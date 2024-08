Chuyện gì đang xảy ra với ngôi sao thời trang Blake Lively?

Dù là ngôi sao Hollywood hạng A, nhưng Blake Lively là một trong những người từng công khai với truyền thông về việc mình không cần phải thuê stylist. Nữ diễn viên U40 này từng chia sẻ cô yêu thiết kế, yêu thời trang nên muốn được tự mình sáng tạo. Blake thường theo dõi các show thời trang, chọn những mẫu mình thích, rồi tự liên hệ với nhà thiết kế hoặc nhờ trợ lý.

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, nữ diễn viên sinh năm 1987 thường xuyên diện những bộ trang phục in, thêu hoạ tiết hoa lá mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sở dĩ, cô liên tục theo đuổi phong cách này là bởi nó có liên quan trực tiếp tới vai diễn chủ tiệm hoa trong bộ phim sắp ra mắt mà Blake Lively đóng chính.

Những set đồ Chanel Blake Lively diện tại press tour bộ phim “It Ends With Us" hồi đầu tháng 8 đều gây chấn động vì... xấu. Cả 2 outfit đều khiến cho nữ diễn viên trở nên già nua và mất hết đi sự sang trọng, thời thượng. Nếu không nhìn logo thương hiệu, nhiều người đã nghĩ trang phục này giống như mua ở chợ chứ không phải Chanel.

Vẫn là loạt trang phục khiến nữ diễn viên sinh năm 1987 này vừa trông già hơn tuổi vừa nhìn rất "tầm thường". Những outfit này nhạt nhẽo và biến cô thành "bình hoa di động". Có thể Blake Lively đang cố truyền tải đến phong cách của nhân vật Lily Bloom mà cô đóng (một chủ tiệm bán hoa 22 tuổi). Tuy nhiên, thật khó có thể tưởng tượng được cô gái 22 tuổi nào có gu diện đồ "dừ" như vậy.

Tưởng như chẳng ai có thể xấu khi diện chiếc váy hoa được đính kết vô cùng tỉ mỉ của Balmain nhưng KHÔNG. Với một layout trang điểm và làm tóc như của Blake Lively, điều gì cũng có thể xảy ra: NHẠT!

Mỹ nhân U40 đã khiến mẫu quần jeans được cắt laze hoa nổi có giá lên đến gần 480 triệu đồng của Valentino trở nên lỗi thời hơn bao giờ hết.

Gần đây nhất, nữ diễn viên đã khiến cho dân mạng phải tranh cãi khi diện mẫu váy Versace mà công chúa nhạc Pop - Britney Spears diện vào năm 2002. Một số người khen Blake Lively khi đã có màn tri ân tới huyền thoại âm nhạc và trendsetter của thập niên 2000.

Tuy nhiên, số còn lại cho rằng mỹ nhân U40 diện không đẹp. Cô hoàn toàn có thể yêu cầu NTK chỉnh sửa để phù hợp với tỉ lệ cơ thể của mình nhưng thay vào đó, Blake diện mẫu thiết kế này theo đúng số đo ban đầu của Britney. Điều này khiến cho chiếc váy bị ngắn và trông không hề phù hợp tiêu chuẩn chiều dài chạm đất của thiết kế dạ hội sang trọng.

Blake Lively diện lại mẫu váy do NTK Donatella Versace thiết kế riêng cho Britney Spears năm 2002 nhưng gây tranh cãi khá nhiều.

Và còn rất nhiều khoảnh khắc cố quá thành "quá cố" của nữ diễn viên. Xem ra, Blake không có duyên với những thứ hoa lá cho lắm.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mỹ nhân này cũng diện những trang phục khiến người xem khó hiểu. Một số điểm sáng của gu thời trang Blake Lively trong thời gian qua có thể kể đến như:

Thiết kế váy vintage cổ yếm màu trắng của Vivienne Westwood (trái) hay thiết kế váy hoa từ Oscar de la Renta (phải) tính đến thời điểm hiện tại là 2 outfit được khen nhiều nhất trong press tour của Blake Lively.

Ngoài lề, dù không thuộc khuôn khổ press tour cho bộ phim "It Ends With Us", nhưng bà mẹ 4 con Blake Lively cũng đã có màn xuất hiện được các nhà phê bình thời trang đánh giá khá ổn tại buổi công chiếu phim "Deadpool & Wolverine". Blake Lively đã diện bộ catsuit màu đỏ được đính những chi tiết hoa đến từ nhà mốt Versace. Outfit ghi điểm trong lòng người hâm mộ không chỉ bởi sự khác lạ với phong cách ngày thường mà nữ diễn viên mà còn rất matching với nhân vật Deadpool mà chồng cô Ryan Reynolds thủ vai. Sau sự kiện, cô cũng gây ấn tượng khi diện một thiết kế couture đính hoa nổi 3D từ nhà mốt Balmain.

Bộ catsuit thêu hoa của Versace (trái) và thiết kế váy da hoa nổi từ Balmain (phải).

Bên cạnh đó, Blake Lively cũng từng nhận vô vàn lời khen với những màn xuất hiện đẹp chấn động trên thảm đỏ Met Gala vài năm trở lại đây.