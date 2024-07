Theo iFeng, bộ phim điện ảnh Di Tản An Toàn Từ Thế Kỷ 21 là một dự án kinh phí thấp do đạo diễn trẻ Lý Dương thực hiện, với hai diễn viên chính Trương Nhược Quân và Chung Sở Hy. Phim sẽ công chiếu chính thức từ ngày 3/8 nhưng đã có suất chiếu sớm tại một số thành phố. Di Tản An Toàn Từ Thế Kỷ 21 không quảng bá rầm rộ song đạt thành tích hiếm có và nhận được những đánh giá rất tích cực.

Trailer phim Di Tản An Toàn Từ Thế Kỷ 21 do Trương Nhược Quân đóng chính

iFeng cho biết thêm bộ phim chỉ được chia khoảng 0,1% suất chiếu, nhưng tỷ lệ lấp ghế lên tới 81%. Thậm chí, tại một số rạp phim bị xếp vào giờ khuya nhưng cũng không thể ngăn khán giả đến xem Trương Nhược Quân thể hiện diễn xuất trên màn ảnh rộng. Sohu cho biết thêm đây là bộ phim có thành tích lấp ghế tốt nhất trong 5 năm qua, tính riêng loạt phim bom tấn chiếu dịp hè.

Phim đạt tới 81% tỷ lệ lấp ghế, chỉ số này chứng minh khán giả rất muốn xem phim của Trương Nhược Quân

Hiện tại, ở Trung Quốc, Trương Nhược Quân đang là ngôi sao "nóng bỏng tay" nhờ thành công của Khánh Dư Niên 2. Bộ phim lập hơn 13 kỷ lục về chỉ số truyền thông, lượt xem, chỉ số thảo luận khi lên sóng hồi giữa tháng 5. Trương Nhược Quân cũng được đánh giá là diễn viên thực lực, có khả năng diễn xuất tốt, giọng thoại cuốn hút. Thậm chí, khán giả không tiếc lời khen ngợi anh là "thiên tài diễn xuất" bởi nam diễn viên không hề kém cạnh khi đối diễn với loạt ngôi sao gạo cội như Trần Đạo Minh, Ngô Cương.

Di Tản An Toàn Từ Thế Kỷ 21 có nội dung kể về Vương Tạc (Trương Nhược Quân) và hai người bạn sống tại hành tinh K mà loài người không biết. Họ có năng lực chỉ hắt hơi một cái là có thể vượt thời gian đến tương lai 20 năm. Cả ba phát hiện ra âm mưu hủy diệt thế giới nên muốn hóa thành những anh hùng chống lại kẻ ác. Tuy nhiên, những người anh hùng này không thông minh, sức chiến đấu kém cỏi dẫn tới nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Bộ ba "anh hùng" với đam mê giải cứu thế giới nhưng bị đánh bầm dập

Nữ chính do Chung Sở Hy đảm nhiệm

Những đánh giá ban đầu của phim rất khả quan, có khán giả bình luận "đây là bộ phim hay nhất năm", thậm chí có lời khen "tác phẩm xuất sắc, tươi mới, một màn trình diễn đáng ngạc nhiên". Di Tản An Toàn Từ Thế Kỷ 21 là dự án được thai nghén suốt 10 năm của đạo diễn Lý Dương. Phim được sản xuất trong thời gian khoảng 3 năm.