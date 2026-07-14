Không cản nổi phim Hàn mới chiếu mà rating tăng vù vù: Nam chính 4 tập chỉ mặc 1 bộ đồ vẫn quá bén

Đường đua phim truyền hình Hàn Quốc cuối tuần vừa chào đón một "chiến thần" mới đầy bùng nổ mang tên The Husband (tựa Việt: Sau Hôn Nhân) phát sóng trên đài. Dù thể loại giật gân, tâm lý tội phạm tương đối kén người xem, tác phẩm mới của "ông hoàng rating" Nam Goong Min vẫn chứng minh sức hút bền bỉ với chỉ số tăng trưởng vô cùng ấn tượng.

Theo số liệu từ Nielsen Korea, The Husband ghi nhận mức tăng trưởng rating bền vững và liên tục bứt phá qua từng tập. Khởi màn với mức rating vừa vặn 4,4%, phim nhảy vọt lên 6,4% ở tập 2 và đén hiện tại là tập 4, rating toàn quốc ghi nhận được là 7,2%. Sự tăng tiến đều đặn này cho thấy kịch bản phim đang giữ chân rất tốt lượng khán giả đại chúng và hứa hẹn sẽ sớm gia nhập câu lạc bộ phim truyền hình có rating hai chữ số.

Chuyện phim The Husband đặt cuộc khủng hoảng hôn nhân rất đời thường song song với những biến cố phi thường. Bộ phim xoay quanh nhân vật Kang Tae Ju (Nam Goong Min) - một cựu bác sĩ phẫu thuật thần kinh tài năng hiện đang đảm nhận vị trí Giám đốc Bệnh viện Uri Hamkke. Cuộc sống thành đạt bên ngoài không thể che giấu sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa anh và người vợ tài phiệt Go Se Yun (Lee Seol) - Chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện.

Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra ngay sau khi hai vợ chồng đồng ý ký vào đơn ly hôn, Go Se Yun đột ngột bị bắt cóc một cách đầy bí ẩn. Trong quá trình tuyệt vọng truy tìm tung tích của vợ, Kang Tae Ju xui xẻo bị cuốn vào một mạng lưới lừa đảo, trở thành nghi phạm số một bị cảnh sát truy nã gắt gao vì tình nghi giết người thuê.

Để cứu vợ và minh oan cho chính mình, cựu bác sĩ buộc phải dấn thân vào cuộc chiến sinh tử chống lại Noh Man Hee (Kim Dae Myung) là tên tội phạm nguy hiểm núp bóng giám đốc một học viện địa phương.

Đồng thời, sự xuất hiện của Kim Kyung Ae (Lee Sang Hee) - người phụ nữ bí ẩn lảng vảng quanh nơi giam giữ Se Yun - càng khiến các nút thắt trở nên khó lường. Nhờ đó, phim lôi cuốn người xem từng tập và cứ mỗi kết tập, khán giả lại tò mò vô cùng về diễn biến tiếp theo.

Bên cạnh mạch phim dồn dập, cộng đồng mạng đang rầm rộ chuyền tay nhau một chi tiết thú vị về tạo hình của nam chính. Trong suốt 4 tập đầu tiên, trừ các phân cảnh hồi tưởng về quá khứ, nhân vật Kang Tae Ju của Nam Goong Min hầu như chỉ mặc đúng một bộ quần áo duy nhất là bộ vest tối màu kết hợp sơ mi trắng đầy. Sự "tiết kiệm" này là do 4 tập trôi qua chỉ tính bằng 15 tiếng kể từ khi vợ bị bắt cóc theo mạch phim. Thế nên việc anh mặc 1 trang phục là dụng ý hoàn toàn hợp lý của ê-kíp.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố từ kịch bản giật gân, nhịp phim dồn dập cho đến diễn xuất điểm 10 của dàn diễn viên thực lực, The Husband đang cho thấy phim là một đối thủ đáng gờm trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc dịp hè này. Khi cuộc chiến giải cứu và minh oan của cựu bác sĩ Kang Tae Ju chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào, tác phẩm hứa hẹn sẽ còn tiếp tục bùng nổ và thiết lập nên những cột mốc thành tích ấn tượng hơn nữa trong các tập kế tiếp.

Mộng Zu

Nguồn: Soompi