Trong số các bộ phim Hàn đang phát sóng ở thời điểm hiện tại, Mary Kills People (tựa Việt: Cái Chết Nhân Đạo) đang là cái tên đáng chú ý bậc nhất. Theo dữ liệu của Good Data Corporation, tác phẩm này hiện dẫn đầu danh sách những phim truyền hình - phim chiếu nền tảng OTT được bàn luận sôi nổi. Không chỉ vậy, nữ chính Lee Bo Young cũng đứng thứ 4 trong danh sách những diễn viên được quan tâm.

Lee Bo Young đảm nhận một vai diễn mang đầy sức nặng tâm lý ở phim mới Mary Kills People.

Là một bác sĩ, thế nhưng Woo So Jeong lại giúp các bệnh nhân mắc bệnh nan y được chết.

Mary Kills People là một tác phẩm thuộc thể loại chính kịch - tội phạm - y tế, có nội dung xoay quanh 3 nhân vật chính Woo So Jeong, Choi Dae Hyeon và Cho Hyeon U. Woo So Jeong là một bác sĩ, thế nhưng cô cho rằng việc "an tử" cho các bệnh nhân mặc bệnh nan y và đang phải chịu đựng nỗi đau dày vò là hợp lý. Cô làm việc này nhờ sự giúp đỡ của người đồng nghiệp Choi Dae Hyeon. Trong khi đó, Cho Hyeon U là một cảnh sát đang mang khối u trong đầu. Dù vậy, anh vẫn nỗ lực tìm bằng chứng để bắt Woo So Jeong.

Đồng hành cùng Woo So Jeong là người đồng nghiệp Choi Dae Hyeon.

Ngay từ khi ra mắt, Mary Kills People đã thu hút khán giả. Phim có một kịch bản sâu sắc, kịch tính và giàu cảm xúc, đi sâu vào khắc họa tâm lý của các nhân vật. Chính những yếu tố này giúp tác phẩm được khán giả đón nhận.

Lee Min Ki vào vai cảnh sát mắc bệnh nan y nhưng vẫn muốn bắt giữ Woo So Jeong.

Đảm nhận vai nữ chính Woo So Jeong là Lee Bo Young. Cô vốn được đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc. Ở Mary Kills People, Lee Bo Young không chỉ gây ấn tượng với vẻ trẻ trung bất chấp tuổi 46, mà còn mang tới diễn xuất ấn tượng. Về phần 2 vai chính còn lại, vai Cho Hyeon U do Lee Min Ki thể hiện và vai Choi Dae Hyeon thuộc về Kang Ki Young. Dù không phải là những tên tuổi hàng đầu, thế nhưng màn trình diễn họ mang lại cũng xứng đáng với những lời ngợi khen.