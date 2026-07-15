Phim Hàn quá hot khiến nhà đài phải làm thêm 2 tập: Rating khủng khiếp như được ông trời trợ giúp, dàn sao chất thôi rồi

Thời điểm hiện tại, bộ phim Agent Kim Reactivated đang là cái tên hot nhất màn ảnh Hàn Quốc. Phim được khen càng chiếu càng hay, ghi nhận rating quá khủng khiếp lên tới 22,3% ở tập 6 và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng. Trong năm 2026, đây đang là tác phẩm thành công nhất về mặt rating. Không chỉ vậy, Agent Kim Reactivated cũng là một trong những bộ phim tạo tiếng vang lớn nhất trong những năm gần đây trên màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi. Ở thị trường quốc tế, phim cũng cực hot khi đang xếp hạng 3 Netflix toàn cầu.

Mới đây, những khán giả yêu mến Agent Kim Reactivated đã đón tin vui khi SBS quyết định phát sóng thêm 2 tập đặc biệt. Hôm 14/7, một lãnh đạo của đơn vị sản xuất phim là Studio S hé lộ rằng ban đầu họ chỉ định làm 1 tập đặc biệt. Dẫu vậy, phản hồi quá tích cực từ công chúng nên quyết định cuối cùng là sẽ có 2 tập đặc biệt được sản xuất, chiếu vào tối 31/7 và 1/8. Đáng chú ý, khung giờ này vốn được SBS dành để chiếu 1 tác phẩm điện ảnh, nhưng sau đó đã nhường cho tập đặc biệt của Agent Kim Reactivated.

Agent Kim Reactivated được sản xuất thêm 2 tập đặc biệt, phát sóng vào tối các ngày 31/7 và 1/8 (ảnh: fanpage Diary with So Ji Sub - sjsvnfan).

Hiện tại, hướng đi cho tập đặc biệt vẫn đang được thảo luận, có thể là những cảnh quay chưa được phát sóng, hậu trường, hoặc buổi trò chuyện cùng dàn diễn viên. Tuy nhiên, phương án cả dàn cast cùng xem lại 10 tập phim đang là phương án có khả năng được chọn cao nhất. Thậm chí, một đội ngũ biên tập riêng đã được lập để làm 2 tập đặc biệt của Agent Kim Reactivated.

Một thông tin thú vị khác xoay quanh Agent Kim Reactivated, đó là một người trong ngành đã cho biết rằng ngay cả chính nội bộ SBS cũng không nghĩ tới việc bộ phim lại tạo được tiếng vang khủng khiếp như vậy, rating lên đến 22,3% ở tập 6. Người này còn ví phim như được ông trời trợ giúp để bùng nổ trong giai đoạn phim truyền hình ở trong mùa thấp điểm.

Rating quá ấn tượng của Agent Kim Reactivated.

Nói thêm về nội dung của Agent Kim Reactivated, bộ phim xoay quanh hành trình giải cứu con gái đầy gian nan của đặc vụ Kim. Anh vốn là một cựu đặc vụ cực kỳ xuất sắc, từng nếm trải nhiều bi kịch, đi qua nhiều lần sinh tử trước khi có được cuộc sống bình yên hiện tại.

Dẫu vậy, mọi thứ thay đổi khi cô con gái Min Ji bị bạo lực học đường rồi mất tích một cách đầy bí ẩn. Đặc vụ Kim phải đối đầu với một ông trùm quyền lực ngành xây dựng, cùng với đó là các đặc vụ từ cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc, những người muốn bắt giữ đặc vụ Kim để che giấu những bí mật quá khứ. Mọi chuyện rất khó khăn với đặc vụ Kim, nhưng rất may là anh không một mình. Bên cạnh anh còn có những người chiến hữu sẵn sàng cùng vào sinh ra tử.

Khán giả rất mong Agent Kim Reactivated sẽ được sản xuất mùa mới.

Với những khán giả đang theo dõi Agent Kim Reactivated, tin rằng tất cả đều phải công nhận đây là một tác phẩm quá xứng đáng để xem. Phim có nội dung chắc tay, xây dựng nhân vật tốt, các cảnh hành động đã mắt, còn diễn xuất của dàn cast thì quá đỉnh. Với những gương mặt gạo cội như So Ji Sub, Choi Dae Hoon hay Yoon Kyung Ho, việc họ mang đến diễn xuất 10/10 điểm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ngay cả những gương mặt mới toanh lần đầu đóng phim như Seo Su Min hay Yu Ji Ahn cũng có màn thể hiện miễn chê, góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho tác phẩm.

Hiện tại, nhiều khán giả rất mong chờ Agent Kim Reactivated sẽ được sản xuất mùa 2. Thực tế, sự mong chờ này là hoàn toàn có cơ sở và có nhiều lý do để nói như vậy. Thứ nhất, phim đang có được thành công rực rỡ, danh tiếng cực kỳ tốt. Thứ 2, kịch bản phim được chuyển thể từ webtoon nên vẫn còn rất nhiều thứ để khai thác. Cả hành trình giải cứu cô con gái Min Ji của đặc vụ Kim thực chất chỉ gói gọn trong khoảng 30 chương của nguyên tác mà thôi. Thứ 3, bản thân So Ji Sub cũng từng lên tiếng khẳng định anh cũng rất muốn được gặp lại khán giả ở một mùa phim mới.

nguồn: SBS, Newsen