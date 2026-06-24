10 phim Hàn có rating cao nhất nửa đầu 2026: Hạng 1 hot điên đảo vẫn bị chê thậm tệ

1. Perfect Crown (MBC) - 13,8%

Đứng đầu bảng xếp hạng là Perfect Crown, bộ phim từng gây sốt ngay từ khi công bố dự án nhờ màn kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok cùng kinh phí sản xuất được cho là vượt 30 tỷ won.

Lấy bối cảnh một Hàn Quốc giả tưởng vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến, phim kể chuyện tình vượt giai cấp giữa một vị vua trẻ và cô gái bình dân. Tập cuối đạt rating 13,8%, trong khi ở thời điểm cao nhất, tỷ suất người xem vượt mốc 16%.

Tuy nhiên, đây cũng là bộ phim gây tranh cãi nhất trong top 10. Dù sở hữu sức hút truyền thông cực lớn và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng độ phổ biến, Perfect Crown vẫn bị không ít khán giả chê bai vì diễn xuất chưa thuyết phục của 2 diễn viên chính, kịch bản sử dụng nhiều mô-típ cũ quen thuộc của dòng phim hoàng gia và đặc biệt là những tranh cãi liên quan đến việc bóp méo, diễn giải sai một số chi tiết lịch sử. Chính vì vậy, tác phẩm được xem là trường hợp "càng nổi càng gây tranh cãi" của màn ảnh Hàn năm nay.

2. The Judge Returns (MBC) - 13,6%

Bám sát ngôi đầu là The Judge Returns, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ji Sung với MBC sau gần 10 năm kể từ Kill Me, Heal Me.

Ji Sung vào vai Lee Han Young, một thẩm phán tham nhũng bị các thế lực tài phiệt thao túng. Sau khi bị sát hại, anh bất ngờ quay trở lại quá khứ 10 năm trước và quyết định sử dụng toàn bộ kiến thức về tương lai để đưa những kẻ từng đứng trên pháp luật ra ánh sáng.

Điểm hấp dẫn nhất của bộ phim nằm ở những màn phản công liên tiếp của nhân vật chính, mang lại cảm giác cực kỳ "đã" cho khán giả. Từ rating khởi đầu chỉ 4,3%, phim liên tục tăng trưởng và từng chạm mốc 17%, trở thành một trong những cú hit bất ngờ nhất năm.

3. Undercover Miss Hong (tvN) - 13,1%

Đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Park Shin Hye sau hai năm vắng bóng, Undercover Miss Hong mang đến một câu chuyện vừa hài hước vừa giàu tính hoài niệm. Park Shin Hye vào vai Hong Geum Bo, một thanh tra tài chính 35 tuổi phải cải trang thành nhân viên mới ngoài đôi mươi để thâm nhập vào một công ty chứng khoán tại Yeouido năm 1997.

Lấy bối cảnh khu tài chính Yeouido năm 1997, bộ phim xoay quanh những cuộc điều tra liên quan đến các hành vi thao túng thị trường và các phi vụ tài chính mờ ám trong giai đoạn biến động của nền kinh tế Hàn Quốc. Bên cạnh câu chuyện điều tra căng thẳng, tác phẩm còn ghi điểm nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Park Shin Hye, Go Kyung Pyo và Ha Yoon Kyung. Từ mức rating mở màn 3,5%, phim liên tục tăng trưởng và kết thúc với thành tích 13,1%.

4. My Royal Nemesis (SBS) - 11,8%

My Royal Nemesis là một trong những tác phẩm tạo bất ngờ lớn nhất năm. Câu chuyện bắt đầu khi linh hồn của một ác nữ khét tiếng thời Joseon nhập vào cơ thể Shin Seo Ri, một nữ diễn viên vô danh đang chật vật trong giới giải trí. Với tính cách sắc sảo và đầy tham vọng từ kiếp trước, cô nhanh chóng làm đảo lộn cuộc sống của những người xung quanh, đặc biệt là chaebol lạnh lùng Cha Se Gye.

