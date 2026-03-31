Dù còn mười ngày nữa mới chính thức trình làng, bộ phim truyền hình Perfect Crown đã tạo nên cơn sốt hiếm thấy trên các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông tại Hàn Quốc. Hiếm có tác phẩm nào trong lịch sử truyền hình xứ Kim Chi lại sở hữu sức nóng mãnh liệt như dự án của IU và Byeon Woo Seok. Theo dữ liệu mới nhất từ FUNdex tuần 4 tháng 3 năm 2026, bộ phim đã xuất sắc vươn lên vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng độ thảo luận phim truyền hình TV-OTT. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm đạt được vị trí đầu bảng khi còn chưa lên sóng chính thức.

Không dừng lại ở đó, bộ phim còn thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi đứng đầu cả hai phân khúc: TV-OTT (chiếm 17,99%) và phim truyền hình phát sóng trên TV (chiếm 20,34%). Sức hút của dự án còn lan tỏa mạnh mẽ đến dàn diễn viên chính, khi "em gái quốc dân" IU và nam thần Byeon Woo Seok lần lượt chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4 trong bảng xếp hạng cá nhân, khẳng định vị thế của những ngôi sao bảo chứng truyền thông.

Sở dĩ dự án của đài MBC nhận được sự quan tâm khổng lồ là bởi sự hội tụ của những tên tuổi hàng đầu. Phim được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Park Joon Hwa người từng tạo nên cơn sốt Thư ký Kim Sao Thế? và Hoàn Hồn, kết hợp cùng kịch bản đoạt giải của biên kịch tài năng Yoo Ah In.

Sự kỳ vọng của khán giả còn đổ dồn vào màn tương tác giữa IU và Byeon Woo Seok. Ngay sau khi đoạn teaser đầu tiên được công bố, phim đã thu về hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ với hàng chục nghìn bình luận tích cực. Khán giả không chỉ xuýt xoa trước tạo hình tài phiệt sang trọng của IU hay vẻ uy nghiêm của Hoàng tử Byeon Woo Seok mà còn đánh giá cao phản ứng hóa học tự nhiên, hứa hẹn một câu chuyện tình yêu "vừa ngọt vừa ngược" đầy lôi cuốn.

Perfect Crown mở ra một bối cảnh giả tưởng đầy thú vị: Hàn Quốc hiện đại dưới chế độ quân chủ lập hiến. Tại đây, quyền lực không chỉ nằm trong tay các tập đoàn tài phiệt mà còn đan xen phức tạp với các thế hệ hoàng gia.

Câu chuyện xoay quanh Sung Hee Joo (IU thủ vai) một tiểu thư tài phiệt giàu nứt đố đổ vách nhưng lại bị giới quý tộc coi thường vì xuất thân "thường dân". Với bản tính nóng nảy, tham vọng và phương châm sống quyết liệt: “Dù thủ đoạn có bẩn, tôi cũng phải thắng”, Hee Joo đã chủ động đề nghị một bản hợp đồng hôn nhân với Đại quân Lee An (Byeon Woo Seok).

Trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngoài, Lee An dù là thành viên hoàng tộc được quốc dân yêu mến nhưng lại không có quyền kế vị và gần như trắng tay. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ một cuộc trao đổi lợi ích sòng phẳng, nhưng dần dần trở thành sự cứu rỗi lẫn nhau giữa những vòng xoáy quyền lực.

Thêm vào đó, cuộc chiến vương quyền càng trở nên kịch tính với sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) – người luôn mang lòng đố kỵ và lo sợ Lee An sẽ đe dọa ngai vàng của con trai mình. Sự kết hợp giữa lãng mạn, hài hước và những âm mưu chính trị kịch tính chính là "thỏi nam châm" khiến bộ phim trở thành tác phẩm đáng mong đợi nhất năm.

Perfect Crown sẽ chính thức lên sóng trên đài MBC và phát hành toàn cầu trên nền tảng Disney+ từ ngày 10/4/2026.

Bình luận của netizen:

- Kịch bản xuất sắc nhất MBC 2022 và là dự án trọng điểm của đài năm 2026 không phải hữu danh vô thực đâu, nên phim chưa ra thì đừng nói trước điều gì. Lúc đầu mọi người cũng nói "con Quýt" này nọ, rồi cuối cùng nó cũng "on top" ăn sạch bảng xếp hạng đó thôi. Thế nên phim IU chọn dù là gì cũng phải click vào xem mới được.

- Hình như từ lúc đóng phim tới giờ, phim nào IU tham gia cũng khá hot, chứng tỏ mắt chọn kịch bản của cổ tốt thật đó. Không biết bộ này sẽ thế nào đây.

- Giới thiệu bộ phim Cõng Quả Quýt Mà Chạy. Thể loại hôn nhân hợp đồng, cưới trước yêu sau, hoàng gia tài phiệt, quân chủ lập hiến. Nghe cuốn quá!

- Sau Cõng Anh Mà Chạy thì mình cực ưng nét của bạn này nên đặt gạch hóng luôn. Mong kịch bản ổn định, đừng "đầu voi đuôi chuột" giùm em nha.

- Phim của IU, Suzy hay Kim Yoo Jung thì cứ xem thôi không cần đọc nội dung, vì 90% là sẽ hay rồi.

- Tới ngày 10/4 lẹ giúp em với, em muốn gặp Hee Joo lắm rồi!

-Trời ơi hóng quá, mỗi vai IU đảm nhận đều có sự phát triển nhân vật khác nhau. Hóng Hee Joo lên sàn vào ngày 10/4 tới.

- Hae Soo quay lại với "bạn trai cũ phản bội", bà chủ Khách Sạn Ánh Trăng đi cưới vị khách ruột của cổ. Màn kết hợp này thú vị thật sự!

Nguồn: Soompi