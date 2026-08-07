Mỹ nhân được nhiều người xem là "nữ hoàng phim 18+": Visual, vóc dáng đều hạng nhất, xem là mê

Những hình ảnh của Alexandra Daddario thời đóng phim 18+ Texas Chainsaw 3D bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội, khiến khán giả một lần nữa phải xuýt xoa trước nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của mỹ nhân sinh năm 1986.

Trong bộ phim kinh dị ra mắt năm 2013, Alexandra Daddario đảm nhận vai nữ chính Heather Miller. Dù nội dung phim xoay quanh cuộc truy đuổi kinh hoàng với Leatherface, ngoại hình của nữ diễn viên lại trở thành một trong những điều khiến khán giả nhớ nhất sau hơn một thập kỷ.

Visual đỉnh cao của Alexandra Daddario thời đóng phim 18+ Texas Chainsaw 3D (ảnh: Reddit)

Thời điểm ấy, Alexandra Daddario khoảng 26-27 tuổi, sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng săn chắc cùng thần thái quyến rũ rất đặc trưng. Những phân cảnh cô diện trang phục trẻ trung, đặc biệt là chiếc quần cạp trễ khoe vòng eo thon cùng đôi chân dài, đến nay vẫn không ít lần được người hâm mộ chia sẻ lại.

Nhiều lời có cánh đã được dành cho nhan sắc của Alexandra Daddario. Có người cho rằng đây chính là một trong những phim 18+ đáng xem nhất của nữ diễn viên, nơi mà cô muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng.

(ảnh: IMDb)

Đặc biệt, một trong những “thương hiệu” khó nhầm lẫn nhất của Alexandra Daddario chính là đôi mắt xanh dương nổi bật. Giữa Hollywood vốn không thiếu những mỹ nhân sở hữu ngoại hình xuất chúng, đôi mắt có màu sắc nổi bật cùng đường nét gương mặt tương phản vẫn giúp Alexandra Daddario tạo nên diện mạo rất riêng.

Không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình, Alexandra Daddario còn từng gây chú ý bởi sự táo bạo trong việc lựa chọn vai diễn. Cô không ngại tham gia những phim 18+ với chủ đề gai góc, yêu cầu những cảnh quay nhạy cảm nếu chúng phục vụ cho câu chuyện và nhân vật.

Nữ diễn viên trong phim True Detective. Đây là phim 18+ nóng bỏng nhất sự nghiệp của cô (ảnh: IMDb)

Trường hợp nổi tiếng nhất chắc chắn phải kể đến phim 18+ True Detective. Trong phim, Alexandra Daddario vào vai Lisa Tragnetti, một nữ nhân viên tòa án có quan hệ ngoài luồng với thám tử Martin Hart. Dù chỉ là nhân vật phụ và xuất hiện không quá nhiều, Lisa lại trở thành một trong những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất.

Đặc biệt, những phân đoạn táo bạo của cô trong phim 18+ True Detective từng tạo ra sự chú ý rất lớn. Thực tế, vai diễn này đã tạo ra bước ngoặt đáng kể về mức độ nhận diện của cô tại Hollywood, giúp cô từng bước trở thành nữ hoàng phim 18+. Sau True Detective, nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý hơn từ ngành công nghiệp điện ảnh và tiếp tục xuất hiện trong những dự án đáng chú ý.

Phim 18+ Lost Girls & Love Hotels có sự tham gia của Alexandra Daddario.

Ngoài True Detective, Alexandra Daddario còn để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như The Attic, Bereavement, American Horror Story: Hotel, Baked in Brooklyn, The Layover... Đến năm 2020, cô tiếp tục lựa chọn một dự án có màu sắc trưởng thành khá đậm là Lost Girls & Love Hotels.

Trong phim, Alexandra Daddario hóa thân thành Margaret, một phụ nữ Mỹ sống tại Tokyo. Ban ngày, Margaret dạy phát âm tiếng Anh tại một trường đào tạo tiếp viên hàng không, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô lại chìm vào cuộc sống tự hủy hoại bản thân ở Tokyo.

Cuộc sống ấy bắt đầu thay đổi khi Margaret gặp Kazu, một thành viên Yakuza do Takehiro Hira thủ vai. Từ một cuộc gặp tưởng như chỉ thoáng qua, cả hai dần bước vào một mối quan hệ phức tạp. Lost Girls & Love Hotels vì thế trở thành một bộ phim đi sâu vào cảm giác cô độc, lạc lõng và xu hướng tự hủy của nhân vật Margaret. Bộ phim được xếp vào dòng phim 18+ và là một trong những tác phẩm có nhiều cảnh nóng bỏng nhất Alexandra Daddario từng đảm nhận vai chính.

Không xuất hiện nhiều nhưng Alexandra Daddario vẫn góp phần tạo nên danh tiếng cho The White Lotus (ảnh: Forbes)

Một dự án khác giúp Alexandra Daddario nhận được nhiều chú ý là The White Lotus. Khác với những vai diễn táo bạo kể trên, nhân vật của cô không có những cảnh nóng. Thế nhưng ngoại hình trong phân cảnh ở hồ bơi vẫn khiến cô trở thành một trong những gương mặt gây chú ý nhất mùa đầu tiên dù xuất hiện không nhiều.

Những năm gần đây, Alexandra Daddario vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn. Bên cạnh The White Lotus, cô đảm nhận vai Rowan Fielding trong series giả tưởng Anne Rice's Mayfair Witches. Ngoài ra ở tuổi 40, Alexandra Daddario cũng vừa trở lại với bộ phim Couples Weekend, phát hành ngày 8/5/2026. Phim do Nora Kirkpatrick đạo diễn, quy tụ Alexandra Daddario, Daveed Diggs, Josh Gad và Ashley Park.

Couples Weekend là dự án phim mới nhất của mỹ nhân 40 tuổi, phim lên sóng cách đây không lâu.

Câu chuyện xoay quanh hai cặp đôi cùng nhau trải qua kỳ nghỉ đón năm mới tại một căn nhà gỗ giữa khung cảnh mùa đông. Mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi kế hoạch khi một trận bão tuyết khiến họ mắc kẹt, và rồi những bí mật và hàng loạt vấn đề trong mối quan hệ lần lượt bị phơi bày. Alexandra Daddario vào vai Debs, một biên tập viên sách nuôi ước mơ trở thành nhà văn.

Hơn một thập kỷ kể từ thời điểm Texas Chainsaw 3D và True Detective khiến tên tuổi mình được chú ý mạnh mẽ, Alexandra Daddario giờ đây đã bước sang tuổi 40. Thế nhưng đến nay, visual và vóc dáng của mỹ nhân phim 18+ đình đám vẫn là thứ khiến khán giả phải trầm trồ.

nguồn: IMDb