Phim 18+ đang khiến netizen Việt bức xúc: Cảnh nóng tăng cấp độ theo từng tập, sốc nhất là hành động của cặp chính

Những ngày qua, Cycle of Sin (tựa Việt: Oán Linh Dục Vọng) đang trở thành cái tên thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim Thái Lan, trong đó có người xem Việt Nam. Được gắn nhãn 18+, bộ phim kết hợp giữa tâm lý, tình cảm và kinh dị, gây chú ý bởi câu chuyện ngoại tình chồng chéo, những mối quan hệ đầy dục vọng cùng loạt bí mật đen tối bị chôn giấu trong một dinh thự cổ. Đặc biệt, sự góp mặt của dàn diễn viên như Porshe Saran Sirilak, Pear Pitchapa và Preaw Tussaneeya Karnsomnut càng khiến tác phẩm được quan tâm nhiều hơn.

Tránh đi theo mô-típ kinh dị đơn thuần với những màn hù dọa quen thuộc, Cycle of Sin mở đầu bằng cú sốc ngoại tình, rồi từng bước đẩy các nhân vật vào vòng xoáy phản bội, ham muốn và thù hận. Trung tâm câu chuyện là Yotaka (Pear Pitchapa), người phát hiện chồng mình là Nat (Porshe Saran) lén lút qua lại với Pam (Preaw Tussaneeya), nữ cấp trên của anh. Thay vì lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân, Yotaka tìm cách cứu vãn mối quan hệ và cùng chồng chuyển đến căn nhà cổ của gia đình. Tuy nhiên, nơi tưởng chừng có thể giúp hai người bắt đầu lại cuộc sống lại mở ra hàng loạt hiện tượng kỳ quái, đồng thời phơi bày những bí mật đáng sợ từ quá khứ.

Điều khiến bộ phim 18+ nhanh chóng tạo nên sức hút nằm ở cách các mối quan hệ ngày càng trở nên táo bạo và phức tạp. Chưa dừng lại ở đó, Nat tiếp tục lén lút qua lại với Whan (Mae Nisachon), trợ lý thân cận của chính Yotaka. Việc người chồng cùng lúc duy trì quan hệ với hai người phụ nữ khiến câu chuyện ngoại tình ngày càng rối rắm, còn Yotaka liên tiếp phải đối diện với những cú sốc từ người bạn đời lẫn người mà cô tin tưởng. Đáng nói, Pam thậm chí còn đưa ra đề nghị sống chung theo mô hình tình cảm ba người (throuple), khiến Yotaka rơi vào cú sốc khi cuộc hôn nhân của cô bị đẩy đến giới hạn. Ngoài ra, phân cảnh 18+ giữa Pam, Nat và Whan cũng khiến netizen có một phen "nóng mắt".

Những cảnh thân mật được đan xen dày đặc với các tình tiết phản bội, khiến yếu tố 18+ trở thành một phần nổi bật trong cách bộ phim xây dựng drama. Tuy nhiên, điều khiến bộ phim 18+ níu chân khán giả không chỉ là mức độ táo bạo của các cảnh nóng, mà còn nằm ở cách những nhân vật liên tục đưa ra lựa chọn ích kỷ, bất chấp tổn thương mà họ gây ra cho người khác. Không khó hiểu khi khán giả dễ nảy sinh cảm giác phẫn nộ trước hành động của Nat và Pam, đồng thời thương cảm cho Yotaka khi cô liên tục phải đối mặt với sự phản bội từ những người thân thiết. Tuy nhiên, chính chuỗi drama chồng chéo, những bí mật dần bị bóc trần và lời hứa về màn báo thù của các oán linh lại tạo nên sức hấp dẫn riêng cho bộ phim 18+.

Ngoài ra, căn dinh thự cổ nơi Nat và Yotaka chuyển đến dần hé lộ những bí mật đen tối, gắn với tội ác trong tiền kiếp của các nhân vật. Những oán linh xuất hiện không đơn thuần để tạo không khí kinh dị mà còn gắn với chủ đề nghiệp quả: các hành vi tàn nhẫn trong quá khứ có thể trở thành nguyên nhân khiến người sống phải trả giá ở hiện tại.

Trên mạng xã hội, mô-típ người chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác dễ khiến khán giả đứng về phía Yotaka, đồng thời dành nhiều lời chỉ trích cho Nat và Pam. Nat bị đặt vào tâm điểm tranh luận bởi sự thiếu chung thủy và thái độ đặt ham muốn cá nhân lên trên cuộc hôn nhân; trong khi đó, Pam cũng gây bức xúc khi chủ động chen sâu vào mối quan hệ của người khác. Dù vậy, việc sử dụng liên tục các tình tiết nhạy cảm cũng có thể khiến một bộ phận người xem cảm thấy mệt mỏi nếu Cycle of Sin quá phụ thuộc vào ngoại tình và yếu tố 18+ để duy trì sức hút.