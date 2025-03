Kết quả giải thưởng Oscar 2025

Phim xuất sắc nhất: Anora

Đạo diễn xuất sắc nhất: Sean Baker, Anora

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Mikey Madison, Anora

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Adrian Brody, The Brutalist

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kieran Culkin, A Real Pain

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Anora, Sean Baker

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Conclave, Peter Straughan

Phim quốc tế hay nhất: I'm Still Here, Walter Salles (Brazil)

Phim tài liệu hay nhất: No Other Land, Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor

Phim hoạt hình hay nhất: Flow

Quay phim xuất sắc nhất: The Brutalist, Lol Crawley

Thiết kế trang phục xuất sắc nhất: Wicked, Paul Tazewell

Dựng phim xuất sắc nhất: Anora, Sean Baker

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Wicked, Nathan Crowley

Nhạc phim gốc xuất sắc nhất: Emilia Pérez, Clément Ducol & Camille

Bài hát gốc xuất sắc nhất: El Mal, Emilia Pérez (Clement Ducol, Camille & Jacques Audiard)

Âm thanh xuất sắc nhất: Dune: Part Two

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Dune: Part Two

Trang điểm và tạo kiểu tóc xuất sắc nhất: The Substance

Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Only Girl in the Orchestra

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: In the Shadow of the Cypress

Phim ngắn live-action hay nhất: I'm Not a Robot