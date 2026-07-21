Phim khiến khán giả thất vọng nhất hiện nay: Trông không khác gì AI, 1000 tỷ đã đi đâu?

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính đã lên sóng từ ngày 19/7 trên Tencent và iQiyi. Có sự góp mặt của những gương mặt đình đám, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, ngay trong những tập đầu tiên, tác phẩm lại vấp phải làn sóng tranh cãi khi bị chê từ hình ảnh đến nội dung, thậm chí bị nhận xét là có cảm giác giống một bộ phim ngắn trên nền tảng mạng xã hội.

Theo thông tin từ Baijiahao, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn có tổng vốn đầu tư 270 triệu tệ (khoảng 1000 tỷ đồng), gồm 33 tập với chi phí sản xuất mỗi tập là hơn 8 triệu tệ (khoảng 31 tỷ đồng). Chỉ có điều, con số này lại tạo ra sự đối lập với phản ứng của khán giả khi phim lên sóng, bởi nhiều người cho rằng chất lượng thành phẩm chưa tương xứng với mức đầu tư được nhắc đến.

Điểm gây tranh cãi đầu tiên nằm ở phần hình ảnh. Ngay từ phần mở đầu, bộ phim đã bị khán giả chỉ trích vì sử dụng hình ảnh như do AI tạo ra với nhiều chi tiết bị nhận xét là thiếu tự nhiên. Phần giới thiệu vốn được xem là yếu tố tạo ấn tượng ban đầu lại khiến nhiều người mất thiện cảm ngay từ những phút đầu tiên.

Không chỉ phần mở đầu, chất lượng hình ảnh tổng thể của phim cũng gây thất vọng. Dù lấy bối cảnh dân quốc, tác phẩm lại bị chê vì sử dụng lớp màu quá sáng, làm mất đi cảm giác hoài cổ và chiều sâu vốn có của dòng phim này. Một số khán giả nhận xét bộ phim mang vẻ ngoài giống những cảnh quay trong studio chụp ảnh hơn là một tác phẩm truyền hình được đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, cách xử lý hình ảnh cũng khiến Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn bị gắn mác "phim dài mang phong cách phim ngắn". Việc lạm dụng các cảnh cận mặt, hiệu ứng âm thanh và nhạc nền để đẩy cảm xúc khiến nhiều phân đoạn trở nên gấp gáp, thiếu khoảng lặng. Thay vì tạo nên sự kịch tính, những thủ pháp này lại khiến khán giả cảm thấy bị ép phải cảm nhận cảm xúc của nhân vật.

Nhưng vấn đề lớn hơn của bộ phim nằm ở phần kịch bản. Là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn vốn được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức hút của những bộ phim dân quốc từng gây tiếng vang. Thế nhưng, sau những tập đầu tiên, phim lại bị đánh giá là sở hữu câu chuyện cũ kỹ, thiếu chiều sâu và chưa tạo được dấu ấn riêng.

Phim sử dụng nhiều mô-típ quen thuộc của dòng dân quốc như tình yêu ngang trái, hôn nhân sắp đặt, những hiểu lầm liên tiếp cùng các màn đảo chiều thân phận. Những yếu tố này vốn không xa lạ với khán giả, thậm chí từng tạo nên sức hút cho nhiều tác phẩm trước đây. Vấn đề là Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn dường như quá chú trọng vào việc liên tục tung ra tình tiết gây sốc mà thiếu sự xây dựng tâm lý nhân vật.

So với 2 bộ phim cũng chuyển thể từ truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn là Không Kịp Nói Yêu Em (Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm) và Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ (Hàn Đông Quân, Tôn Di), phim mới bị cho là còn kém xa về khả năng tạo dựng không khí và chiều sâu cảm xúc. 2 bộ phim trước dù cũng khai thác mô-típ tình yêu nhiều đau thương nhưng vẫn khiến khán giả nhớ đến bởi số phận nhân vật, những giằng xé nội tâm và cảm giác bi thương đặc trưng. Trong khi đó, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn lại bị nhận xét là cố tạo drama nhưng không để lại nhiều ấn tượng.

Về diễn viên, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên vẫn là 2 yếu tố giúp bộ phim thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, phù hợp với hình tượng nhân vật trong một bộ phim dân quốc. Đáng tiếc, Trương Lăng Hách tiếp tục khiến một bộ phận khán giả thất vọng khi diễn xuất chưa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở những phân cảnh cần thể hiện chiều sâu cảm xúc. Vương Sở Nhiên cũng không giữ được phong độ ổn định như các phim lên sóng trước đó nên rất khó thu hút khán giả.

Có thể thấy, điều khiến Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn gây tranh cãi không nằm ở việc phim lựa chọn mô-típ cũ hay có nhiều tình tiết kịch tính. Điều khán giả thất vọng là phim chưa tạo được sự khác biệt trong cách kể chuyện, trong khi phần hình ảnh lại chưa đáp ứng kỳ vọng của một dự án được cho là có mức đầu tư lớn.

Sở hữu dàn diễn viên đẹp cùng một nguyên tác từng rất được yêu thích, bộ phim đáng lẽ có nhiều lợi thế để trở thành một tác phẩm nổi bật. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thứ được nhắc đến nhiều nhất lại là cảm giác thiếu chỉn chu và sự chênh lệch giữa kỳ vọng với chất lượng thực tế.