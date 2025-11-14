Không còn là tổng tài, Doãn Quốc Đam trở thành chuyên gia công nghệ

Ngày 14/11/2025, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp Công an Thành phố Hà Nội chính thức ra mắt “Tường lửa Tràng An” – bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên khai thác trực diện tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo tiền ảo và những chiêu thức thao túng tài chính trên mạng. Trong dàn cast, Doãn Quốc Đam gây bất ngờ khi rũ bỏ loạt hình tượng quen thuộc để hóa thân thành một chuyên gia công nghệ. Vai trò của Doãn Quốc Đam trong phim vẫn còn là 1 ẩn số.

Bộ phim ra mắt đúng thời điểm Hà Nội trở thành nơi ký kết “Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng”, càng khiến tác phẩm mang hơi thở thời sự. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, “Tường lửa Tràng An” giống như lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến cộng đồng về sự cần thiết của “tường lửa nhận thức”.

Doãn Quốc Đam và Thuỳ Anh

Phim mở đầu bằng câu chuyện của một gia đình Hà Nội mất trắng tiền trên sàn tiền ảo và vô tình lọt vào mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Từ đây, tuyến điều tra được kích hoạt, đưa khán giả theo chân lực lượng công an truy vết dòng tiền, lần mở các mã hóa phức tạp và đối đầu những kẻ có khả năng ẩn mình sau màn hình nhưng gây tổn thất thật ngoài đời thực.

NSƯT Hoàng Hải trong vai Đại tá Hoàng

Trong vai Long, Doãn Quốc Đam mang đến một hình tượng rất khác so với những vai diễn anh từng thành công. Tuyến tình cảm của nhân vật phát triển tinh tế với Diệu Linh Idol (Nguyễn Thùy Anh) và sự kết nối cảm xúc đặc biệt với Thục (Quỳnh Châu) mang lại điểm cân bằng nhẹ nhàng cho mạch truyện điều tra căng thẳng.

Bộ phim còn có sự góp mặt của NSƯT Hoàng Hải trong vai Đại tá Hoàng – người đứng đầu phòng điều tra hình sự, cùng NSƯT Trịnh Mai Nguyên trong vai Thiếu tướng Bách – người chỉ đạo tổng thể chuyên án. Ở tuyến phản diện, Phạm Anh Tuấn (Hưng Trọc), Hoàng Ka Tê (Trần Bọ Cạp) và Su Bin (Quân Sói) tạo nên thế giới ngầm nguy hiểm, vận hành tinh vi như một doanh nghiệp tội phạm.

Dự kiến dài 45 tập, phát sóng giờ vàng trên H1, H2 từ ngày 7/11, “Tường lửa Tràng An” không chỉ tái hiện hành trình phá án mà còn bóc tách những điểm mù tâm lý khiến nhiều người dễ sa vào bẫy: lợi nhuận siêu cao, mô hình đa cấp trá hình, “đào tạo tài chính” ảo… Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo mới, đồng thời tôn vinh nỗ lực của lực lượng công an trong bảo vệ không gian mạng.

Đại tá Trần Văn Hóa trả lời phỏng vấn

“Tường lửa Tràng An” nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên số, không ai an toàn nếu thiếu hiểu biết – và đôi khi, trận chiến nguy hiểm nhất không diễn ra ngoài đường mà diễn ra ngay trên chiếc điện thoại trong tay mỗi người.