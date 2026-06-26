5 lần phim Hàn chứng minh chỉ cần dàn cast thần sầu, kịch bản dở mấy cũng thành công

1. My Royal Nemesis

My Royal Nemesis là bất ngờ lớn của màn ảnh Hàn năm 2026 khi nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên Netflix. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là một bộ phim xuyên không với mô-típ quen thuộc. Thế nhưng nhờ màn tung hứng đầy ăn ý của Lim Ji Yeon và Heo Nam Joon, bộ phim đã tạo được sức hút mạnh mẽ và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Dù thành công về mặt thương mại, nửa sau của phim vẫn gây nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng các tình tiết tranh giành quyền lực và âm mưu của phe phản diện khá đơn giản, thiếu thuyết phục. Kịch bản cũng lạm dụng những cú twist như mất trí nhớ hay xuyên không để duy trì sự tò mò.

Tuy vậy, điểm sáng lớn nhất của bộ phim chính là cặp đôi Lim Ji Yeon - Heo Nam Joon. Lim Ji Yeon gây ấn tượng với hình ảnh yêu phi mưu mô nhưng không kém phần hài hước khi sống ở thời hiện đại, trong khi Heo Nam Joon chinh phục người xem bằng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp. Phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai diễn viên đã giúp khán giả bỏ qua nhiều hạn chế của kịch bản.

Dù cái kết bị chê là hơi hụt hẫng, My Royal Nemesis vẫn khép lại thành công với tỷ suất người xem tăng từ 4% ở tập đầu lên 11,8% ở tập cuối. Đặc biệt, cảnh hôn bên bờ biển của cặp đôi chính còn nhận được nhiều lời khen từ khán giả Hàn Quốc.

2. Queen of Tears

Queen of Tears là một trong những bộ phim Hàn gây sốt nhất năm 2024. Dù đạt thành tích ấn tượng, bộ phim vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì sử dụng hàng loạt mô-típ quen thuộc như bệnh nan y, mất trí nhớ, tai nạn xe hơi hay cuộc chiến quyền lực trong gia đình tài phiệt.

Không ít khán giả cho rằng kịch bản thiếu chặt chẽ, đặc biệt tuyến thương chiến ở nửa sau phim khá khiên cưỡng và thiếu sức thuyết phục. Những diễn biến cuối cũng bị đánh giá là quá kịch tính và đậm chất phim melodrama.

Tuy nhiên, sức hút của Queen of Tears phần lớn đến từ màn thể hiện xuất sắc của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Kim Soo Hyun ghi điểm với hình tượng người chồng si tình, giàu cảm xúc, trong khi Kim Ji Won gây ấn tượng với vai nữ tài phiệt mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại rất tình cảm.

Chính phản ứng hóa học tuyệt vời giữa hai diễn viên đã giúp bộ phim chinh phục khán giả. Dù nội dung đôi lúc còn gây tranh cãi, những khoảnh khắc giàu cảm xúc và ánh mắt đầy yêu thương của cặp đôi chính vẫn đủ khiến người xem đồng cảm và tiếp tục theo dõi đến cuối cùng.

3. King the Land

King the Land từng bị không ít khán giả chê là sở hữu kịch bản quá quen thuộc. Bộ phim đi theo mô-típ tổng tài lạnh lùng phải lòng cô nhân viên tươi sáng, từ oan gia trở thành người yêu rồi cùng vượt qua những rào cản từ gia đình tài phiệt và quá khứ tổn thương.

Cốt truyện nhìn chung thiếu bất ngờ, thậm chí nửa sau còn bị ví như một cẩm nang du lịch Jeju và Bangkok hơn là một bộ phim tình cảm. Nhiều khán giả cho rằng đây là kiểu kịch bản đã xuất hiện từ hàng chục năm trước.

Tuy nhiên, sức hút của King the Land lại nằm ở cặp đôi Lee Junho và Yoona. Lee Junho mang đến hình ảnh tổng tài lịch lãm, cuốn hút, trong khi Yoona ghi điểm với nét đáng yêu, tự nhiên và đầy năng lượng.

Sự ăn ý của cả hai, từ những ánh mắt tình cảm đến các màn tương tác ngọt ngào, đã khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền". Nhiều người thậm chí còn đùa rằng Lee Junho và Yoona giống như đang yêu thật trên màn ảnh.

Dù nội dung không quá mới mẻ, phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai diễn viên vẫn đủ sức giữ chân khán giả và biến King the Land trở thành một trong những bộ phim tình cảm được yêu thích nhất năm 2023.

4. My Demon

Ngay từ trước khi phát sóng, My Demon đã nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa hai “visual đỉnh cao” Song Kang và Kim Yoo Jung.

Sau khi lên sóng, dù rating tại Hàn Quốc không quá nổi bật, thành tích phát trực tuyến trên Netflix lại rất ấn tượng. Thậm chí lượng người xem còn vượt xa Welcome to Samdalri của Ji Chang Wook và Shin Hye Sun, trở thành bộ phim được khán giả quốc tế yêu thích.

Đánh giá về phim cũng chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng phim thú vị, nhẹ nhàng và có yếu tố bí ẩn hấp dẫn. Bên còn lại lại nhận xét nội dung không đặc sắc như mong đợi, mọi thứ đều dựa vào sức hút của cặp đôi chính. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng phản ứng hóa học giữa Song Kang và Kim Yoo Jung mạnh đến mức che lấp hầu hết khuyết điểm của kịch bản. Những màn đẩy kéo, ánh mắt đầy cảm xúc và hàng loạt cảnh hôn ngọt ngào khiến người xem hoàn toàn chìm đắm vào chuyện tình của họ.

Our Beloved Summer

Our Beloved Summer thường được ca ngợi là một trong những bộ phim tình cảm xuất sắc nhất Hàn Quốc. Đây là lần tái hợp thứ hai của Choi Woo Shik và Kim Da Mi. Khi phát sóng, rating truyền hình không quá nổi bật nhưng trên Netflix lại rất được yêu thích, lượng xem trực tuyến vượt mốc hàng trăm triệu lượt.

Về cơ bản, đây là câu chuyện “tình cũ tái hợp”. Nhịp phim rất chậm, không có nhiều cao trào kịch tính. Thế nhưng nhờ phản ứng hóa học tuyệt vời giữa Choi Woo Shik và Kim Da Mi, bộ phim vẫn nhận được vô số lời khen. Nhiều khán giả cho rằng nếu không có diễn xuất tinh tế và sự ăn ý của hai diễn viên, không ít người đã bỏ phim giữa chừng vì cảm thấy quá chậm.

Sự phối hợp của họ tự nhiên đến mức giống như một cặp đôi từng thực sự yêu nhau. Chính các diễn viên đã thổi hồn vào nhân vật, biến một kịch bản có nguy cơ trở nên nhàm chán thành một bộ phim tình cảm khiến khán giả muốn xem đi xem lại nhiều lần.

Theo Soompi