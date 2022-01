Phim mới chưa ra mà thời trang của Son Ye Jin đã "hot hòn họt", vừa sang vừa trẻ đến phát hờn lên được!

Hai năm sau ngày gây sốt với bom tấn Crash Landing On You, chị đẹp Son Ye Jin chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Thirty Nine. Khác với những bộ phim về tình yêu đôi lứa trước đây của chị đẹp, lần này Thirty Nine tập trung vào câu chuyện tình bạn và cuộc sống đầy biến động của những người phụ nữ tuổi 39, đang bước sang tuổi 40.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai bác sĩ Cha Mi Jo, trưởng phòng khám da liễu có tiếng ở Gangnam - khu vực đắt đỏ, sầm uất ở Hàn Quốc. Thành đạt, tài giỏi, xinh đẹp, đặc biệt Cha Mi Jo còn có một gia đình êm ấm, một cuộc sống mà thoạt nhìn khiến người ta phải ghen tị. Chính bởi điều này mà gu thời trang trong phim của cô cũng vô cùng đắt đỏ, nhìn thoáng qua còn có cảm giác của nữ tài phiệt Crash Landing On You năm nào.

Dĩ nhiên, vì vào vai một bác sĩ lại ở độ tuổi 39 nên thời trang trong phim của Son Ye Jin sẽ tối giản, nhẹ nhàng hơn so với thời còn làm tài phiệt. Dù vậy cô vẫn khiến khán giả vô cùng thích thú với những bộ đồ, phụ kiện đơn giản nhưng vô cùng sang chảnh, toàn đến từ những thương hiệu lớn như Victoria, Tiffany & Co, Gucci, Longchamp,... Đặc biệt cách phối đồ đầy trẻ trung, năng động cũng khiến Son Ye Jin trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 39.

Một số set đồ của Son Ye Jin ở Thirty Nine:

Chỉ là sơ mi và quần jean nhưng vẫn rất tôn dáng và khiến Son Ye Jin trẻ ra nhiều tuổi

Vì vào vai một bác sĩ nên thời trang trong phim khá tối giản, thanh lịch

Đường cong hoàn hảo của chị đẹp trong một bộ trang phục công sở khá đơn giản

Thirty Nine sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2022 trên đài JTBC.