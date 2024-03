Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim do Hồng Diễm - Quang Sự đóng chính đang thu hút nhiều sự chú ý trên sóng VTV3. Ở những tập mới nhất, nhân vật Nghĩa do Quang Sự đóng đã lộ mặt là gã đàn ông chẳng ra gì, sống hai mặt một cách đáng sợ. Ngay khi Hà (Hồng Diễm) vừa đi công tác, Nghĩa đã lập tức đi qua đêm. Anh ta đến ở nhà của An Nhiên - nữ bác sĩ tâm lý đang điều trị cho mẹ vợ mình.

Đáng nói, Nghĩa và An Nhiên đã có một bé trai 6 tuổi. Đây chính là lý do bấy lâu, Nghĩa âm thầm bỏ thuốc vào sữa của Ngân Hà vì không muốn có con với cô. Nghĩa vốn đã có một gia đình đủ đầy, hà cớ gì anh ta lại phải "ôm rơm rặm bụng" thêm một gia đình khác?

Cảnh quay Nghĩa tới nhà An Nhiên dự sinh nhật con trai mà vẫn không quên gọi điện ngọt ngào cho Ngân Hà khiến khán giả cảm thấy ghê sợ đến lợm giọng. Người đàn ông này là tập hợp của tất cả những gì giả tạo và tàn độc nhất.

Sánh vai bên Nghĩa còn có An Nhiên, người phụ nữ cũng khiến khán giả đặt câu hỏi, phải là người thế nào mới có thể bình thản chấp nhận việc chồng mình "bán thân" công khai, đi làm chồng của người phụ nữ khác suốt nhiều năm trời như thế?

Ở nhà, Nghĩa là người chồng tuyệt vời của Ngân Hà. Ở bên An Nhiên, Nghĩa cũng tình cảm, ngọt ngào không kém. Anh ta hạnh phúc ôm vợ và con trai trong vòng tay. Nghĩa và An Nhiên cùng mơ về tương lai khi mưu sự thành công, cả hai sẽ được công khai gia đình của mình. Người xem cũng lờ mờ đoán được việc cả hai đang mưu tính gì đó với tập đoàn Lan Hà, với gia đình ông Trường - bà Lan. Không rõ trong quá khứ, Nghĩa có mối thâm thù đại hận gì mà anh ta có thể làm ra những chuyện tàn độc như vậy với người khác?

Hơn nữa anh ta lại còn tìm được một người phụ nữ "ngưu tầm ngưu mã tầm mã", đó chính là An Nhiên, người sẵn sàng vì "chí lớn" mà ngậm đắng nuốt cay, thân làm chính thất mà lại sống như phòng nhì trong bóng tối, sẵn sàng chịu thiệt để chờ ngày hiển vinh.

Trong đoạn preview tập 6, người xem còn thấy "ghê sợ" hơn với nhân vật An Nhiên, khi cô ta vẫn bình thản gặp gỡ Ngân Hà. Lúc trông thấy "vết yêu" của Nghĩa trên cổ Ngân Hà, An Nhiên thoáng một chút ghen tuông, nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn cười tươi như hoa và đùa cợt.

Một số bình luận của khán giả xem phim Trạm cứu hộ trái tim:

- Xem tới đoạn sinh nhật mà thắt lòng, cay thay Hà. - Nghĩa trả thù theo cách này thấy ghê tởm thật sự! - Mình cũng thấy phục An Nhiên, cho dù vì lý do gì đi nữa thì việc để người yêu mình cưới người khác trả thù, ăn nằm với người khác mà vẫn chấp nhận thì không hiểu cô ta nghĩ gì luôn! - Con 6 tuổi cưới vợ được 5 năm, thằng chồng này sống giả tạo tốt thật! 10 điểm! - Xem phim mà thấy sợ, không biết một ngày nào đấy chồng mình cũng có con riêng ở ngoài không... - Nhân vật chồng tàn độc quá, xem mà thấy ghê sợ, vì trả thù mà biết bao nhiêu con người phải khổ!

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.