹ cho mình xuống xe ở trước ga tàu để đi hẹn hò với bạn gái. Nhưng mẹ cứ thế lái xe chạy vọt qua luôn. Khi tôi bảo mẹ cho mình xuống xe, tự nhiên mẹ hét lên: ‘Mẹ không biết đâu!’, rồi cứ thế ôm chặt vô lăng và khóc nức nở”.

Nghe vậy, Jaejoong (JYJ) liền hỏi dồn Yoon Shi Yoon: “ Thế hóa ra là vì mẹ nên cậu mới chưa chịu lấy vợ có đúng không?”. Đối phương vừa dứt lời, mỹ nam họ Yoon đành thú thật: “Thực ra đúng là tại mẹ tôi đấy”.

Yoon Shi Yoon cho biết mẹ đã phá hỏng buổi hẹn hò của anh với người yêu cũ. Ảnh: Naver

Trong 1 phân đoạn khác của chương trình, Jaejoong hỏi thẳng Yoon Shi Yoon và tài tử Choi Jin Hyuk (phim The Heirs): “Thế để tôi hỏi 2 người 1 câu này nhé. 2 cậu có ý định kết hôn trong vòng 4 năm tới không nào?”. Yoon Shi Yoon nghe xong liền trả lời dứt khoát: “Không nhé”. Khi Jaejoong gặng hỏi lại để xác nhận: “Là cậu hoàn toàn không muốn kết hôn ấy hả?”. Tới lúc này, mỹ nam họ Yoon mới ngập ngừng trả lời: “Ít nhất là ở thời điểm hiện tại thì tôi chưa muốn lập gia đình nhé”.

Những chia sẻ của Yoon Shi Yoon trên sóng truyền hình mới đây đã gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Nate

Trước đó, trong lần làm khách mời trên show Dolsing Fourmen, Yoon Shi Yoon cũng từng tuyên bố mình chưa muốn lập gia đình. Ngay trên sóng truyền hình, mỹ nam Gia Đình Là Số 1 tâm sự : “Em ngày càng cảm thấy việc ở 1 mình là vô cùng thoải mái. Mọi người bảo nếu lỡ mất giai đoạn ở độ tuổi U40 thì thời gian sẽ trôi vèo 1 cái đến tận năm U50 luôn. Em cũng nghe nói kết hôn là phải đúng thời điểm, không nên bỏ lỡ, nhưng thú thật là hiện tại em vẫn chưa có tâm trí để nghĩ đến chuyện cưới xin đâu”.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của Yoon Shi Yoon, nam ca sĩ Tak Jae Hoon liền tỏ ra tò mò: “Thế cậu cũng không định hẹn hò luôn à? Hay là lần chia tay trước xảy ra chuyện gì đó không êm đẹp?”. Yoon Shi Yoon liền trả lời thẳng thắn: “Em đã chia tay được khá lâu rồi. Trong tình yêu thì cuộc chia tay nào mà chẳng để lại vết thương lòng”. Nghe vậy, Kim Jun Ho liền xen vào: “Hay là do tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu cao quá?”. Đến lúc này, Yoon Shi Yoon đành phải thừa nhận: “Dạ, đúng là có vẻ cao thật anh ạ”.

Yoon Shi Yoon sinh năm 1986, chính thức ra mắt khi vừa tròn 23 tuổi qua bộ phim sitcom đình đám 1 thời Gia Đình Là Số 1 phần 2. Chẳng ai ngờ anh 1 bước thành sao, vụt nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tay trong sự nghiệp. Kể từ đó tới nay, nam diễn viên còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt phim truyền hình nổi tiếng khác như Vua Bánh Mì, Phù Thủy Trong Gương (Mirror Of The Witch),...

Yoon Shi Yoon được khán giả yêu thích rầm rộ qua bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 2. Ảnh: Naver