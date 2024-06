Bộ phim cổ trang Cẩm Tú An Ninh do Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn mới đây đã tung ra trailer trong Đại hội chiêu thương. Tuy nhiên, đoạn video không nhận được sự hưởng ứng cao của khán giả do nội dung bình thường, nhan sắc dàn diễn viên kém nổi bật.

Trailer của Cẩm Tú An Ninh do Trương Vãn Y và Nhậm Mẫn đóng chính. Nguồn- Drama Cẩm Tú An Ninh Vietnam Fanpage

Cẩm Tú An Ninh cải biên từ truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn. Kiếp trước La Thận Viễn (Trương Vãn Ý đóng) là đứa con thứ bị mọi người lạnh nhạt ghét bỏ vì vậy nảy tinh tình tình hung ác, hiểm độc. Cũng nhờ tính cách không chịu khuất phục mà La Thận Viễn bỗng dưng thành danh, quyền cao chức trọng.

Còn La Nghi Ninh (Nhậm Mẫn) vốn là thiên kim tiểu thư, trong lòng chỉ có phu quân là thế tử thứ xuất Ninh viễn hầu - Lục Gia Học nhưng nàng bị người vu oan, cuối cùng bỏ mình.



Nhậm Mẫn vai tiểu thư La Nghi Ninh. Ngoài đời, cô là diễn viên được công ty sản xuất phim Quang Tuyến lăng xê mạnh.

Trương Vãn Y vai La Thận Viễn, cũng là ngôi sao trẻ được tập đoàn Tencent Video đầu tư.

Thử Sa vai Lục Gia Học là chồng cũ của nữ chính.

Sau khi sống lại, La Nghi Hinh trở thành tiểu thư của phủ họ La, một người giống họ giống tên với nàng. La Nghi Hinh phát hiện thừa tướng La Thận Viễn lúc này chỉ là một đứa trẻ ốm yếu bị ruồng bỏ nên đã giúp đỡ chàng. Từ mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, họ dần nảy sinh tình cảm với đối phương.



Sau khi phát hành trailer, khán giả nhận xét tạo hình của Nhậm Mẫn đã có nét sáng và ưa nhìn hơn so với thời Ngọc Cốt Dao, tuy nhiên như vậy là chưa đủ. Nữ diễn viên vẫn bị chê có gương mặt không hợp đóng mỹ nhân cổ trang, đường nét thiếu tinh tế, diễn xuất và đài từ gây khó chịu.

Nam diễn viên chính Trương Vãn Ý bị chê một màu trong tạo hình, gương mặt kém đẹp, dù thiết lập của nhân vật hay nhưng anh diễn chưa thực sự nổi bật. Thử Sa từng nổi tiếng với vai Dương Tiễn trong phim điện ảnh Phong Thần, được mệnh danh là "Tiểu Kim Thành Vũ" nhưng anh ngày càng già, khuôn mặt khắc khổ không thu hút.

Nguyên tác truyện được đánh giá là màn trả thù hấp dẫn nhưng vẫn có những tình tiết chữa lành, nhân văn.

Tuy nhiên, dàn diễn viên bị đánh giá có ngoại hình kém hấp dẫn.

Phản ứng thiếu tích cực của khán giả sau khi xem xong trailer Cẩm Tú An Ninh: - Dàn diễn viên xấu đều, đoán phim sẽ thất bại, mang đi được rồi được chọc mắt người xem. - Bộ lọc của nữ chính khác những người khác luôn nhưng không thể khiến cô đẹp hơn. - Không xem hết trailer nổi, đoàn phim cắt ghép tỏ ra nguy hiểm nhưng xem chẳng hiểu gì. - Cảm thấy Trương Vãn Ý chỉ có trong Trường Tương Tư là soái thôi, phim khác đều xấu. - Nỗ lực cắt ghép cảnh cặp đôi cho nam nữ chính rồi nhưng cũng không thấy chemistry. Nữ chính và nam phụ tương tác tốt hơn, nam chính nên đơn độc phục thù. - Nam nữ chính đều xấu. - Ở đâu tìm ra nam nữ chính, nam phụ đều kém đẹp vậy. - Nếu chỉ nhìn ảnh chụp từ trailer thì đúng là không thấy hút khán giả thật. - Nhậm Mẫn lên phim thật kém thu hút, nhìn kiểu gì cũng giống Vương Tổ Lam. - Thử Sa trong Phong Thần đẹp mà sao qua đây nhìn vừa già vừa xấu.

