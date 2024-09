Thời điểm hiện tại, bộ phim lãng mạn "Nơi tình yêu kết thúc" (tựa Anh: "It ends with us") đang gây sốt toàn cầu. Với kinh phí sản xuất chỉ là 25 triệu USD, thế nhưng tác phẩm lại đạt doanh thu cực kỳ khủng. Theo thông tin từ Box Offfice Mojo, doanh thu toàn cầu tính đến lúc này của phim là hơn 335 triệu USD.

Blake Lively đạt thành công lớn với bộ phim "Nơi tình yêu kết thúc".

"Nơi tình yêu kết thúc" có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Colleen Hoover. Câu chuyện phim đưa khán giả theo chân Lily Bloom, người phụ nữ chuyển tới thành phố Boston để theo đuổi giấc mơ và bắt đầu một chương mới trong cuộc sống. Lily Bloom rơi vào tình yêu với Ryle Kincaid, một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi và kết hôn với anh ấy. Tưởng như Lily Bloom sẽ có một cuộc sống hôn nhân như bao người thì một ngày, Atlas Corrigan, mối tình đầu của cô đột nhiên xuất hiện.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, thành công của "Nơi tình yêu kết thúc" có công rất lớn của dàn cast chất lượng, trong đó nổi bật nhất đương nhiên là minh tinh Blake Lively trong vai nữ chính Lily Bloom.

"Nơi tình yêu kết thúc" ghi nhận doanh thu toàn cầu lên tới hơn 335 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất chỉ là 25 triệu USD.

Với các khán giả thường xuyên theo dõi các bộ phim điện ảnh do Hollywood sản xuất, cái tên Blake Lively từ lâu đã không còn xa lạ. Cô được xem là một trong những nữ thần nhan sắc được khao khát nhất Hollywood, sở hữu vẻ trẻ đẹp không tuổi đáng ngưỡng mộ dù đã ở độ tuổi U40.

Trong sự nghiệp, Blake Lively đã tham gia nhiều dự án phim đình đám. Tuy nhiên, "Nơi tình yêu kết thúc" vẫn là tác phẩm đạt doanh thu cao nhất, bất chấp việc Blake Lively vướng phải những ồn ào trong quá trình quảng bá.

Bộ phim "Nơi tình yêu kết thúc" do Blake Lively đóng chính khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 27/9.