Phim Hàn quá hay khiến netizen gác lại lí trí để xem: Đôi chính càng nhìn càng dính, top 1 Việt Nam là đúng thôi

Vừa chính thức trình làng trọn bộ trên nền tảng trực tuyến, bộ phim truyền hình lãng mạn Our Sticky Love (Kẹo Ngọt Tình Yêu) đã nhanh chóng thu phục các mọt phim Hàn. Dự án đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa Jung Hae In và Ha Young - một sự kết hợp mới mẻ mà bùng nổ bất ngờ. Sức hút của phim sớm được chứng minh qua việc vươn lên vị trí top 1 trên bảng xếp hạng Netflix Việt Nam chỉ sau 3 ngày công chiếu, vượt qua nhiều đối thủ năng ký như Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, Spooky In Love, Lời Nguyền Đông Cung...

Our Sticky Love leo thẳng lên top 1 Netflix Việt Nam. (Ảnh: Netflix)

Our Sticky Love xoay quanh Han Eun Sae (Ha Young) - một nữ công tố viên nhà nước bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Cô rơi vào tình cảnh phải ẩn náu tại một vùng quê nhỏ cùng Cha Tae Ha (Jung Hae In) - một cựu võ sĩ quyền anh tốt bụng. Để bảo vệ cô khỏi sự truy đuổi của một băng đảng cũ, Tae Ha đã chấp nhận nói dối rằng mình chính là bạn trai của cô. Từ đây, chuỗi tình huống dở khóc dở cười cùng mối tình ngọt ngào giữa hai người chính thức bắt đầu.

Jung Hae In và Ha Young lần đầu kết hợp. (Ảnh: Soompi)

Dù có tiền đề khá hứa hẹn, kịch bản của phim lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người xem khi bộc lộ nhiều điểm thiếu đột phá, dễ đoán và phi logic. Nhiều khán giả chỉ ra sự vô lý ngay từ đầu phim khi nữ chính tỉnh dậy ở bệnh viện trong tình trạng mất trí nhớ, nhưng cảnh sát lại không thể tìm ra danh tính của cô chỉ vì không quét được dấu vân tay. Chi tiết này bị đánh giá là rất xem thường nghiệp vụ công nghệ hiện đại, khi hệ thống hoàn toàn có thể nhận diện khuôn mặt qua ảnh chụp. Chưa kể, Eun Sae lại là một công tố viên nhà nước, dữ liệu cá nhân của cô chắc chắn phải luôn có sẵn trên hệ thống bảo mật của cơ quan chức năng.

Nữ chính mất trí nhớ nhưng lại không thể xác minh được danh tính. (Ảnh: Soompi)

Sự bất hợp lý trong kịch bản còn thể hiện qua việc dù xây dựng hoàn cảnh nữ chính đang cần ẩn náu và rất sợ người khác tìm ra tung tích, phim lại để cô thoải mái di chuyển lên Seoul. Người xem còn chỉ ra rằng mạch truyện cố tình tạo ra những tình huống hiểu lầm giữa cặp đôi chính một cách khiên cưỡng. Nữ chính chỉ cần nghe vài lời bàn tán vu vơ từ những người hàng xóm đã vội nghĩ nam chính không yêu mình.

Khi đối thoại, cả hai nhân vật lại luôn nói chuyện lấp lửng, vờn qua vờn lại thay vì thẳng thắn giải thích, khiến nhịp phim đôi lúc trở nên ức chế. Đó là chưa kể khán giả cũng cho rằng cốt truyện về việc giả vờ làm người yêu của một người bị mất trí nhớ thật "đáng sợ" và "cảm giác như một cơn ác mộng".

Đôi chính "vờn qua vờn lại" đôi lúc gây ức chế. (Ảnh: X)

Tuy nhiên, một kịch bản bị cho là vô lý không thể làm bộ phim mất đi sức hút với số đông khán giả. Điểm cộng lớn nhất được cho là "gánh còng lưng" cho toàn bộ điểm trừ của kịch bản là phản ứng hóa học (chemistry) của bộ đôi diễn viên chính.

Trở lại với sở trường phim lãng mạn, Jung Hae In tiếp tục khẳng định sức hút của mình khi hóa thân vào vai một cựu võ sĩ quyền Anh, do dòng đời đưa đẩy nên phải làm việc cho băng đảng xã hội đen. Khi nhận nhiệm vụ thủ tiêu Go Eun Sae, anh nhận ra cô chính là mối tình đầu của mình từ thời đại học. Vì vậy, anh đã lén cứu sống cô, giấu cô về một vùng quê làm kẹo mạch nha và nói dối là bạn trai để bảo vệ cô. Dù ít nói, vụng về và chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò nhưng ánh mắt thâm tình luôn bám chặt lấy người thương của anh khiến người xem mê mẩn không ngớt.

Jung Hae In vai Cha Tae Ha

Sánh đôi cùng anh, Ha Young tỏa sáng với nhan sắc trong trẻo, diễn xuất tự nhiên khi khắc họa một cô gái vừa có sự kiêu kỳ của một công tố viên, vừa mang nét ngây ngô, đáng yêu sau biến cố mất trí nhớ. Sự tương tác ăn ý tuyệt đối của cả hai trong những phân cảnh tình cảm đã hoàn toàn chinh phục người xem, khiến cộng đồng mạng chấp nhận gác lại mọi lý trí, "cất não" sang một bên để chìm đắm vào câu chuyện.

Ha Young vai Han Eun Sae

Trên MXH, người xem để lại rất nhiều bình luận sôi nổi về Our Sticky Love. Đa số netizen đều đồng tình rằng dù biết kịch bản có nhiều chỗ vô lý đùng đùng, họ vẫn gạt đi lí trí để theo dõi nhờ ngoại hình và diễn xuất quá đỗi ngọt ngào của Jung Hae In và Ha Young. Sự kết hợp giữa yếu tố giải trí nhẹ nhàng, những tiếng cười thả ga cùng một cái kết đám cưới viên mãn tại Taffy Village đã giúp bộ phim xứng đáng để xem liền một mạch và dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix thời điểm hiện tại.

Our Sticky Love khiến người xem gạt đi lí trí để xem liền một mạch. (Ảnh: Soompi)

Mộng Du

Nguồn: Netflix Việt Nam