Thời điểm hiện tại, "The substance" (tựa Việt: "Thần dược") đang là bộ phim khiến khán giả Việt ngóng đợi từng ngày để được ra rạp thưởng thức. "The substance" được biết đến với những cảnh nóng nặng đô, thậm chí phải dán nhãn 18+.

Margaret Qualley trong phim "The substance".

Demi Moore đảm nhận vai Elizabeth Sparkle, một ngôi sao đã đi qua thời kỳ đỉnh cao. Cô dùng một loại "thần dược" không rõ nguồn gốc để níu giữ sắc đẹp của mình.



Thế nhưng, sẽ thật sai lầm khi chỉ chờ đợi những điều đó. Bởi lẽ, "The substance" còn được công nhận bởi cả những giá trị nghệ thuật và nội dung. Bằng chứng là tác phẩm kinh dị này từng gây sốt khi xuất hiện tại LHP Cannes 2024, giúp Coralie Fargeat giành giải Kịch bản xuất sắc nhất.

"The substance" nhận phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế cũng như giới chuyên môn. Trên trang web nổi tiếng Rotten Tomatoes, phim nhận tới 91% cà chua tươi. Các nhà phê bình đánh giá cao chất lượng nội dung phim và diễn xuất tài tình của Demi Moore và Margaret Qualley.

Trailer phim "The substance".

Cho những ai chưa biết, "The substance" xoay quanh câu chuyện của nhân vật Elizabeth Sparkle (Demi Moore). Trong quá khứ, Elizabeth Sparkle từng là một minh tinh có sức hút khủng khiếp. Thế nhưng, ai rồi cũng phải chấp nhận sự tàn phai của nhan sắc và sự nghiệp. Hòng níu giữ mọi thứ, Elizabeth Sparkle đã sử dụng một loại "thần dược" bí ẩn kiếm được từ chợ đen với mong muốn tạo ra phiên bản trẻ trung của chính mình (Margaret Qualley). Thế nhưng, điều này lại gây ra cho cô những biến đổi kinh hoàng.

Nói thêm về bộ đôi diễn viên nữ của "The substance", Demi Moore là một tên tuổi hàng đầu trong giai đoạn cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Demi Moore từng được đề cử cho giải Primetime Emmy 1 lần và giải Quả cầu vàng 3 lần.

Margaret Qualley từng gây ấn tượng mạnh với vai phụ trong phim "Once upon a time in Hollywood".

Margaret Qualley có một vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất cổ điển.

Trong khi đó, Margaret Qualley là một mỹ nhân xinh đẹp được biết đến với vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất cổ điển. Cô có nét đẹp của Kristen Stewart, Eva Green và Billie Eilish. Margaret Qualley từng có màn hóa thân đầy ấn tượng trong bộ phim "Once upon a time in Hollywood" do Brad Pitt và Leonardo DiCaprio và Margot Robbie đóng chính.