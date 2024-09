Vào ngày hôm qua (27/9), bộ phim lãng mạn "Câu chuyện sau chia tay" (tựa Anh: "What comes after love") vừa chính thức ra mắt. Kể từ thời điểm mới công bố dự án, tác phẩm này đã được mong ngóng rất nhiều và sau khi thưởng thức những thước phim đầu tiên, đa phần các khán giả đều có chung nhận định rằng họ đã không uổng công chờ đợi.

Lee Se Young và Sakaguchi Kentaro hợp tác cùng nhau trong phim "Câu chuyện sau chia tay".

Trên mạng xã hội, netizen cho biết họ rất ưng nhan sắc cùng "vibe" đậm chất thơ của cặp đôi chính Lee Se Young và Sakaguchi Kentaro. Diễn xuất của cả hai đương nhiên cũng rất ăn ý, tạo cảm giác như họ là một đôi tình nhân sinh ra để dành cho nhau.



Một số bình luận của netizen Việt về phim "Câu chuyện sau chia tay":

- Nhìn nó dịu dịu, thơ thơ ghê ấy. - Năn nỉ đó. Xem phim đi mọi người, hay lắm. - Sau cô dâu xuyên không, chị yêu đã trở lại với một "vibe" không thể thơ hơn, tình hơn được nữa. Phim hay lắm mọi người ơi, chị bé dễ thương lắm. - Trời ơi, "vibe" nam nữ chính nhìn thơ quá vậy. - Mới xem xong. Trời ơi, không uổng công tui xem đi xem lại cái trailer hơn chục lần. Màu phim xinh xỉu, huhu. - Thực sự vượt kỳ vọng. Hay bất ngờ. - Mê nhiều chút.

"Câu chuyện sau chia tay" kể về câu chuyện tình yêu của cô gái người Hàn Quốc tên Choi Hong và chàng trai người Nhật Bản tên Aoki Jungo. 5 năm trước, Hong và Jungo gặp nhau, yêu nhau khi cô học tại đây. Dẫu vậy, những sự khác biệt và hiện thực cuộc sống đã khiến họ phải chia tay. Ở bối cảnh hiện tại, Hong và Jungo gặp lại nhau khi anh đến Seoul để làm việc.

Một vài hình ảnh trong phim "Câu chuyện sau chia tay".

Nhan sắc và "vibe" cực thơ của cặp đôi chính phim "Câu chuyện sau chia tay" được khán giả khen ngợi rất nhiều.

"Câu chuyện sau chia tay" ghi điểm nhờ màu phim cực đẹp cùng những cảnh quay lãng mạn vô cùng.

Nhận xét về bộ phim, trang Pink Villa viết:

"Thế giới của Hong và Jungo được lồng ghép, khắc họa một cách mượt mà trong phim. Mặc dù họ rất khác nhau, nhưng phản ứng hóa học của cải hai lại rất rõ ràng. Lee Se Young trong vai Choi Hong đã khắc họa hoàn hảo một cô gái trẻ vẫn mang sự bối rối nhưng đồng thời đầy khát vọng về tương lai. Mặt khác, Sakaguchi Kentaro trong vai Aoki Jungo mang lại cân bằng với nụ cười ngọt ngào và sự đáng yêu của mình. Bộ phim có những nét giống anime mà người hâm mộ có thể sẽ thích. Mặc dù đôi khi chúng có thể hơi quá đà, nhưng nó giúp làm nổi bật câu chuyện thanh xuân của các nhân vật.

Đối với những người không quen với phong cách Nhật Bản, một số đoạn có thể khiến họ cảm thấy lấn cấn. Ngoài ra, mạch phim đôi khi trở nên dễ đoán với các khuôn mẫu khá quen thuộc. Dẫu vậy, bộ phim có một "hương vị" mới mẻ khiến khán giả luôn bị cuốn hút".