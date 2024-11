Thời gian gần đây có khá nhiều phim truyền hình hot được khán giả Việt chú ý. Một trong số đó là Tham Vọng Giàu Sang - phim cổ trang hiếm hoi hiện đang ra mắt trên sóng truyền hình Việt. Phim chiếu trên khung giờ vàng của đài THVL và liên tục duy trì thứ hạng cao trên BXH rating. Tuần vừa qua, phim ghi nhận rating lên tới 4,7%, cùng Độc Đạo trở thành 2 bộ phim đứng đầu top 10 các chương trình có tỷ suất người xem cao nhất sóng truyền hình Việt.

Top 10 các chương trình có tỷ suất người xem cao nhất sóng truyền hình Việt tuần qua

Tham Vọng Giàu Sang lấy bối cảnh xưa, xoay quanh cặp chị em cùng cha khác mẹ Thanh Trúc (Lê Tam Triều Dâng) và Bình An (Yeye Nhật Hạ). Bình An là con gái của người ở trong nhà, chính bởi vậy dù mang trong mình dòng máu của cậu Hai nhưng vẫn phải lớn lên như người hầu kẻ hạ. Thanh Trúc là tiểu thư "hàng real", lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ. Dù vậy cô vẫn vô cùng lương thiện và yêu thương Bình An vô điều kiện. Nhờ có cô chị cùng cha khác mẹ này mà cuộc sống của Bình An trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên Bình An vẫn luôn ôm mộng báo thù, luôn muốn cướp đoạt mọi thứ của chị gái.

Yeye Nhật Hạ trong vai Bình An

Lê Tam Triều Dâng trong vai Thanh Trúc

Ở những diễn biến gần nhất, Bình An đã được gả cho Thịnh - người mà Thanh Trúc yêu. Lý do bởi Thịnh gặp tai nạn, vừa bị liệt hai chân vừa trở nên ngô nghê như một đứa trẻ. Chính mẹ của Trúc đã lên kế hoạch để An lấy Thịnh thay cho con gái cưng của bà. Điều này hứa hẹn mở ra chuỗi những bi kịch sau này cho cả hai chị em.

Dù kịch bản gia đấu không có gì mới lạ nhưng Tham Vọng Giàu Sang vẫn nhận về nhiều lời khen từ người xem. Nội dung kịch tính, cách xây dựng hai nhân vật nữ chính rất thú vị và diễn xuất đồng đều của dàn cast giúp phim được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt nữ chính Lê Tam Triều Dâng là được quan tâm hơn cả.

Trong vai tiểu thư Thanh Trúc, Lê Tam Triều Dâng nhận về nhiều lời khen khi diễn xuất rất dễ chịu lại thêm ngoại hình hợp với phim xưa. Không ít bình luận cho rằng Lê Tam Triều Dâng đúng chuẩn tiểu thư “khuôn vàng thước ngọc”, quá phù hợp với xuất thân cũng như cốt cách của nhân vật Thanh Trúc.

Bình luận của khán giả: - Hay hơn hẳn mấy phim xưa gần đây của THVL, mấy phim gần đây cứ drama phi lý quá, phim này dễ chịu hơn nè. - Mê Thanh Trúc quá, nét đẹp đúng chuẩn tiểu thư cành vàng lá ngọc xưa, xem phim vì bả. - Phim này dàn cast đỉnh thật sự, mê nhất là Lê Tam Triều Dâng. - Hiếm có tiểu thư được nuông chiều trên phim nào mà lương thiện như bà Trúc. Thích cách xây dựng nhân vật của phim này nha.

Lê Tam Triều Dâng nhận về nhiều lời khen

Nguồn ảnh: THVL