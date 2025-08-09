Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Không quá lời khi nói rằng, Mang mẹ đi bỏ đang là phim điện ảnh được quan tâm nhất ở hiện tại. Phim có đề tài gia đình, tâm lý, xoay quanh cuộc sống của người mẹ bị bệnh Alzheimer tên Lê Thị Hạnh và con trai Hoan – làm nghề cắt tóc vỉa hè. Vừa phải mưu sinh vất vả, vừa kè kè chăm sóc người mẹ mắc bệnh mất trí nhớ, không thể tự chủ trong sinh hoạt, cuộc sống của Hoan vô cùng khó khăn. Hai nhân vật trung tâm của phim Mang mẹ đi bỏ do hai diễn viên được coi là bảo chứng diễn xuất đảm nhận, đó là nghệ sĩ Hồng Đào trong vai bà Lê Thị Hạnh và Tuấn Trần trong vai Hoan.

Như thường lệ, Hồng Đào luôn được khen ngợi về diễn xuất đỉnh cao, đẳng cấp nghệ sĩ gạo cội. Còn về phần Tuấn Trần, khán giả nhận xét rằng anh đã có màn thể hiện tốt nhất từ trước tới nay.

Không còn là một cậu ấm, một tay chơi chính hiệu với tâm hồn lâng lâng nghệ sĩ như trong phim Mai. Sang tới Mang mẹ đi bỏ , Tuấn Trần có tạo hình khắc khổ, dáng vẻ hiền lành, chịu thương chịu khó hơn. Nhân vật Hoan của Tuấn Trần trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi chăm sóc người mẹ bị bệnh. Anh gần như không có chút thời gian cho bản thân, cuộc sống chỉ xoay quanh mẹ. Khán giả đều có thể cảm nhận sự vất vả của Hoan qua màn thể hiện của Tuấn Trần. Ngay cả trong những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc hiếm hoi, Tuấn Trần cũng cho thấy được nỗi niềm của nhân vật.

Trong Mang mẹ đi bỏ , Tuấn Trần có nhiều phân đoạn cao trào cảm xúc, thể hiện kỹ năng diễn xuất tinh tế. Đó là khi Tuấn Trần thức dậy sau một đêm say, chứng kiến mẹ trét đầy chất thải lên tường nhà. Nhân vật Hoan lúc này thể hiện sự bất lực tột cùng trước bệnh tình của mẹ. Hoan còn bỏ rơi mẹ tại chùa vì quá mệt mỏi, bế tắc và đây cũng là lúc nhân vật này đau khổ nhất, thậm chí gần như "phát điên".

Tuấn Trần đã thể hiện sự giằng xé nội tâm của nhân vật Hoan rất khéo léo. Trong những đoạn cao trào cảm xúc, anh khiến khán giả đồng cảm sâu sắc với Hoan mà không tạo cảm giác "lố".

Sau khoảng hơn 1 tuần công chiếu, phim Mang mẹ đi bỏ nhận về nhiều bình luận khác nhau về tình tiết của phim, đặc biệt là đoạn kết. Tuy nhiên, gần như tất cả những ai đi xem Mang mẹ đi bỏ đều có chung 1 ý kiến, đó là diễn xuất thăng hạng mạnh mẽ của Tuấn Trần.

*Một số ý kiến của khán giả:

- Phim này Tuấn Trần diễn xuất đỉnh cao luôn. Diễn hay hơn mấy phim trước nhiều.

- Nói chung thì không thể chê diễn xuất của Tuấn Trần với cô Hồng Đào. 2 diễn viên làm tròn nét diễn lắm.

- Màu phim đẹp, góc quay đẹp. Có những cú kết đoạn không đoán được, làm người coi phải suy luận, để có thể hiểu được vì sao nhân vật trong phim phải làm vậy. Ở những khúc cao trào không có la hét đập phá, diễn xuất nội tâm của Tuấn Trần những phân đoạn đó phải nói là lên tay, chạm đến trái tim đồng cảm của người xem, rớt nước mắt hồi nào không hay, cô Hồng Đào diễn xuất thì miễn bàn. Phim không nói đạo lý, cũng không có những màn cố tình đưa vào để lấy nước mắt người xem, ở những đoạn cảm động rất nhẹ nhàng và tinh tế. Một bộ phim gọn gàng chỉn chu. Khúc cuối phim cũng rất đáng suy ngẫm. Nói chung là ai thích phim tình cảm gia đình nhẹ nhàng thì nên đi coi.

- Chồng yêu Tuấn Trần diễn xuất sắc, cô Hồng Đào diễn đỉnh.

- Diễn xuất của Tuấn Trần thì quá ok, kết phim cũng nhẹ nhàng không đọng lại nhiều cảm xúc như mong đợi, chắc do mình hơi kì vọng cao. Tóm lại mỗi người mỗi cảm nhận và hơn hết là trải nghiệm ủng hộ phim nhé.

- Tôi rất yêu cô Hồng Đào và bạn Tuấn Trần, 2 mẹ con đã lấy nhiều nước mắt của tôi.

Tuấn Trần (tên thật là Trần Duy Tuấn) sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ đoạt giải trong một cuộc thi nét đẹp sinh viên và với chiều cao 1m86, Tuấn Trần trở thành người mẫu ảnh, đồng thời nhận được lời mời casting phim.

Tuấn Trần bắt đầu gây chú ý trong lĩnh vực diễn xuất qua vai Khải Minh trong phim Mùa oải hương năm ấy (2014). Sau đó, thông qua những vai phụ trong phim và tham gia diễn xuất trong MV, tiềm năng của Tuấn Trần ngày càng được bộc lộ rõ nét hơn, năng lực cũng phát triển theo thời gian.

Nhan sắc ngoài đời của Tuấn Trần – vai Hoan trong Mang mẹ đi bỏ.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Tuấn Trần là vai Quắn – người con trai luôn khắc khẩu với cha trong phim điện ảnh "Bố già" (2021) của Trấn Thành. Năm 2024, sự nghiệp của Tuấn Trần càng thêm bùng nổ nhờ vai Dương (Sâu) trong phim điện ảnh Mai. Tuấn Trần sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, mang chất điện ảnh. Anh được đánh giá là có thể hóa thân vào nhiều dạng nhân vật từ chính diện, phản diện cho tới hài hước… Vai diễn mới nhất của Tuấn Trần trong Mang mẹ đi bỏ đã cho thấy được khả năng biến hóa đa dạng và diễn xuất sâu sắc của nam diễn viên sinh năm 1992.

Tên phim: Mang mẹ đi bỏ Đạo diễn: Mo Hong-jin Thể loại: Gia đình, Tâm lý Thời lượng: 112 phút Ngày phát hành: 01/08/2025 Lịch phát sóng: Đang chiếu tại rạp Diễn viên tham gia: Hồng Đào, Tuấn Trần, Jung Il-woo, Juliet Bảo Ngọc, Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ, Vinh Râu Nội dung chính: Mang Mẹ Đi Bỏ kể về số phận của Hoan (Tuấn Trần) - một chàng trai trẻ ngày ngày hóa thân thành "thằng hề đường phố" với ngón nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer và cư xử như một đứa trẻ con. Căn bệnh của mẹ không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện. Một ngày, Hoan quyết định mang mẹ "đi bỏ" cho người anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính Hoan còn không biết mặt mũi ra sao.

Ảnh và gif: Sưu tầm