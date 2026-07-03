Chưa kịp cày hết loạt phim Hàn đang lên sóng, mọt phim lại có thêm một cái tên mới để ngóng từng ngày. Lần này là Flowers Are Bait - dự án còn chưa bấm máy nhưng đã đủ khiến MXH xôn xao với thông tin về màn kết đôi giữa Woo Do Hwan và Chae Soo Bin. Một bên là nam thần chuyên trị những vai vừa đểu vừa quyến rũ, một bên là nữ diễn viên mang gương mặt ngây thơ, mong manh. Đặt họ cạnh nhau cũng đủ khiến dân tình tự động tưởng tượng ra những tương tác bùng nổ chemistry, căng thẳng và chắc chắn không thiếu những khoảnh khắc khiến người xem phải ôm tim.

Flowers Are Bait được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên của tác giả Geoneomulnyeo. Đây là một tác phẩm 19+ khá nổi trong cộng đồng fan truyện Hàn nhờ mô-típ vừa độc vừa cực kỳ kích thích tò mò. Trong đó, nữ chính là So Yi Yeon, một nữ bác sĩ thực vật mất niềm tin vào tình yêu, xem tình yêu là ảo tưởng. Cô vô tình chứng kiến một vụ án mạng và che giấu kẻ sát nhân. Khi hắn mất trí nhớ, cô đã nũng nịu lừa hắn rằng hai người là vợ chồng. Đối diện là nam chính Kwon Chae Woo - kẻ sát nhân có nhân cách ái kỷ, không thể cảm nhận tình yêu. Nhưng khi rơi vào bẫy tình của "vợ hờ", sự chiếm hữu và si tình đến điên dại của hắn trỗi dậy.

Theo Naver, Woo Do Hwan sẽ vào vai Kwon Chae Woo - người đàn ông nguy hiểm, là tâm điểm của mọi bí ẩn cũng như là nguồn cơn của mối quan hệ độc hại nhưng khó dứt. Trong khi đó, Chae Soo Bin nhiều khả năng đảm nhận vai So Yi Yeon, người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Sự kết hợp giữa Woo Do Hwan và Chae Soo Bin được đánh giá là một lựa chọn "điểm 10 không có nhưng". Nhà gái vốn được yêu thích với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Chae Soo Bin đã cho thấy mình không chỉ hợp vai rom-com dễ thương mà còn có khả năng xử lý nội tâm ổn định, thể hiện qua những vai diễn trong I'm Not A Robot, Where Stars Land hay When The Phone Rings. Vai diễn So Yi Yeon đòi hỏi cô phải thể hiện sự đối lập, khi vừa tỏ ra yếu đuối bên ngoài để lừa gạt nam chính, vừa phải che giấu nội tâm gai góc, đầy bí mật. Đây chắc chắn là một màn lột xác đầy hứa hẹn của nữ diễn viên.

Woo Do Hwan lại chuyên trị những vai diễn bad boy si tình mang nét đểu cáng có ánh mắt thâm sâu. Từ Tempted, Mad Dog, Mr.Plankton đến Bloodhounds, nam diễn viên luôn cho thấy khả năng khiến khán giả bị hút vào nhân vật dù đó là kiểu người tử tế, nguy hiểm hay điên rồ. Ngoại hình lạnh lùng cùng diễn xuất của anh cực kỳ phù hợp với thiết lập một tên biến thái ái kỷ si tình, bạo liệt của nguyên tác.

Ngay sau khi thông tin chuyển thể được tung ra trên MXH, netizen đã "đứng ngồi không yên". Vì nguyên tác là truyện gắn nhãn 19+ với rất nhiều phân cảnh tương tác nóng bỏng và táo bạo, fan truyện nói riêng và khán giả xem phim nói chung đang cực kỳ hóng xem chemistry của đôi tranh xinh gái đẹp này.

Bình luận của netizen:

- Ông Woo Do Hwan chắc không cao bằng thôi chứ ông này phải xem diễn mới toát ra đẹp trai. Ông này diễn ok mà, cái nét si tình cũng ra mà đểu đểu cũng được luôn ý, cũng đáng kỳ vọng

- Chời chời rồi mấy cái cảnh nóng trong truyện chắc bỏ quá hả kkkk

- Cái đợt ảnh đóng Mr.Plankton với chị Yoo Mi là chemistry bắn như pháo hoa nổ đùng đùng rồi, mà ảnh không đóng phim lãng mạn thì thôi chứ đóng là toàn vô mấy vai khó nói. Nhớ lại cái bản mặt ảnh lúc chơi đuổi bắt đua xe với nam phụ là tui biết ảnh hợp vibe Chae Woo rồi, bắt cóc vợ người ta mà mặt giỡn cỡ đó mà

- Tui sống được tới ngày này rồi sao

- Chuyển thể thì chắc chuyển cảnh là sáng hôm sau luôn đúng không

- Ôi siêu kinh điển 19+ luôn

- Ê trời đỉnh vậy, manhwa bộ này hay lắm lắm, ngon điên luôn

- Ôi làm phim luôn hả, đọc manhwa ghiền điên, nam nữ chính tạo hình giống nhân vật truyện ác