Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc là một trong số những tựa phim 18+, anime đang được toàn cầu mong chờ nhất hiện tại. Bộ phim đang chứng minh sức nóng khủng khiếp khi ngay trong hai suất chiếu sớm đầu tiên tại Việt Nam, toàn bộ vé đã được “quét sạch” chỉ sau 7 phút. Sức nóng này chứng tỏ mức độ mong chờ cực kỳ cao dành cho bộ phim được mệnh danh là bom tấn bạo nhất năm.

Hiện tượng vé cháy sạch trong vài phút không hề ngẫu nhiên. Trước hết, Chainsaw Man vốn là thương hiệu anime đình đám toàn cầu, từng gây sốt với mùa đầu tiên phát sóng năm 2022. Câu chuyện về Denji - chàng trai nghèo khổ kết hợp cùng cưa máy để trở thành thợ săn quỷ đã khiến cả cộng đồng anime phát cuồng. Với phong cách bạo liệt, hình ảnh máu me nhưng xen lẫn nhiều khoảng lặng cảm xúc, series này ngay lập tức thu về một lượng fan trung thành khổng lồ. Chính vì thế, khi thông tin phần phim điện ảnh chuyển thể từ Reze Arc được công bố, khán giả đã đứng ngồi không yên.

Tại Nhật Bản, hiệu ứng Chainsaw Man thậm chí còn bùng nổ hơn. Poster, trailer, vé khổ lớn đặc biệt hay thậm chí là các suất chiếu định dạng 4DX, MX4D, Dolby Cinema được tung ra rầm rộ. Các trang tin giải trí gọi đây là một trong những anime movie được trông đợi nhất năm 2025, ngang hàng với những thương hiệu nổi tiếng như Jujutsu Kaisen hay Demon Slayer. Điều này giải thích vì sao trước khi phim ra rạp, fan đã xếp hàng “ảo” trên các website đặt vé, tạo nên cảnh tượng “bão server” đúng nghĩa.

Không chỉ ở Nhật, cộng đồng quốc tế cũng nôn nao không kém. Nhà phát hành đã lên kế hoạch công chiếu tại hơn 80 quốc gia, từ Mỹ, châu Âu đến Đông Nam Á. Trên mạng xã hội, fan tranh nhau bàn luận, thậm chí chia sẻ kế hoạch cosplay Reze hoặc Denji khi đi xem phim. Việc Chainsaw Man phủ sóng toàn cầu chứng minh đây không đơn thuần là một sản phẩm giải trí, mà đã trở thành hiện tượng văn hóa hiện đại.

Thế nhưng, song song với sức hút khủng khiếp, tác phẩm này cũng gây tranh cãi khi bị dán nhãn phim 18+. Lý do hoàn toàn dễ hiểu bởi ngay từ manga, Reze Arc đã nổi tiếng với những cảnh hành động cực kỳ đẫm máu. Nhân vật Reze - cô gái bí ẩn xuất hiện như một mối tình lãng mạn của Denji thực chất lại che giấu thân phận kinh hoàng. Các trận chiến trong phần này được miêu tả với mức độ bạo lực cao, có máu me, chém giết, cơ thể nổ tung… không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi. Bên cạnh đó, mạch truyện cũng khai thác những yếu tố tình cảm gợi dục, sự hấp dẫn và lừa dối trong mối quan hệ giữa Reze và Denji. Sự pha trộn giữa tình yêu, tình dục và phản bội khiến phim trở nên nặng đô hơn nhiều so với một anime thông thường.

Nhưng chính nhờ sự táo bạo đó, bộ phim 18+ Chainsaw Man: Reze Arc mới được đánh giá là bom tấn bạo nhất năm” Đây không phải là một câu chuyện đơn giản chỉ có quỷ và người, mà còn đào sâu vào mặt tối của tình cảm, tham vọng, nỗi đau mất mát. Đó cũng là lý do khiến người xem chắc chắn sẽ bị ám ảnh, vừa choáng ngợp trước những cảnh hành động máu lửa, vừa day dứt khi chứng kiến bi kịch của nhân vật.

Việc khán giả Việt đổ xô săn vé và hụt hẫng vì không kịp mua chỉ trong 7 phút đã cho thấy sức hút không thể cưỡng lại của bộ phim. Một khi đã bước vào thế giới của Chainsaw Man: Reze Arc, khán giả chắc chắn sẽ hiểu vì sao đây lại là tác phẩm 18+ được mong chờ và bàn tán nhiều nhất năm 2025.