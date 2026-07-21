Ảnh đế hào hoa Tạ Hiền: Cả đời sống đúng câu "đàn ông có thể phong lưu, nhưng không được hạ lưu", 5 người cũ không 1 lời oán trách

Làng giải trí Hoa ngữ vừa mất đi một trong những gương mặt gạo cội nhất. Ngày 20/7, Tạ Đình Phong và em gái Tạ Đình Đình thông báo cha của họ, tài tử Tạ Hiền, đã qua đời ở tuổi 89. Theo truyền thông Hong Kong, ông nhập viện vì viêm phổi trước đó và không qua khỏi, ra đi thanh thản bên người thân.

Lễ hỏa táng diễn ra ngay sáng thứ Hai tại Wo Hop Shek, gói gọn theo đúng ý nguyện của người quá cố: Không phô trương, không nghi thức rình rang, chỉ vỏn vẹn vài người trong gia đình.

Nhưng chính sự kín đáo ấy lại làm lộ ra một chi tiết khiến công chúng chú ý: Giữa những người đưa tiễn có Địch Ba Lạp, người vợ ông đã ly hôn từ ba thập kỷ trước. Cùng lúc đó ở Đài Loan (Trung Quốc), người vợ đầu Chân Trân trả lời báo chí trong nước mắt, giọng khàn đặc, nói rằng trong tim bà vẫn luôn có một chỗ quan trọng dành cho ông.

Chiều 20/7, Tạ Đình Phong đăng bài thông báo cha qua đời. Theo truyền thông Hong Kong, 6 giờ tối cùng ngày, vợ cũ của cố nghệ sĩ là Địch Ba Lạp cùng con gái Tạ Đình Đình xuất hiện tại trung tâm thương mại Landmark ở Trung Hoàn. Tạ Đình Đình mặc đồ đen kín từ đầu đến chân, đeo kính đen và khẩu trang che gần hết gương mặt, thần sắc đượm buồn

Một người đàn ông nổi tiếng đào hoa bậc nhất Hong Kong, đến lúc nhắm mắt vẫn được cả hai người vợ cũ thương tiếc theo cách chân thành nhất. Đó có lẽ là bản tổng kết chính xác hơn mọi giải thưởng về con người Tạ Hiền.

"Số lần yêu trong đời tôi đếm trên một bàn tay"

Tạ Hiền chưa bao giờ giấu chuyện tình cảm. Ông từng tự nhận cả đời chỉ yêu đúng 5 người, và bất chấp hình ảnh lãng tử, ông khẳng định đã yêu ai là dốc lòng với người đó, thậm chí sẵn sàng lùi lại để đối phương có tương lai tốt hơn.

Người đầu tiên ông công khai là minh tinh Gia Linh, bạn diễn màn ảnh gắn với ông qua nhiều tác phẩm thời hoàng kim của điện ảnh tiếng Quảng. Chuyện tình kéo dài nhiều năm nhưng không đi đến hôn nhân, và về sau chính ông tự nhận nguyên nhân nằm ở tính ham vui của bản thân thời trẻ. Khi Gia Linh rung động với một người đàn ông Thái Lan, ông không níu kéo mà để cô đi tìm bến đỗ mới.

Tạ Hiền 1 đời phong lưu

Sau Gia Linh, ông có khoảng thời gian ngắn hẹn hò ảnh hậu Tiêu Phương Phương. Cặp đôi tan vỡ sau hơn một năm vì hai lối sống gần như trái ngược: một người nghiêm túc cầu tiến, một người ưa tự do bay nhảy. Điều thú vị là theo báo chí Đài Loan, người dứt áo ra đi là Tiêu Phương Phương, và về già ông còn hài hước kể lại rằng đó là lần duy nhất trong đời mình bị người ta bỏ.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông đến như một cơn địa chấn. Đầu thập niên 1970, chỉ qua tấm ảnh Chân Trân trên tạp chí, chàng tài tử Hong Kong đã si mê ngọc nữ xứ Đài đến mức viết thư, gọi điện theo đuổi bất chấp khoảng cách địa lý.

