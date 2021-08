Phim 19+ Nevertheless: Lộ bằng chứng Song Kang u mê Han So Hee quá độ, bị cướp lời chỉ biết ngồi cam chịu

Nevertheless - Dẫu biết đang là dự án truyền hình nhận được nhiều sự chú ý của khán giả châu Á. Đặc biệt những màn chemistry của cặp đôi Song Kang và Han So Hee chính là nguyên nhân khiến dân tình dành nhiều tình cảm cho bộ phim này.

Mới đây, Han So Hee và Song Kang đã có buổi quảng bá cho bộ phim, bày tỏ mong muốn khán giả sẽ dành thêm nhiều sự yêu thích cho Nevertheless. Tuy nhiên điều đáng nói là trong lúc Song Kang đang giới thiệu thì Han So Hee đã gạt anh chàng sang một bên để cướp lời. Thay vì tranh lời của So Hee, Song Kang chỉ biết ngồi đó với mặt đầy cam chịu dù rất muốn nói. Hành động này khiến nhiều người cho rằng anh chàng đang tôn trọng "nóc nhà" của mình.

Han So Hee gạt Song Kang sang một bên để giành nói.

Anh chàng ngồi co ro cam chịu dù bị So Hee cướp lời.

Ở thời điểm hiện tại, Han So Hee và Song Kang đang là cặp đôi mới được khán giả đẩy thuyền rần rần và thường xuyên lộ chi tiết phim giả tình thật. Dù cặp đôi thổ lộ chỉ xem nhau là những người bạn diễn thân thiết, tuy nhiên với những gì mà cả hai tương tác thì fan vẫn phải đặt một dấu hỏi lớn xoay quanh mối quan hệ của cặp đôi.

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, Nevertheless xoay quanh cô nàng Yoo Na Bi (Han So Hee) - một người không tin vào tình yêu sau tổn thương, nhưng luôn muốn hẹn hò khỏa lấp cô đơn. Trong khi Park Jae Eon (Song Kang) quan niệm yêu đương là nhàm chán, không thích mở lòng nhưng vẫn không ngừng tán tỉnh các cô gái. Hai cá tính mâu thuẫn gặp nhau, gây ra nhiều tình huống rối rắm.

Đón xem Nevertheless lên sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.

