Tình hình hiện tại của nam ca sĩ Việt ngã gãy xương sườn

Mới đây, nam ca sĩ Khoai Vũ đã chia sẻ thông tin mới trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm, hỏi thăm sau sự cố chấn thương tại SAO Concert hôm 10/10.

Cụ thể, Khoai Vũ viết: "Khoai xin cảm ơn những lời hỏi thăm của các anh chị em bạn bè và đồng nghiệp. Hiện tại Khoai đã ổn và nghe theo chỉ đạo của bác sĩ hoạt động nhẹ và kiêng cử động nặng trong vòng 6 tuần để hồi phục sau chấn thương".

Nam ca sĩ cũng cho biết đang cố gắng trở lại với nhịp sống và công việc một cách từ từ. Khoai Vũ chia sẻ: "Khoai xin phép được quay trở lại dần với công việc và các dự án dang dở. Mong nhận được sự cảm thông và hỗ trợ của tất cả mọi người ạ".

Khoai Vũ cho biết kiêng cử động nặng trong vòng 6 tuần để hồi phục sau chấn thương

Thông tin này phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn về tình trạng hiện tại của Khoai Vũ. Dù cho biết sức khỏe đã ổn, nam ca sĩ vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, hạn chế vận động mạnh để có thời gian hồi phục sau chấn thương.

Trước đó, sự cố xảy ra tại SAO Concert 3 diễn ra ngày 10/10 ở Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Theo đoạn clip được ghi lại tại sự kiện, Khoai Vũ gặp sự cố khi đang lùi bước, trong khi bàn nâng trên sân khấu đã được hạ xuống. Nam ca sĩ không kịp nhận ra khoảng trống phía sau nên bước hụt chân, ngã xuống và va vào mặt sàn. Sự việc xảy ra bất ngờ trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Ngay sau đó, nhân viên chương trình nhanh chóng có mặt hỗ trợ, trong khi các thành viên Aeonus cũng dìu Khoai Vũ vào bên trong.

Trong ngày xảy ra sự việc, Khoai Vũ cho biết đã đi khám và được chẩn đoán gãy xương sườn kín.

Sự cố của Khoai Vũ trên sân khấu SAO Concert

Tối 12/10, ban tổ chức SAO Concert đã đăng tải thư xin lỗi Khoai Vũ, nhóm Aeonus, đơn vị quản lý và khán giả. Ban tổ chức thừa nhận những thiếu sót trong quá trình tổ chức đã ảnh hưởng đến trải nghiệm biểu diễn, đồng thời cho biết sẽ rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị và vận hành sân khấu.

Đại diện ban tổ chức cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên Khoai Vũ và trao đổi với nhóm Aeonus cùng đơn vị quản lý. Phía chương trình cho biết các bên đã chia sẻ, lắng nghe và tháo gỡ những khúc mắc trên tinh thần chân thành, tôn trọng.

BTC SAO Concert đã gửi lời xin lỗi đến Khoai Vũ và các thành viên nhóm Aeonus sau sự cố

Khoai Vũ sinh năm 1997, hoạt động trong vai trò người mẫu và diễn viên. Anh từng đảm nhận vai nam chính trong MV Có Một Người Như Thế, gây ấn tượng nhờ ngoại hình sáng và thần thái tự nhiên trước ống kính. Sở hữu gương mặt điển trai theo hướng nam tính, góc cạnh cùng vóc dáng cao ráo chuẩn mẫu, Khoai Vũ nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa dàn gương mặt trẻ.

Nhờ lợi thế visual cuốn hút và body cân đối, anh cũng mạnh dạn thử sức ở một số cuộc thi nhan sắc dành cho nam và từng gây chú ý khi góp mặt tại The Next Gentleman 2024. Đây được xem là bước đệm giúp tên tuổi Khoai Vũ được biết đến rộng rãi hơn trong giới thời trang và giải trí. Bên cạnh đó, Khoai Vũ gần đây gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, cũng như ra mắt trong vai trò thành viên nhóm nhạc.

Khoai Vũ gần đây hoạt động sôi nổi ở vai trò diễn viên, ca sĩ

Ảnh: FBNV