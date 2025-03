Lên sóng từ ngày 5/3 vừa qua, The Leopard (tựa Việt: Con Báo) đã gây bão toàn cầu. Phim lọt top 10 ăn khách nhất trên Netflix tại nhiều quốc gia. Đúng với “công thức” mà nền tảng phim trực tuyến này từng làm với Bridgerton, The Leopard được đầu tư hoành tráng về mặt hình ảnh, quy tụ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp và nhiều cảnh nóng táo bạo.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Giuseppe Tomasi di Lampedusa, The Leopard lấy bối cảnh Thế kỷ 19 trong quá trình Thống nhất nước Ý. Nhân vật chính của phim là Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart). Dòng họ quý tộc của ông có một cuộc sống xa hoa tại vùng Sicily nước Ý. Thế nhưng, chiến tranh nổ ra giữa Quốc vương Francis II và đội quân Áo đỏ của Giuseppe Garibaldi đã thay đổi mọi thứ.

The Leopard cho thấy tham vọng của Netflix với tác phẩm ăn khách của Ý. Trước đó, cuốn tiểu thuyết từng được chuyển thể rất thành công thành phiên bản điện ảnh có Claudia Cardinale và Alain Delon đóng vai chính vào năm 1963. Ê-kíp của series năm 2025 đã đầu tư công phu về mặt hình ảnh với các bộ trang phục lộng lẫy, lâu đài nguy nga, tráng lệ đúng với tính chất quý tộc vào Thế kỷ 19.

Nhà thiết kế Carlo Poggioli cung cấp cho đoàn phim 6.000 bộ trang phục, trong đó có 350 bộ váy dạ hội và hơn 500 bộ quân phục. Để tạo sự khác biệt với bộ phim điện ảnh kinh điển, ông đã mở một nhà may tại Rome với 25 công nhân làm việc liên tục, sử dụng hơn 3.000 mét vải chỉ để tạo ra những mẫu trang phục mới cho dàn diễn viên nữ và quần chúng.

Không những thế, The Leopard còn gây sốc với nhiều cảnh nóng bỏng mắt và sự góp mặt của Deva Cassel. Nữ diễn viên 21 tuổi là con gái của “bông hồng nước Ý” Monica Bellucci và tài tử người Pháp Vincent Cassel. Có cha mẹ đều là cực phẩm nhan sắc nên không có gì bất ngờ khi vẻ đẹp của Deva Cassel khiến khán giả trên toàn thế giới say đắm. Cô từng làm người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang lớn. The Leopard cũng là một trong những vai diễn đầu tay của Deva.

Sau khi lên sóng, phim nhận về nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn khán giả. The Leopard hiện có điểm số 7,5 trên imdB và 75% trên Rotten Tomatoes. Một bình luận viết: “The Leopard không chỉ là một loạt phim mà là chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc cuốn hút bạn ngay từ tập đầu tiên. Với cốt truyện sâu sắc, sự phát triển nhân vật ấn tượng và những nút thắt bất ngờ, bộ phim sẽ khiến bạn bị cuốn hút cho đến tận cuối. Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của bộ phim là cách nó tác động đến cảm xúc. Bộ phim đưa bạn vào một hành trình đầy hồi hộp, đau khổ và có chiều sâu tâm lý, khiến bạn cảm nhận được từng khoảnh khắc như thể bạn đang sống trong đó. Kỹ thuật quay phim và đạo diễn xuất sắc”.