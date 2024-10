Tuy vừa mới gia nhập đường đua phim Hàn vào tối ngày 12/10, nhưng A Virtuous Business của đài JTBC đã cho thấy sức hút khó cưỡng nhờ vào nội dung 19+ độc đáo, thú vị, và đi ngược lại với khuôn mẫu của các tác phẩm đang chiếu cùng khung giờ. Theo ghi nhận của Nielsen Korea, bộ phim có rating 3,9% - một khởi đầu tương đối hứa hẹn và được công chúng kỳ vọng sẽ sớm bứt phá trong thời gian tới.

Trước thềm lên sóng, A Virtuous Business đã là cái tên gây xôn xao khi phá vỡ mọi rào cản thông thường để khai thác khía cạnh về tình dục, các sản phẩm dành cho người lớn. Nhiều người lo ngại việc cấp phép lên sóng một bộ phim về chủ đề nhạy cảm sẽ nhận về nhiều đánh giá tiêu cực, nhưng bất ngờ thay, A Virtuous Business lại làm tốt vượt ngoài mong đợi của khán giả. Việc sở hữu dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn gồm Kim So Yeon, Kim Sung Ryung, Kim Sun Young, Lee Se Hee, Yeon Woo Jin đã mang đến một bữa tiệc diễn xuất đỉnh cao vô cùng hài hước và thú vị.

A Virtuous Business là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Anh Brief Encounters. Dự án của đài JTBC là câu chuyện về sự độc lập, hành trình trưởng thành và tình bạn của bốn người phụ nữ. Họ đi từng nhà bán sản phẩm dành cho người lớn ở một ngôi làng nông thôn vào năm 1992, khi mà việc nói về tình dục vẫn còn là điều cấm kỵ.

Sau khi "quậy đục nước" ở hai bom tấn đình đám là Penthouse và Tale Of The Nine Tailed 2, Kim So Yeon tiếp tục có thêm một màn trình diễn đầy thuyết phục trong A Virtuous Business. Không còn là ác nữ "đụng là trụng", nữ diễn viên vào vai Han Jung Sook, một người phụ nữ luôn phải dè dặt, chịu đựng mọi thói hư tật xấu của chồng vì thương con. Han Jung Sook sống một cuộc đời liêm khiết nhưng dòng đời trớ trêu lại đưa đẩy cô buôn bán những sản phẩm dành cho người lớn. Nhưng dù có cố gắng kiếm tiền và hy sinh đến thế nào, Han Jung Sook vẫn không ngăn cản được việc chồng mình ngoại tình với bạn thân Hong Ji Hee (Seong Mi Hwa).

"Ác nữ" Kim So Yeon bị cướp chồng trong phim mới

Công chúng không khỏi choáng ngợp bởi màn hoá thân xuất thần của Kim So Yeon khi cô loại bỏ hoàn toàn dáng vẻ mạnh mẽ trước đây để trở thành một người phụ nữ yếu đuối, chịu đựng vì gia đình nhưng sau đó chứng kiến chồng phản bội. Sau này, Han Jung Sook không chỉ làm chủ được bản thân, mà cô còn là thủ lĩnh của nhóm Sales Sisters, người phá bỏ những định kiến về việc ép phụ nữ phải tỏ ra đoan trang, hiền thục mà không dám nói lên tiếng nói, sở thích của bản thân. Bên cạnh một bóng hồng đầy bản lĩnh, 3 trợ thủ của Han Jung Sook cũng không phải dạng vừa khi Oh Geum Hee (Kim Sung Ryung), Seo Young Bok (Kim Sun Young), Lee Joo Ri (Lee Se Hee) đều là những người phụ nữ sở hữu tư duy đi trước thời đại, hết lòng ủng hộ cho những quyết định của Jung Sook.

Netizen để lại bình luận khen ngợi diễn xuất của Kim So Yeon: - Diễn xuất của Kim So Yeon chưa bao giờ làm người xem thất vọng! - Bộ bộ phim vượt ra khỏi mọi định kiến thông thường! Nó xứng đáng phải nổi tiếng hơn nữa! - Cách Kim So Yeon chọn kịch bản chưa bao giờ là bình thường nhưng nó cũng không khiến người xem thất vọng. Tôi không thể rời mắt mỗi khi thấy cô ấy xuất hiện! - Một bộ phim sở hữu rất nhiều yếu tố để nổi tiếng! Thật kỳ lạ khi rating vẫn còn quá khiêm tốn nhưng nó sẽ sớm tăng lên thôi, tôi tin là vậy! - Một khởi đầu ấn tượng và tôi tin nó sẽ sớm nổi tiếng thôi! - Một làn gió mới cho phim Hàn trong năm 2024, diễn xuất và nhan sắc của Kim So Yeon đúng là khiến người ta nổi da gà.

Nói thêm về Kim So Yeon, cô là một trong những nữ diễn viên được xếp vào hàng thực lực của màn ảnh Hàn. Cô bén duyên với nghệ thuật từ năm 14 tuổi, và dần trở thành cái tên đình đám nhờ tiếng vang lớn của những bom tấn như Iris, Secret Mother, Happy Home,... Sau này, thành công vang dội của Penthouse, Tale Of The Nine Tailed 2 góp phần giúp tên tuổi của "ác nữ" Kim So Yeon phủ sóng khắp châu Á.

A Virtuous Business phát sóng vào 22:30 các tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kên JTBC.