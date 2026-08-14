Phim Hàn biến ước mơ của "nô lệ tư bản" thành hiện thực: Nam chính lật tung cả công ty, đã đời không chịu được

Màn ảnh Hàn hứa hẹn sẽ có thêm một bom tấn gây chấn động mang tên The Ordinary Jackpot. Bộ phim mới đây đã công bố teaser và nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nhiều cư dân mạng nhận xét tác phẩm đang hiện thực hóa ước mơ của không ít "nô lệ tư bản".

Sở dĩ The Ordinary Jackpot được nhận xét như vậy là bởi bộ phim khai thác câu chuyện về cuộc sống công sở và hành trình một nhân viên bình thường thay đổi cách đối diện với những áp lực, bất công tại nơi làm việc, hứa hẹn mang tới cảm giác đã đời, sảng khoái cũng như những thông điệp đáng suy ngẫm chó khán giả. Đây cũng chính là chìa khóa cốt lõi từng tạo nên sức hút cho Teach You A Lesson và Agent Kim Reactivated, hai tác phẩm nổi bật của màn ảnh Hàn trong năm 2026.

Nam chính là một trưởng nhóm kinh doanh, sống cuộc đời "trên đe dưới búa" điển hình.

Anh bị áp lực công việc bào mòn tinh thần.

The Ordinary Jackpot được chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh Gong Eun Tae, một trưởng nhóm kinh doanh. Gong Eun Tae vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, luôn làm việc cật lực với mong muốn duy trì một cuộc sống ổn định. Anh được thăng chức nhanh hơn những người xung quanh nhưng điều đó cũng khiến Gong Eun Tae rơi vào tình cảnh khó xử khi trở thành trưởng nhóm trẻ nhất, liên tục chịu áp lực từ cả cấp trên lẫn cấp dưới.

Mọi chuyện thay đổi khi Gong Eun Tae bất ngờ trúng xổ số với giải thưởng trị giá 1.3 tỷ won, tương đương khoảng 907.000 USD. Đây là khoản tiền lớn nhưng chưa đủ để anh lập tức đổi đời và sống sung túc đến hết phần đời còn lại. Do đó thay vì nghỉ việc ngay sau khi trúng số như nhiều người vẫn mơ ước, Gong Eun Tae vẫn xuất hiện tại công ty vào ngày hôm sau.

Cuộc đời của Gong Eun Tae thay đổi sau khi trúng số.

Thay vì nghỉ việc...

...anh quyết định tiếp tục đi làm nhưng với một tâm thế khác cùng quyết tâm "lật tung cả công ty".

Thứ thực sự thay đổi không phải công việc mà chính là tâm thế của anh. Khi đã có một khoản tiền đủ để tạo ra cảm giác an toàn, Gong Eun Tae bắt đầu nhìn cuộc sống và những vấn đề nơi công sở bằng một thái độ hoàn toàn khác. Poster phim cũng gây ấn tượng khi đặt tấm vé số trúng giải nhất bên cạnh thẻ nhân viên của Gong Eun Tae. Gương mặt bình thản của anh cùng thông điệp đi làm thay vì nghỉ việc càng khiến khán giả tò mò về những gì nhân vật này sẽ làm khi không còn bị nỗi lo cơm áo chi phối như trước.

Lee Jun Hyuk đảm nhận vai nam chính Gong Eun Tae trong The Ordinary Jackpot.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, The Ordinary Jackpot còn được chú ý nhờ Lee Jun Hyuk đảm nhận vai chính. Trong khoảng 4 năm trở lại đây, nam diễn viên sở hữu chuỗi dự án phim cực hay gồm Vigilante năm 2023, Dong Jae, the Good or the Bastard năm 2024, Love Scout và Mercy For None năm 2025. Sang năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện trong The Art of Sarah và The Ordinary Jackpot, đồng thời còn có vai khách mời trong The Remarried Empress. Trên màn ảnh rộng, Lee Jun Hyuk cũng để lại dấu ấn với vai khách mời trong The King's Warden.