Phim cổ trang 19+ đang viral vì có 3 báu vật nhan sắc Hàn Quốc: Ai nấy đều đẹp miễn chê, càng ngắm càng thích

The Scandal đang gây sốt mạng xã hội với những hình ảnh mới. Đây là tác phẩm nhận nhiều sự quan tâm nhờ sự góp mặt của 3 báu vật nhan sắc Hàn Quốc gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Bên cạnh dàn diễn viên đình đám, phim 19+ The Scandal còn gây chú ý khi khai thác câu chuyện về ham muốn, cám dỗ và những trò chơi tình ái trong bối cảnh xã hội Joseon đầy khắt khe.

The Scandal hứa hẹn mang đến hình ảnh rất khác của Ji Chang Wook và Son Ye Jin (ảnh: Soompi)

(ảnh: Soompi)

The Scandal là phiên bản truyền hình được lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh 18+ Untold Scandal phát hành hồi năm 2003. Ngay từ những thông tin đầu tiên, bộ phim 19+ này đã trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm nhờ nội dung táo bạo cùng hình tượng mới mẻ của các diễn viên.

Nội dung phim xoay quanh Madam Cho, một người phụ nữ sắc sảo, cuốn hút nhưng phải sống dưới những giới hạn nghiêm ngặt mà xã hội Joseon áp đặt lên nữ giới. Chán ngán cuộc đời bị chi phối bởi những luật lệ mà bản thân không được quyền lựa chọn, Madam Cho quyết định tìm lại cảm giác làm chủ số phận theo một cách đầy táo bạo.

The Scandal được lấy cảm hứng từ tác phẩm Untold Scandal đình đám của làng điện ảnh Hàn Quốc (ảnh: Soompi)

(ảnh: Soompi)

Cô kéo Cho Won, một người đàn ông nổi tiếng đào hoa và xem tình yêu như thú vui, vào một trò chơi nguy hiểm. Madam Cho thách thức Cho Won chinh phục Hui Yeon, một góa phụ trẻ quyết giữ gìn tiết hạnh sau khi chồng qua đời. Tự tin vào sức hấp dẫn của mình, Cho Won nhanh chóng nhận lời và ban đầu coi Hui Yeon như một cuộc chinh phục mới. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra dễ dàng khi Hui Yeon kiên quyết chống lại những lời tán tỉnh của anh.

Sự theo đuổi của Cho Won dần đánh thức những cảm xúc mà Hui Yeon đã cố gắng chôn giấu. Cùng lúc đó, ranh giới giữa toan tính và tình cảm thực sự cũng ngày càng trở nên mơ hồ. Ba nhân vật bị cuốn vào một trò chơi cảm xúc nguy hiểm, nơi ham muốn, lòng kiêu hãnh và sự yếu đuối liên tục va chạm.

Nana đảm nhận vai diễn từng làm góp phần làm nên tên tuổi của Ảnh hậu Jeon Do Yeon (ảnh: Soompi)

Hình ảnh khiến khán giả tò mò liệu 2 nhân vật nữ chính có mối quan hệ gì với nhau (ảnh: Soompi)

Có thể thấy, The Scandal mang đến một Son Ye Jin quá khác trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật mang màu sắc phản diện, sắc sảo và chủ động thao túng những người xung quanh. Đây là hình tượng tạo ra sự tương phản lớn với những vai diễn gần nhất của cô trong Thirty-Nine, Crash Landing On You hay Something In The Rain.

Trong khi đó, Ji Chang Wook cũng có một vai diễn đầy khác biệt, không hẳn là chính diện nhưng cũng không hoàn toàn phản diện. Cho Won bước vào cuộc chơi với tâm thế của một kẻ chinh phục, nhưng chính những cảm xúc nảy sinh ngoài dự tính có thể khiến mọi toan tính ban đầu thay đổi.

Về phần Nana, cô hóa thân thành một góa phụ trẻ sống khuôn phép, kiên định và quyết giữ lòng thủ tiết sau cái chết của chồng. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài bình lặng là những cảm xúc đã bị kìm nén từ lâu. Sự xuất hiện của Cho Won khiến thế giới khép kín của cô dần xáo trộn, đẩy nhân vật vào cuộc giằng co giữa những chuẩn mực mà mình muốn gìn giữ và những rung động ngày càng khó phủ nhận.

Với câu chuyện táo bạo cùng ba nhân vật mang màu sắc hoàn toàn khác nhau, The Scandal hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt lớn khi ra mắt vào tháng 9 tới.

Thu Phong

nguồn: Soompi