Bộ phim ghi dấu nhờ màn lột xác của Lim Ji Yeon. Sau hàng loạt vai phản diện nặng tâm lý, nữ diễn viên lần đầu thể hiện khả năng hài hước và được khen ngợi vì tạo nên một nhân vật vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

5. Reborn Rookie (JTBC) - 11,0%

Dù vẫn đang phát sóng, Reborn Rookie đã trở thành hiện tượng rating của JTBC. Phim kể về Kang Yong Ho - chủ tịch tập đoàn Choi Sung, và Hwang Jun Hyun - một cầu thủ bóng đá trẻ triển vọng. Sau một tai nạn bất ngờ, hai người hoán đổi linh hồn cho nhau, kéo theo cuộc chiến quyền lực trong giới tài phiệt và những biến động trong làng thể thao chuyên nghiệp.

Sự kết hợp giữa đề tài chaebol, hoán đổi thân xác và yếu tố kế vị khiến bộ phim được nhiều khán giả liên tưởng tới Reborn Rich. Tính đến tập 8, tác phẩm đã đạt rating 11%, và nhiều khả năng còn tiếp tục tăng.

6. Phantom Lawyer (SBS) - 10,0%

Phantom Lawyer kết hợp giữa pháp luật, kỳ ảo và điều tra. Nhân vật chính là một luật sư có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết. Thay vì chỉ giải quyết các vụ kiện thông thường, anh phải giúp những linh hồn chưa thể siêu thoát tìm ra sự thật đằng sau cái chết hoặc những oan khuất của họ.

Mỗi vụ án trong phim giống như một câu chuyện độc lập, đan xen giữa yếu tố cảm động và những cú twist bất ngờ.

7. Filing for Love (tvN) - 9,7%

Khác với phần lớn các tác phẩm trong top đầu, Filing for Love tập trung vào tình yêu và hôn nhân của những người trưởng thành. Bộ phim xoay quanh các luật sư chuyên xử lý hồ sơ ly hôn. Qua từng vụ việc, khán giả được chứng kiến nhiều góc nhìn khác nhau về tình yêu, sự phản bội, tha thứ và cơ hội làm lại từ đầu.

Đây là một trong những bộ phim được đánh giá cao nhờ kịch bản thực tế và giàu cảm xúc.

8. The Scarecrow (ENA) - 8,1%

The Scarecrow mang màu sắc bí ẩn và kinh dị tâm lý. Lấy bối cảnh một vùng quê hẻo lánh, phim bắt đầu bằng sự xuất hiện của những hình nộm kỳ lạ giữa cánh đồng. Từ đó, hàng loạt bí mật liên quan đến những vụ mất tích và án mạng nhiều năm trước dần được hé lộ.

Không sở hữu dàn sao hạng A, nhưng bộ phim vẫn tạo được lượng người xem ổn định nhờ bầu không khí u ám và cốt truyện khó đoán.

9. The Legend of Kitchen Soldier (TVING/tvN) - 7,9%

Xếp thứ 9 là The Legend of Kitchen Soldier, một trong những tác phẩm gây tò mò nhất năm nay nhờ ý tưởng mới lạ. Bộ phim được phát hành đồng thời trên TVING và tvN, kết hợp yếu tố hài hước, đời sống và ẩm thực.

Dù không đạt mức rating bùng nổ như các tác phẩm phía trên, phim vẫn duy trì lượng người xem ổn định và trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của nửa đầu năm 2026. Những màn chế biến món ăn công phu cùng chất hài duyên dáng giúp bộ phim xây dựng được lượng fan riêng.

10. To My Beloved Thief (KBS2) - 7,7%

To My Beloved Thief bắt đầu với một cuộc chạm trán bất ngờ. Hong Eun Jo - một cô gái sinh ra giữa tầng lớp tiện dân và quý tộc vô tình gặp gỡ Hoàng tử Lee Yeol ở một khu chợ, ngay lúc anh mang trên mình bộ dạng của một nô bộc, đang gây gổ với một thiếu gia quý tộc.

Eun Jo nhanh trí cứu nguy cho Lee Yeol, nhưng đó cũng là lúc mở ra mối nghiệt duyên của cả hai và bước ngoặt đặc biệt cho phim: Eun Jo thực chất còn một nhân dạng khác là Gil Dong vào ban đêm - một nghĩa tặc giấu mặt chuyên cướp bóc của tham quan để chia lại cho dân nghèo. Còn Lee Yeol là một hoàng tử sống tự do, đam mê điều tra vừa nhậm chức Tòng sự quan.

Theo Allkpop