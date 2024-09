Đố Anh Còng Được Tôi là tựa phim Hàn Quốc vừa chính thức phát hành tại Việt Nam sau một thời gian càn quét phòng vé quê nhà. Được biết hiện tại, phim đã ghi nhận hơn 6 triệu khán giả ra rạp tại Hàn và ngay khi vừa cập bến Việt Nam, phim cũng lập tức gây sốt trên các nền tảng MXH.

"Phim Đố Anh Còng Được Tôi" đang là từ khóa hot trên nền tảng Tik Tok

Đố Anh Còng Được Tôi là phần 2 của một tựa phim vô cùng đình đám, quy tụ dàn cast quá khủng, nhất là việc có nam chính là Jung Hae In - một nam thần rất được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Thêm vào đó, Đố Anh Còng Được Tôi còn có sự xuất hiện của một diễn viên người Việt là sao nữ Tuệ Minh, thế nên việc nó rất được khán giả Việt chú ý là điều không hề khó hiểu.



Hiện tại, không phụ sự kỳ vọng của khán giả, sau những suất chiếu đầu tiên ở Việt Nam, Đố Anh Còng Được Tôi đang được đánh giá rất cao. Hàng loạt những review đều dành cho phim những lời khen tích cực, thậm chí còn có những khán giả chấm cho phim số điểm tuyệt đối. Đặc biệt màn thể hiện của nam chính Jung Hae In được quan tâm hơn cả.

Phim nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả

Vốn dĩ ban đầu khán giả khá lo ngại về mỹ nhân họ Jung khi anh nổi tiếng nhờ những bộ phim có màu sắc tươi sáng. Tuy đã từng đóng phim hành động, có màu sắc u ám nhưng vai diễn một kẻ phản diện mắc bệnh tâm lý vẫn là quá nặng nề với Jung Hae In. Thế nhưng không để khán giả thất vọng, mỹ nam họ Jung thể hiện quá xuất sắc nhân vật của mình. Anh có màn lột xác thực sự xuất sắc khỏi những hình tượng cũ với màn thể hiện gây ám ảnh cực độ. Từ ánh mắt đến điệu cười của Jung Hae In đều cho thấy sự biến thái, méo mó trong tâm lý nhân vật. Xem phim xong nhiều khán giả phải đặt ra câu hỏi rằng tại sao bao năm qua, Jung Hae In không đóng nhiều hơn những vai phản diện như vậy?

Đố Anh Còng Được Tôi kể về các điều tra viên lâu năm đã trở lại với nhiệm vụ bắt tội phạm đầy nguy hiểm. Đội điều tra tội phạm nguy hiểm của thám tử Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) luôn dốc toàn lực, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Khi nhận được vụ án điều tra về cái chết một giáo sư, họ phát hiện ra những mối liên kết phức tạp với các vụ án trước.



Sự việc nhanh chóng đẩy cả quốc gia vào tình trạng hỗn loạn khi tên sát nhân liên tục khiêu khích bằng cách tung video trực tuyến, dự báo nạn nhân tiếp theo. Để đối phó với tình hình căng thẳng, nhóm đã chiêu mộ tân binh trẻ Park Sun Woo (Jung Hae In) mà không biết rằng đằng sau vẻ hiền lành, chính trực này là một con quỷ đội lốt người.

Nguồn ảnh: Hancinema