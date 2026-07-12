Càng cận kề ngày phát sóng, Dream To You càng thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh nội dung chữa lành về thanh xuân và ước mơ, tác phẩm còn gây chú ý nhờ màn kết hợp của cặp đôi nhan sắc Hwang In Youp và Hyeri. Ngay từ khi những hình ảnh quảng bá đầu tiên được công bố, cả hai đã được khen ngợi vì ngoại hình đẹp đôi, tạo nên bầu không khí lãng mạn khiến người xem chỉ muốn phim phát sóng ngay lập tức.

Dream To You là cái tên đáng chờ đợi cho những khán giả thích thể loại hài - lãng mạn.

Mới đây, trong một hoạt động quảng bá, Hwang In Youp và Hyeri tiếp tục khiến khán giả phấn khích khi hé lộ rằng Dream To You có số lượng cảnh hôn dày đặc. Thậm chí, cả hai còn nói rằng họ đặt cho phim một cái tên khác là Kiss To You thay vì Dream To You, bởi gần như tập nào cũng có cảnh khóa môi. Tiết lộ này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, đặc biệt với những khán giả yêu thích thể loại hài - lãng mạn.

Hyeri và Hwang In Youp hé lộ Dream To You sẽ có nhiều cảnh hôn (ảnh: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn).

Dream To You kể câu chuyện về Woo Soo Bin và Joo Yi Jae, hai người từng nuôi chung ước mơ trở thành đạo diễn điện ảnh khi còn là thiếu niên. Thế nhưng ở tuổi 19, Woo Soo Bin bất ngờ rời đi mà không một lời giải thích. Trong suốt những năm tháng tuổi 20, anh miệt mài theo đuổi đam mê và đến tuổi 30 đã trở thành một đạo diễn thiên tài với bộ phim đầu tay càn quét nhiều liên hoan phim quốc tế. Trở về Hàn Quốc, điều anh muốn tìm lại không chỉ là quê hương mà còn là Joo Yi Jae, người từng cùng mình chia sẻ những ngày tháng đẹp nhất.

Ở chiều ngược lại, Joo Yi Jae lại không thể theo đuổi con đường điện ảnh như mong muốn. Sau nhiều va vấp với thực tế, cô từ bỏ ước mơ và trở thành một phóng viên truyền hình. Là người hoạt bát, thông minh và dễ thích nghi, thế nhưng Joo Yi Jae vẫn luôn mang trong lòng khoảng trống chưa từng được lấp đầy. Cuộc gặp lại Woo Soo Bin sau nhiều năm xa cách cũng là lúc cô đối diện với những giấc mơ đã từng bị bỏ quên.

Không chỉ tạo hiệu ứng bằng những phân cảnh được hé lộ, Hwang In Youp và Hyeri còn liên tục khiến người hâm mộ "đẩy thuyền" vì những màn "phát đường" ngoài đời. Trong một hoạt động quảng bá khác gần đây, nam diễn viên gây sốt khi chủ động cầm bình nước để Hyeri uống. Hành động này lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều netizen nói rằng cả hai có sự tự nhiên và thoải mái cực kỳ khi ở cạnh nhau, giống như là phim giả tình thật vậy.

Bộ phim Dream To You chính thức lên sóng từ ngày 13/7 trên ENA, Genie TV và TVING.

Nguồn: ENA