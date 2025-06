Giữa giai đoạn phim truyền hình Hàn đang chịu cơn khủng hoảng về tỷ suất người xem với những tác phẩm liên tục sụt giảm rating thì Oh My Ghost Clients (Thân Chủ Ma Của Tôi) ở tuần thứ 3 lên sóng lại gây ra một cú sốc khiến truyền thông xứ kim chi vô cùng ngỡ ngàng. Cụ thể ở tập lên sóng gần nhất, tập 5, rating trung bình toàn quốc ghi nhận con số lên tới 5,1%, tăng gấp 182% so với con số 2,8% của tập 5 - một cú lội ngược dòng khiến netizen quá sốc.

Lý do của màn bứt phá ngoạn mục này có lẽ một phần là bởi đối thủ lớn nhất của nó - Cung Điện Ma Ám đã lên sóng tập cuối từ tuần trước. Tác phẩm mới của đài SBS là Our Movie chưa thực sự được quan tâm, rating ghi nhận con số 4,2%, khá thấp so với Cung Điện Ma Ám trước đó. Dĩ nhiên đây chỉ là một phần lý do, quan trọng hơn cả vẫn là việc Oh My Ghost Clients đang thực sự chứng minh được sức hút sau 2 tuần lên sóng, nhất là khi tập 4 có kết thúc gây sốc khiến khán giả vô cùng tò mò về những diễn biến ở tập 5.

Trong tập 5 lên sóng tối 13/6 vừa qua, No Mu Jin (Jung Kyung Ho) xử lý vụ án xoay quanh cái chết đau lòng của lao công Kim Young Sook - người ra đi vì stress phải vượt qua một bài kiểm tra vô lý của công ty. Cùng Na Hee Joo (Seol In Ah) và Go Kyun Woo (Cha Hak Yeon), bộ ba Mu Jin khơi dậy tinh thần phản kháng trong nhóm lao công, lên tiếng đấu tranh và phản đối kỳ thi bất công này. Tuy nhiên, khi họ biểu tình thì đã bị trấn áp, cảnh sát xuất hiện và No Mu Jin bị cưỡng chế đưa đi. Kết thúc tập 5 đầy hài hước nhưng cũng cay đắng, báo hiệu màn phản công ở tập sau. Diễn xuất chân thực của dàn cast phụ và chủ đề xúc động về lao động yếu thế khiến đây trở thành tập phim được chính các diễn viên chọn là "đỉnh nhất". Có lẽ cũng chính vì vậy nên rating phim mới tăng trưởng ngoạn mục như thế.

Những hình ảnh trong tập 5

Không chỉ cá nhân tập 5 mà tổng thể Oh My Ghost Clients cũng đang là tác phẩm được khán giả đánh giá cao. Không chỉ hấp dẫn vì ý tưởng "luật sư cho ma", phim còn rất hấp dẫn khi cân bằng giữa yếu tố kỳ bí, pháp luật và hài hước một cách quá mượt mà. Mỗi vụ kiện đều ẩn chứa bi kịch con người, nhưng luôn được kể lại bằng giọng điệu không quá nặng nề, đan xen tình tiết hài hước khiến người xem vừa xúc động vừa phải cười to thành tiếng.

Đặc biệt, làm nên sức hút của phim chính là nam chính Jung Kyung Ho, người vào vai luật sư nhìn thấy ma - No Mu Jin. Từ những phân cảnh hài hước, cảm động đến những màn bị ma nhập, phải liên tục hóa thân thành nhiều nhân vật, đều được Jung Kyung Ho xử gọn. Màn trình diễn nhiệt huyết của anh đã khiến Oh My Ghost Clients có cú lộn ngược dòng ngoạn mục, trở thành ngôi sao hi vọng cho đài MBC trong thời gian sắp tới.