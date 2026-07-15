Xem phim Hàn vừa chiếu mới hiểu vì sao rating thấp thế: Chemistry như sầu riêng chưa chín, quá khó để tung hô

Mùa hè vốn là mùa của những bộ phim thanh xuân học đường Hàn Quốc. Bởi vậy, ngay từ khi công bố, Dream To You đã được kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim chữa lành như Our Beloved Summer nhờ màn kết hợp của Hwang In Yeop và Hyeri. Thế nhưng sau tập đầu tiên lên sóng, những gì bộ phim nhận lại lại không hoàn toàn là lời khen, và rating cũng có phần khiêm tốn.

Theo Nielsen Korea, tập 1 của Dream to You đạt rating trung bình toàn quốc 2,7%. Với một bộ phim phát sóng trên ENA, đây chưa phải con số quá đáng thất vọng, nhưng cũng chưa đủ để tạo hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng ban đầu. Trong khi đó, ở cùng khung thời điểm, nhiều bộ phim Hàn khác vẫn duy trì sức hút ổn định, như See You At Work Tomorrow đang có rating 4,1%.

Đáng nói là thay vì bàn tán sôi nổi về nội dung phim, mạng xã hội lại ngập tràn những ý kiến xoay quanh phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính. Đa số đều có chung nhận xét Hwang In Yeop và Hyeri đều đẹp, đều diễn ổn, nhưng khi đứng cạnh nhau lại thiếu cảm giác rung động. Nhiều người cho rằng chemistry của cặp đôi "quá gượng", "không có tia lửa", thậm chí ví von hài hước là "sầu riêng chưa chín" - tức là quá sượng, nên dù visual đẹp thì vẫn chưa đủ để thu hút người xem.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cũng góp ý về nhịp phim. Không ít người nhận xét diễn biến chuyển quá nhanh, việc sử dụng giọng địa phương khiến một số đoạn hội thoại hơi khó theo dõi nếu không quen, trong khi mối quan hệ giữa hai nhân vật chính lại chưa được xây dựng đủ để tạo cảm xúc ngay từ đầu.

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực bộ phim. Một số khán giả cho rằng mới chỉ phát sóng tập đầu nên việc đánh giá chemistry là hơi sớm, nhất là khi Hwang In Yeop và Hyeri ngoài đời vốn chưa từng có nhiều thời gian làm việc chung trước đó.

Một số bình luận nổi bật:

- Không có tí chemistry nào, cả ngoài đời nhìn cũng vậy

- Thật sự cả hai diễn viên nổi tiếng nhưng đứng chung lại thấy hơi gượng

- Xem tập 1 xong thấy kỳ vọng hơi cao quá

- Chemistry phim này sượng là thật

- Phim thấy nữ chính dùng giọng địa phương theo nơi mình sinh sống chứ không phải giọng phổ thông nên khó nghe nữa

- Sao tôi thấy mấy lúc đi quảng bá nhìn còn chemistry hơn á ta

- Riêng tôi thấy bình thường hả, toàn sedding là chính. Ưu điểm bộ này đối với tôi là mạch phim nhanh, hồi đi học soft ,mắt Soo Bin nhìn tình dã man

- Do là họ không có thân nhau từ trước, với lại In Yeop cũng có nói là muốn làm thân hơn để diễn dễ và tốt hơn nhưng mà Hyeri bận lịch trình quá đó

Dream To You là phim hài - lãng mạn xoay quanh Woo Soo Bin (Hwang In Yeop), một thiên tài đạo diễn điện ảnh từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế sau bộ phim đầu tay. Sau nhiều năm theo đuổi giấc mơ, anh trở về Hàn Quốc để thực hiện lời hứa năm xưa với Joo Yi Jae (Hyeri) - cô gái từng truyền cảm hứng để anh bước vào con đường điện ảnh.

Còn Yi Jae giờ chỉ là một nữ phóng viên đang chật vật với công việc và gần như đã quên mất những ước mơ của tuổi trẻ. Cuộc hội ngộ sau 15 năm mở ra hành trình chữa lành, trưởng thành và tìm lại những điều từng đánh mất. Đây cũng là lần đầu Hwang In Yeop và Hyeri đóng cặp trong một dự án truyền hình, vì vậy màn kết hợp của cả hai vốn nhận được rất nhiều kỳ vọng trước khi phim lên sóng.

Dẫu nhận về không ít ý kiến trái chiều sau tập đầu, Dream To You vẫn còn chặng đường khá dài phía trước. Với bối cảnh thanh xuân, mối tình đầu kéo dài suốt 15 năm và sự trở lại của Hwang In Yeop sau thời gian vắng bóng, phim còn nhiều cơ hội để đảo ngược đánh giá ban đầu. Điều khán giả chờ đợi lúc này không chỉ là những cú bứt phá về rating mà còn là khoảnh khắc cặp đôi chính khiến người xem tin rằng họ thuộc về nhau.

Mộng Zu

Nguồn: Soompi