Năm 1974, hai người bí mật đăng ký kết hôn khi mẹ cô dâu không hề hay biết, và tin tức vỡ lở gần như ngay lập tức, gây chấn động cả hai làng giải trí. Tiếc rằng cuộc hôn nhân đình đám ấy chỉ trụ được khoảng 3 năm. Chân Trân sau này nhìn lại rằng cả hai khi đó còn quá trẻ, gặp mâu thuẫn thì không ai chịu mềm lòng trước, để rồi lời đề nghị ly hôn buột ra trong lúc nóng giận và cái gật đầu vì tự ái đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Nhưng tình cảm giữa họ chưa từng biến thành thù hận: năm 2019 ông bay sang Đài Loan dự lễ ra mắt sách của bà, khi bà nằm viện ông mang hoa hồng vào thăm tận nơi.

Người vợ thứ hai, Hoa hậu Hong Kong Địch Ba Lạp, gắn bó với ông 16 năm và sinh cho ông hai người con Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình. Họ chia tay năm 1995 nhưng chưa bao giờ trở thành người dưng: gia đình vẫn tụ họp đông đủ, và khi Địch Ba Lạp lên xe hoa lần nữa, người đứng ra làm chứng hôn lại chính là chồng cũ của cô dâu. Hình ảnh bà xuất hiện tại lễ hỏa táng hôm nay chỉ càng khẳng định mối thâm tình hiếm có ấy.

Mối tình cuối đời của ông gây tranh cãi nhiều nhất: Cô người mẫu Coco kém ông tới 49 tuổi, quen nhau từ năm 2005. Suốt hơn chục năm bên nhau, ông không ngại công khai sánh đôi, chu cấp cho cô sang Anh du học. Đến khi quyết định dừng lại, lý do ông đưa ra vẫn nhất quán với cách ông kết thúc mọi mối tình trước đó: Bản thân đã già, không muốn cô phải hy sinh những năm tháng đẹp nhất. Báo giới đồn đoán ông để lại cho Coco một khoản tiền lớn làm vốn liếng, dù các con số được đưa ra chênh lệch nhau và chưa từng được ai xác nhận.

Yêu thì công khai, chia tay thì tử tế, và tuyệt nhiên không có người cũ nào đứng ra kể xấu ông lấy một lần. Ông có câu nói để đời rằng đàn ông phong lưu được, nhưng hạ lưu thì không. Nhìn lại 5 mối tình ấy, khó ai bảo ông nói mà không làm.

Ảnh đế cao tuổi nhất lịch sử Kim Tượng

Bên ngoài chuyện tình cảm, Tạ Hiền là một tượng đài thực thụ với sự nghiệp trải hơn 70 năm. Vào nghề từ tuổi thiếu niên, đóng chính từ năm 1954, ông là gương mặt định hình cả một thời kỳ vàng son của phim tiếng Quảng với phong thái lịch lãm và cặp kính đen trứ danh. Biệt danh "Tứ Ca" mà khán giả gọi ông suốt mấy chục năm bắt nguồn từ vị trí con thứ tư trong nhà, rồi được đóng đinh bởi vai diễn trùm bịp bài kinh điển trên sóng TVB.

Năm 2019, ông được trao giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Nhưng ông không dừng ở vai trò cây đa cây đề ngồi nhận hoa: Ở tuổi 85, ông tái xuất trong vai sát thủ về già của phim Thời gian và ẵm luôn tượng vàng Nam chính xuất sắc nhất tại Kim Tượng lần thứ 40, lập kỷ lục Ảnh đế cao tuổi nhất mà đến nay chưa ai chạm tới.

Trong lời tiễn biệt, Tạ Đình Phong kể cha ông tin rằng "the show must go on", cả đời luôn xuất hiện trước ống kính với trạng thái tốt nhất dù trong lòng có chuyện gì. Vì thế anh mong khán giả đừng khóc thương, bởi cha anh sẽ chê như vậy là chưa đủ ngầu, mà hãy giữ lại trong tim hình ảnh phong độ cùng nụ cười của ông.