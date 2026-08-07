Phim Hàn gây sốt với 7 cảnh hôn trong teaser: Cặp chính chemistry cực cuốn, kịch bản đầy bất ngờ

Bộ phim A Love Other Than Yours do Ahn Eun Jin và Seo Kang Joon đóng chính đang trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội sau khi tung teaser mới. Đáng chú ý, dù chỉ là một đoạn teaser ngắn, nhà sản xuất đã khiến khán giả phải đứng ngồi không yên khi chiêu đãi tới 7 cảnh hôn liên tiếp của cặp đôi chính. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào, thân mật cho đến những nụ hôn đầy cảm xúc, loạt cảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và thu hút sự bàn luận của cộng đồng yêu phim Hàn.

Teaser của A Love Other Than Yours hé lộ tới 7 cảnh hôn của cặp đôi chính (ảnh: KBS2)

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Ahn Eun Jin và Seo Kang Joon còn được khen ngợi bởi phản ứng hóa học cực kỳ tự nhiên. Những tương tác gần gũi giữa hai người khiến khán giả càng thêm phấn khích và tò mò về câu chuyện tình cảm mà họ sẽ mang tới trên màn ảnh. Thế nhưng, bên cạnh chemistry của cặp đôi chính, A Love Other Than Yours còn gây chú ý bởi một kịch bản tình cảm được đánh giá là táo bạo và đầy mới mẻ.

(ảnh: KBS2)

Phản ứng hóa học của Ahn Eun Jin và Seo Kang Joon thực sự quá tốt (ảnh: KBS2)

Bộ phim kể câu chuyện về những biến động, rạn nứt trong tình yêu của một cặp đôi đã ở bên nhau hơn 10 năm và đang đứng trước ngã rẽ hôn nhân. Khi tưởng như mối quan hệ lâu năm của họ sẽ tiến tới một cái kết quen thuộc, những con người mới lại bất ngờ xuất hiện, khiến tình cảm của cả hai bắt đầu dao động. Bốn con người, hai mối quan hệ mới cùng những cảm xúc khó kiểm soát dần đan xen, đặt các nhân vật trước câu hỏi về tình yêu, sự chung thủy và lựa chọn giữa một người đã đồng hành suốt nhiều năm với một rung động hoàn toàn mới.

Seo Kang Joon đảm nhận vai Namgung Ho, một nhân viên văn phòng hết lòng trân trọng người yêu. Thế nhưng khi nhận ra tình cảm của đối phương bắt đầu lung lay, anh bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc ngoài dự tính và cuối cùng đưa ra một lời đề nghị đầy táo bạo.

(ảnh: KBS2)

(ảnh: KBS2)

(ảnh: KBS2)

(ảnh: KBS2)

Trong khi đó, Ahn Eun Jin vào vai Lee Mi Do, người phụ nữ luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trên phim trường. Dù để mặt mộc và chỉ mặc một chiếc áo phông giản dị, cô vẫn sở hữu sức hút khó che giấu. Đặc biệt, mỗi khi tức giận hay cau mày, Mi Do lại càng toát lên vẻ mạnh mẽ, quyến rũ. Lee Mi Do vốn đã có bạn trai, nhưng cuộc sống tình cảm tưởng như ổn định của cô bắt đầu đảo lộn sau khi gặp một người mới. Sự xuất hiện của rung động ngoài dự kiến khiến cô rơi vào trạng thái bối rối giữa mối tình lâu năm và những cảm xúc vừa xuất hiện.

Với nội dung khác biệt, khai thác những vùng xám trong tình yêu trưởng thành, cộng thêm màn kết hợp của Ahn Eun Jin và Seo Kang Joon - hai gương mặt có năng lực diễn xuất đã được kiểm chứng, A Love Other Than Yours đang nhận được nhiều kỳ vọng, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt thực sự khi chính thức ra mắt từ ngày 12/9.

Thu Phong

nguồn: KBS2