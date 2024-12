Phim hoạt hình Disney gây sốt toàn cầu

2024 là năm chứng kiến sự trở lại hoành tráng của nhiều thương hiệu hoạt hình nổi tiếng, điển hình như Inside Out 2, Despicable Me 4, Kung Fu Panda 4... giúp Hollywood hốt hơn 3,1 tỷ USD toàn cầu.

Không là ngoại lệ, bom tấn hoạt hình Moana 2 (tựa Việt: Hành trình của Moana 2) có màn ra mắt ấn tượng với doanh thu lên đến 221 triệu USD chỉ trong năm ngày đầu.

Tác phẩm hiện đứng thứ tư trong danh sách các phim hoạt hình ăn khách nhất năm nay, vẫn đang khuấy đảo phòng vé với phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Trở lại đảo biển Thái Bình Dương

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện từ phần trước, chọn mốc thời gian ba năm sau chuyến hành trình đầu tiên của cô gái dũng cảm Moana (Auli'i Cravalho). Lúc này, nhân vật đã bước sang tuổi 19, có nhiều kinh nghiệm và suy nghĩ trưởng thành hơn trước.

Ở phần đầu, Moana mới 16 tuổi đã dám rời đảo Motunui, chèo thuyền vượt qua rạn san hô để đối đầu với cướp biển và quái vật. Đến phần hai, cô phải nhận một nhiệm vụ khó khăn hơn gấp bội: Tiếp tục ra khơi để khám phá những hòn đảo mới, nuôi hy vọng tìm thấy những bộ tộc khác và đoàn tụ các cư dân biển.

Moana (Auli'i Cravalho) trưởng thành hơn về suy nghĩ.

Đồng hành cùng Moana vẫn là á thần hài hước Maui ( Dwayne Johnson ). Họ cùng một vài nhân vật khác đối đầu một hung thần tà ác cổ xưa để giải lời nguyền nghìn năm, mở ra số phận mới cho biển cả.

Về cơ bản, phần phim đầu tiên đã thành công trong việc kể lại một câu chuyện trọn vẹn, với một kết thúc rõ ràng và ý nghĩa. Do đó, cốt truyện phần hai chỉ mang tính mở rộng, thêm chút mắm muối với một hành trình mới và một phản diện mới.

Kịch bản khá đơn giản, dễ đoán. Song, biên kịch cũng có nhiều nỗ lực khi cài cắm nhiều sự kiện mà không làm loãng nội dung, khiến khán giả cảm thấy hành trình của Moana trở nên nhàm chán.

Ê-kíp làm phim có sự thay đổi lớn. Phần đầu do đạo diễn nổi tiếng John Musker đảm nhận, kết hợp cùng ba đạo diễn khác tạo nên một tác phẩm chỉn chu về nội dung lẫn hình thức.

Đến Moana 2 , Disney trao quyền đạo diễn chính cho gương mặt mới David G. Derrick Jr, với sự hỗ trợ của hai đạo diễn khác. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc tiết kiệm chi phí để đầu tư cho khâu sản xuất.

Vì là tác phẩm đầu tay, Moana 2 lộ rõ vài hạn chế. Nửa đầu phim có nhiều tình tiết dư thừa, lại có đoạn diễn ra chóng vánh. Đáng tiếc nhất là Maui – nhân vật được yêu thích nhất – lại xuất hiện không nhiều, vai trò chưa thực sự nổi bật.

Song, tác phẩm vẫn thành công trong việc truyền tải nhiều thông điệp tích cực, sâu sắc. Đứng trước mọi khó khăn, con người đều có thể vượt qua nếu biết đoàn kết. Hình ảnh Moana cũng tượng trưng cho nữ quyền và sự độc lập, quyết đoán của phụ nữ.

Một vài hình ảnh trong phim.

Âm thanh, hình ảnh chỉn chu

Moana 2 đã là bộ phim điện ảnh thứ 63 do Walt Disney Animation Studios sản xuất. Hãng phim “nhà Chuột” không làm khán giả thất vọng khi đầu tư mạnh vào phần nhìn.

Từng khung hình của Moana 2 hiện lên đẹp mắt đến từng chi tiết. Từ chuyển động của nước đến ánh sáng hay thiết kế nhân vật đều cho thấy sự đầu tư và sáng tạo của đội ngũ sản xuất, đồng thời truyền tải và tôn vinh văn hóa Polynesia.

Với tư cách là phim hoạt hình nhạc kịch, âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong phim. Đảm nhận phần nhạc nền là Mark Mancina – nhà soạn nhạc nổi tiếng với Tarzan (1999), Planes (2013) và cả Moana (2016). Ông kết hợp giữa giai điệu hiện đại và hòa âm truyền thống, các yếu tố văn hóa bản địa để tạo nên một trải nghiệm âm nhạc đầy cảm hứng.

Hầu hết dàn diễn viên lồng tiếng đều quay trở lại, bao gồm Auli‘i Cravalho và Dwayne Johnson, góp phần tạo nên sự thân thuộc cho những khán giả đã xem phần trước.

Là người gốc Hawaii, Auli'i Cravalho mang đến sự chân thực cho nhân vật Moana. Cô không chỉ thể hiện tốt phần thoại mà còn tỏa sáng trong các bài hát như We're Back, Beyond, We Know the Way …

Dwayne Johnson cũng mang lại sự hài hước, năng động và sức hút cho nhân vật Maui. Phần lồng tiếng của các diễn viên đều toát lên sự tự nhiên và đầy năng lượng, góp phần làm cho Moana và Maui trở thành những nhân vật khó quên.

Phần lồng tiếng giúp các nhân vật hiện lên sống động.

Năm 2020, hãng Disney muốn phát triển hậu truyện của Moana dưới dạng TV series để quảng bá cho nền tảng Disney+. Song, ê-kíp quyết định chuyển hướng ngay giai đoạn cuối và biên tập thành bản điện ảnh.

Điều đó khiến câu chuyện của Moana 2 còn chưa ấn tượng, nhận phản hồi tương đối ảm đạm từ giới phê bình. Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên trang Rotten Tomatoes nhưng chỉ có 63% tích cực.

Trái lại, tác phẩm được lòng khán giả với 87% bình chọn, đã thu hơn 440 triệu USD toàn cầu và đang trên đà vượt mặt Kung Fu Panda 4 (548 triệu USD) trên bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất năm. Thành công này phần nào giúp Disney khẳng định vị thế sau những bộ phim bết bát như Young Woman and the Sea, Strange World hay Wish trước đó.

Nhìn chung, Moana 2 vẫn là một tác phẩm dễ xem và đậm tính giải trí. Sau nhiều năm, công thức làm phim gia đình của Disney vẫn hiệu quả với khán giả đại chúng. Trẻ em xem phim thấy vui vẻ, còn người lớn vẫn dễ dàng nhận ra những thông điệp nó gửi gắm.