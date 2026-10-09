Viral mỹ nhân phim 18+ làm đồng nghiệp ngắm mê mệt giữa sự kiện: Mặt đẹp dã man, body hút mắt như có ma lực

Thời điểm hiện tại, bom tấn Avengers: Endgame đang thu hút sự chú ý khi được tái phát hành sau 7 năm, với phiên bản mới dài thêm 4 phút. Đây được xem là động thái hâm nóng sức hút của thương hiệu siêu anh hùng Marvel, đồng thời kết nối những ký ức cũ với Avengers: Doomsday, bom tấn dự kiến ra rạp cuối năm nay.

Khoảnh khắc Chris Evans không thể kìm lòng trước sự nóng bỏng của Elizabeth Olsen cách đây 10 năm.

Giữa lúc Avengers: Endgame trở lại tâm điểm chú ý, những khoảnh khắc từng viral của dàn diễn viên cũng được cư dân mạng đào lại. Một trong số đó là hình ảnh mỹ nhân phim 18+ Elizabeth Olsen khoe nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng đến mức khiến đồng nghiệp Chris Evans, tài tử thủ vai Captain America (Steve Rogers), phải ngắm nhìn mê mệt.

Giữa lúc Avengers: Endgame hot trở lại, khoảnh khắc này cũng được cư dân mạng chế lại một cách hài hước (ảnh: fanpage Bắp Rang Bơ)

(ảnh: fanpage Phim Fact)

Thực tế, dù cả hai đều góp mặt trong Avengers: Endgame, khoảnh khắc gây sốt này lại diễn ra tại buổi ra mắt Captain America: Civil War ở London năm 2016. Khi ấy, Elizabeth Olsen xuất hiện trong bộ đầm quyến rũ, khoe vóc dáng gợi cảm cùng gương mặt đẹp nổi bật. Ánh nhìn của Chris Evans dành cho đồng nghiệp nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, khiến người hâm mộ thích thú. Đến hiện tại, khoảnh khắc này một lần nữa được chia sẻ lại, khiến cư dân mạng xuýt xoa trước vẻ đẹp hút mắt như có ma lực của nữ diễn viên.

Chris Evans và Elizabeth Olsen đều là những gương mặt nổi tiếng trong vũ trụ Avengers của Marvel. Nam tài tử đóng vai Captain America, còn nữ minh tinh đóng vai Scarlet Witch.

Không chỉ nổi tiếng với hình tượng Scarlet Witch trong vũ trụ Marvel, Elizabeth Olsen còn gây chú ý bởi những vai diễn đầy táo bạo trong loạt phim 18+. Cô từng tham gia các phim 18+ như Martha Marcy May Marlene, Oldboy, In Secret và Wind River. Trong đó, Oldboy và Martha Marcy May Marlene đặc biệt gây chú ý bởi những cảnh nóng vô cùng táo bạo của nữ diễn viên. Cô sẵn sàng thực hiện cảnh nóng trong các phim 18+, miễn là chúng phục vụ câu chuyện và việc xây dựng nhân vật.

Oldboy là bộ phim 18+ mà Elizabeth Olsen có cảnh nóng cực kỳ táo bạo. Cho ai chưa biết thì tác phẩm này được làm lại từ phim điện ảnh kinh điển cùng tên của Hàn Quốc.

Phim 18+ Martha Marcy May Marlene chứng kiến minh tinh 37 tuổi có vai nữ chính điện ảnh đầu tay.

Đáng chú ý, phim 18+ Martha Marcy May Marlene còn là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Elizabeth Olsen. Khi tham gia bộ phim, cô mới 21 tuổi, nhưng đã gây ấn tượng mạnh với giới phê bình nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng. Đây cũng là vai chính điện ảnh đầu tay, là bước đi đầu tiên trên hành trình chinh phục Hollywood của nữ minh tinh.

Từ mỹ nhân phim 18+ đến Scarlet Witch đình đám, Elizabeth Olsen chứng minh sức hút của mình không chỉ nằm ở gương mặt đẹp sắc sảo và vóc dáng quyến rũ, mà còn ở khả năng chinh phục những vai diễn đầy thử thách. Hiện tại ở tuổi 37, Elizabeth Olsen vẫn được nhiều người hâm mộ xem là một trong những mỹ nhân xinh đẹp, gợi cảm bậc nhất hành tinh.