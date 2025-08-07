Sau một tháng lên sóng, bộ phim VieON Original - Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi (28 tập, đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh) ghi nhận gần 200 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội (VieON, Facebook, YouTube, TikTok, Zalo Video) tính đến ngày 07/08. Trở thành phim dài tập gây tiếng vang nhất tháng 7, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi gây chú ý khi phơi bày góc tối của các vấn nạn xã hội như lừa đảo trực tuyến, ngoại tình và bạo lực hôn nhân.

Với cách kể chuyện đan xen nhiều mốc thời gian và tuyến nhân vật, phim có thể khiến khán giả cảm thấy choáng ngợp trong những tập đầu. Tuy nhiên, đến tập 8, câu chuyện bước vào giai đoạn trọng tâm với vụ án sát hại Mộc Lan (do Lan Thy đóng). Sự cố này khởi đầu cho chuỗi tình tiết hấp dẫn và hàng loạt nút thắt được gợi mở dần về sau.

Theo chia sẻ từ Thúy Ngân (thủ vai Angel), Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi thuộc thể loại phá án với tình tiết phức tạp, đòi hỏi khán giả phải tập trung theo dõi liên tục.

"Chỉ cần bỏ sót một tập là sẽ khó nắm bắt những diễn biến phía sau. Với tôi cũng vậy, khi quay, tôi phải giữ mạch tâm lý cực kỳ căng thẳng. Có những lúc ở phim trường, tôi cảm thấy rối và bấn loạn vì tình tiết thay đổi liên tục. Đây là bộ phim không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra", Thúy Ngân nói.

Chính sự rối rắm trong Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi lại tạo ra một trải nghiệm độc đáo, như thể khán giả đang cùng các nhân vật "lần mò" trong mê cung, nơi mọi chi tiết đều mang hàm ý. Qua lời kể của dàn diễn viên, đạo diễn dường như đã cố tình mời khán giả trở thành người đồng hành phá án, thay vì chỉ là người xem thụ động.

Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi có hệ thống nhân vật và cốt truyện rộng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Đỗ Nhật Hoàng và Tường Vi, mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, có đích đến rõ ràng. Đây là bộ phim chứa đựng nhiều bất ngờ, người xem phải đi đến cuối mới biết ai là ai.

"Phim có rất nhiều cú twist, mọi người xem phim phải thắt dây an toàn thật chặt. Có những tình tiết đến cả dàn diễn viên khi đọc kịch bản cũng phải 'lật tay lái' liên tục, không thể nào đoán trước được và không thể làm chủ được những gì chị Hoàng Anh viết ra", Đỗ Nhật Hoàng nói.

Vì nhiều bước ngoặt bất ngờ, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi không phải là phim dễ tiếp cận từ những tập đầu. Song nếu kiên nhẫn theo dõi, khán giả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của nội dung. Với Lê Phương (thủ vai Kimmie), điểm nổi bật của phim nằm ở cách kể chuyện mới lạ, tránh lặp lại mô-típ cũ.

" Cách viết kịch bản, cách dựng, những cái có trong phim đều là tinh túy và hiện đại, hợp thời. Phim của chị Hoàng Anh ít thoại, khán giả xem kỹ thì mới thấy được mấu chốt quan trọng" , Lê Phương chia sẻ.

Diễn viên Otis (thủ vai Chi Bảo) và Á hậu Thủy Tiên (thủ vai Như Ý) cũng đánh giá cao bộ phim bởi khả năng kết hợp nhiều yếu tố: trinh thám, hành động, tâm lý và cả chút hài hước giúp cân bằng cảm xúc.

"Phim khó đoán, nhưng đó cũng chính là điều khiến chúng tôi và khán giả cảm thấy tò mò, muốn theo dõi đến cùng", Otis và Thủy Tiên nói thêm.

Bước sang giai đoạn hai, vụ tai nạn của Mộc Lan trở thành mắt xích quan trọng, mở đầu hành trình để Angel lần theo dấu vết nhằm truy tìm hung thủ: liệu đó có phải là người chồng đã vùi cô trong im lặng? Là vợ của nhân tình? Hay là một tổ chức buôn người đứng sau những vụ lừa đảo trực tuyến?

Tập 9 phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi phát sóng lúc 20 giờ thứ Sáu ngày 08/08/2025 trên VieON.