Tối ngày 28/12, bộ phim "Đại Phụng đả canh nhân" đã chính thức lên sóng. Bộ phim có thành tích mở đầu ấn tượng khi đạt mốc nhiệt 23.000 chỉ sau 20 phút và sau đó phá mốc 25.000 một cách nhanh chóng.

Không chỉ vậy, tác phẩm này còn lập thành tích chiêu thương rất tốt trên nền tảng Tencent Video. Cụ thể, 2 tập đầu của phim mỗi tập có 10 quảng cáo. Các tập 3 và 4 mỗi tập có 11 quảng cáo. Đáng nói hơn, có tới 33 thương hiệu đầu tư trong giai đoạn trước khi phim chính thức ra mắt.

"Đại Phụng đả canh nhân" đã chính thức lên sóng vào tối ngày 28/12.

"Đại Phụng đả canh nhân" có sự tham gia của 2 gương mặt trẻ đang rất hot ở thời điểm hiện tại là Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ. Được biết, Điền Hi Vi đảm nhận vai Lâm An công chúa. Cô ghi điểm với khán giả nhờ nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, dễ thương trong loạt tạo hình vô cùng ấn tượng.

Về phần Vương Hạc Đệ, anh vốn cũng sở hữu gương mặt rất điển trai. Tuy nhiên, diễn xuất của anh lại đang gây ra những ý kiến trái chiều. Không ít khán giả sau khi xem những tập đầu của "Đại Phụng đả canh nhân" đã nói rằng Vương Hạc Đệ diễn hơi kịch, có thói quen chu miệng khi nhả thoại gây khó chịu, hơn nữa điểm yếu cố hữu về khả năng đài từ cũng chưa được cải thiện. Thậm chí, chủ đề về khả năng đài từ của Vương Hạc Đệ hiện tại đã leo lên top 1 hot-search Weibo.

Vương Hạc Đệ cực kỳ đẹp trai...

... thế nhưng vẻ đẹp ấy bị diễn xuất kém thuyết phục "phong ấn".

Dẫu vậy, cũng phải ghi nhận rằng bộ phim có kịch bản mới mẻ, hấp dẫn và hài hước. Đây là điều dễ hiểu bởi vốn dĩ, tác phẩm này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cực kỳ hay và nổi tiếng.

Một vài bình luận của netizen Việt về diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong "Đại Phụng đả canh nhân":

- Đóng phim nam tần mà đài tự tệ thì vứt đi hết 40% cái hay của nhân vật. Xem mấy phim đại nam chủ của Hồ Ca hay Trương Nhược Quân kìa. - Giọng không hay, không truyền cảm, ngang phè và dính chữ. - Không có hot search diễn xuất khoa trương, ngũ quan tán loạn à? Thề luôn, hồi trước không nghĩ cậu này lúc diễn lại hay chu miệng và dùng cơ mặt quá mức như vậy đâu. - Chắc có mình tui thấy không hay á? Xem phim này nói như thế nào ta, nhìn nhan sắc bị dìm ghê xong bao nhiêu khuyết điểm lộ hết ra. Chắc tại cái bóng của Ma tôn quá lớn nên giờ xem thử phim mới không hợp gu. - Khuôn miệng đọc thoại không đẹp. - Cái khẩu hình ta nói... - Xem phim mà toàn để ý miệng cậu không, nhả thoại xấu quá.

Bộ phim "Đại Phụng đả canh nhân" do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính hiện đang chiếu trên nền tảng Tencent Video.