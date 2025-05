Xuất hiện cảnh hôn dở nhất phim Hàn, cặp chính ghét nhau nhưng bị ép đóng tình nhân đấy hả?

Bộ phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (Resident Playbook) ở những diễn biến mới nhất bất ngờ nhận được nhiều sự tâm từ khán giả hơn cả. Lần này (may mắn thay) khi sự quan tâm đó không phải đến từ dàn cameo đắt giá mà bởi chuyện tình mới chớm nở của cặp chính Oh Yi Young (do Go Yoon Jung) và Gu Do Won (Jung Joon Won).

Cặp đôi Do Won - Yi Young

Ở tập 9 mới lên sóng tối 10/5, Do Won sau một thời gian dài trốn tránh tình cảm thì đã quyết định nói rõ tâm tư của mình với Yi Young khiến Yi Young vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Nhanh chóng sau đó là một nụ hôn của Yi Young lên má người thương. Trước sự chủ động của bạn gái, Do Won lập tức giành lại thế chủ động khi trao cho Yi Young một nụ hôn thực sự. Có điều, nụ hôn này hoàn toàn không được lên sóng một cách trọn vẹn khi thứ khán giả thấy chỉ là cách Do Won kéo bạn gái về phía mình và bóng lưng của anh.

Do Won tỏ tình...

Sau đó là một cảnh hôn bóng lưng

Ngay khi phân cảnh này lên sóng, vô số khán giả đặt ra dấu hỏi về ý nghĩa của cảnh hôn. Chỉ cần nhìn qua cũng đoán ra ở phân cảnh này, hai diễn viên không hề hôn thật, họ dùng thủ thuật để che chắn tầm nhìn của khán giả. "Tại sao lại hôn giả?" "Chờ 9 tập để thấy một bóng lưng?", "Theo kinh nghiệm xem phim lâu năm thì tui cá là cảnh này 2 anh chị chưa chạm môi"; "Hiếm có khi nào phim Hàn lại hôn giả như thế", "Ngoài đời ghét nhau, bị ép đóng cảnh tình cảm hay sao mà lại quay mỗi cái lưng vậy trời?",... là những bình luận mà cư dân mạng nói về cảnh phim khó hiểu này.

Cảnh tình cảm xác nhận mối quan hệ của cặp Do Won - Yi Young

Nụ hôn bóng lưng của cặp chính

Thực tế, theo như diễn biến trong phim thì rất có thể, hai nhân vật chưa hôn nhau mà tất cả chỉ là tưởng tượng của Yi Young. Nhưng như thế không có nghĩa là hai diễn viên có thể "làm giả" ở phân cảnh này. Nụ hôn không cảm xúc (thậm chí là còn không được lên hình) cộng thêm việc ngay từ đầu, cặp đôi này đã vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi, chủ yếu xoay quanh vấn đề ngoại hình chênh lệch, khiến người xem càng thêm chán nản. Với diễn xuất đầy thuyết phục, Jung Joon Won đã khiến khán giả bỏ qua vấn đề ngoại hình để tập trung vào diễn biến phim. Đáng tiếc khi câu chuyện phim và những tình tiết xoay quanh chuyện tình với nữ chính lại không giúp anh tỏa sáng.

Ngoài mối quan hệ đang trên đà phát triển của cặp chính thì Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú ở những diễn biến mới nhất chưa có gì tiến triển thú vị hơn. Yi Young vẫn ngày càng trở nên yêu nghề, đối diện với nhiều tình huống khẩn cấp trong công việc nhưng cách xử lý của biên kịch khiến cho các tình huống cấp bách đó trở nên "xem hay không cũng được". Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú từ một tác phẩm cực kỳ được mong chờ do danh tiếng từ Hospital Playlist nay lại trở nên "nhạt toẹt" như như nụ hôn giả của cặp chính.

Nguồn ảnh: tvN