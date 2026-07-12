Từ cậu bé bị chê "vừa lùn vừa xấu" đến "ông hoàng phòng vé": Biến cố hôn nhân suýt khiến tất cả sụp đổ

Mới đây, bộ phim Kẻ Tàn Nhẫn do Vương Bảo Cường đóng chính và tham gia chỉ đạo được công bố, một lần nữa đưa cái tên của anh trở thành tâm điểm chú ý. Với khán giả Trung Quốc, nam diễn viên sinh năm 1982 không chỉ là gương mặt quen thuộc của loạt phim Thám Tử Phố Tàu hay tác phẩm ăn khách Trong Lồng Bát Giác, mà còn là minh chứng cho hành trình đổi đời của một chàng trai xuất thân nghèo khó.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành ngôi sao, Vương Bảo Cường từng là cậu bé lớn lên trong một gia đình nông dân. Bị ảnh hưởng bởi bộ phim Thiếu Lâm Tự, anh theo học võ từ năm 8 tuổi và dành nhiều năm rèn luyện tại Thiếu Lâm tự.

Năm 14 tuổi, Vương Bảo Cường chỉ mang theo 500 tệ (khoảng 2 triệu đồng) một mình lên Bắc Kinh nuôi giấc mơ trở thành diễn viên. Những ngày đầu nơi đất khách, anh sống trong căn phòng tầng hầm ẩm thấp, nhận các vai quần chúng với mức thù lao ít ỏi. Vì ngoại hình không nổi bật, chiều cao khiêm tốn và gương mặt quá đỗi bình thường, anh nhiều lần bị đạo diễn thẳng thừng chê "vừa lùn vừa xấu", thậm chí khuyên nên từ bỏ nghiệp diễn để về quê làm ruộng.

Thế nhưng Vương Bảo Cường không bỏ cuộc. Cơ hội đến khi anh được chọn tham gia bộ phim Manh Tỉnh, tác phẩm giúp anh giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại Kim Mã. Sau đó, hàng loạt vai diễn trong Thiên Hạ Vô Tặc hay Binh Sĩ Đột Kích giúp anh khẳng định năng lực diễn xuất, trở thành một trong số ít diễn viên thực lực đi lên từ tầng lớp lao động.

Không sở hữu ngoại hình của một thần tượng, Vương Bảo Cường lại chinh phục khán giả bằng nét diễn chân thật, gần gũi. Anh tiếp tục ghi dấu ấn với series Thám Tử Phố Tàu, đồng thời thành công khi lấn sân làm đạo diễn. Năm 2023, Trong Lồng Bát Giác thu về hơn 2,2 tỷ tệ (khoảng 8580 tỷ đồng) tại phòng vé, chứng minh Vương Bảo Cường không chỉ là diễn viên ăn khách mà còn có khả năng đứng sau máy quay.

Vượt qua những lời chê bai ngày xưa, Vương Bảo Cường trở nên nổi tiếng và còn là "ông hoàng phòng vé" xứ Trung.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, biến cố lớn nhất cuộc đời anh lại đến từ chính cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn.

Năm 2016, Vương Bảo Cường bất ngờ đăng tuyên bố ly hôn, cáo buộc vợ là Mã Dung ngoại tình với người quản lý Tống Triết. Thông tin này lập tức gây chấn động làng giải trí Trung Quốc bởi trước đó, gia đình của anh luôn được xem là hình mẫu hạnh phúc.

Được biết, Mã Dung chính là người giới thiệu Tống Triết trở thành quản lý của Vương Bảo Cường. Trong thời gian tài tử nổi tiếng bận rộn đóng phim, 2 người đã nảy sinh quan hệ tình cảm, đồng thời âm thầm lên kế hoạch chuyển dịch và kiểm soát nhiều tài sản của anh.

Cuộc hôn nhân đẩy Vương Bảo Cường xuống đáy vực.

Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến Vương Bảo Cường gần như rơi vào khủng hoảng. Sau khi vụ việc vỡ lở, ngôi sao Lạc Lối Ở Thái Lan không còn nhà để về, số tiền còn lại trong tài khoản chỉ khoảng 200.000 tệ (khoảng 780 triệu đồng). Anh đã phải vay đạo diễn Trần Tư Thành 240.000 tệ (khoảng 936 triệu đồng) để thanh toán án phí và thuê luật sư theo đuổi vụ kiện.

Trong khi dư luận tranh cãi gay gắt về cuộc hôn nhân đổ vỡ, Vương Bảo Cường gần như không đôi co trên mạng xã hội mà lựa chọn giải quyết mọi việc thông qua pháp luật. Sau đó, Tống Triết bị kết án tù vì tội chiếm đoạt tài sản, khép lại một trong những vụ bê bối gây chấn động nhất Cbiz.

Đối với nhiều người, điều đáng tiếc nhất không chỉ là việc Vương Bảo Cường bị phản bội trong hôn nhân, mà còn là việc anh từng dành sự tin tưởng gần như tuyệt đối cho những người thân cận nhất. Sau nhiều năm vất vả gây dựng sự nghiệp, chỉ trong thời gian ngắn, nam diễn viên phải đối mặt cùng lúc với khủng hoảng gia đình, tranh chấp tài sản và áp lực dư luận.

Thế nhưng, cũng giống như cách anh từng vượt qua những năm tháng nghèo khó khi mới lên Bắc Kinh, Vương Bảo Cường một lần nữa đứng dậy từ biến cố.

Sau cuộc ly hôn, Vương Bảo Cường dần quay trở lại với công việc, tiếp tục đóng phim, làm đạo diễn và lấy lại vị thế tại phòng vé. Bên cạnh đó, anh cũng bắt đầu mối quan hệ với Phùng Thanh - tổng giám đốc của một công ty công nghệ. Ban đầu, không ít cư dân mạng cho rằng Phùng Thanh đến với Vương Bảo Cường vì danh tiếng và tiền bạc. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều người thay đổi quan điểm khi cô lựa chọn ở bên Vương Bảo Cường đúng vào giai đoạn khó khăn nhất, lúc anh phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng, khủng hoảng tài chính và những tổn thương sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Nhiều năm kể từ ngày bị chê "vừa lùn vừa xấu", Vương Bảo Cường giờ là một trong những cái tên có sức hút lớn của điện ảnh Trung Quốc. Từ cậu bé nhà nghèo ôm giấc mơ làm diễn viên cho đến ngôi sao phòng vé rồi người đàn ông từng gần như mất tất cả vì biến cố hôn nhân, hành trình của anh luôn gắn với 2 chữ "kiên trì". Có lẽ cũng vì vậy mà sau mọi sóng gió, Vương Bảo Cường vẫn nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.