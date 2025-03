Phim 18+ cổ trang đến từ nước Ý gây choáng ngợp

Bộ phim với thời lượng 6 tập vừa được Netflix phát hành toàn cầu và đánh dấu tác phẩm gốc đến từ nước Ý giàu tham vọng nhất từ trước đến nay trên nền tảng trực tuyến này.

The Leopard ghi lại những thay đổi trong cuộc sống và xã hội ở Sicily trong quá trình thống nhất nước Ý vào thế kỷ 19, là câu chuyện về những con người thuộc tầng lớp quý tộc với cung điện, quần áo xa hoa lộng lẫy nhưng đằng sau đó là những biến động của thời đại, những mối quan hệ đầy phức tạp. The Leopard là một câu chuyện đậm màu sắc chính trị nhưng cũng vô cùng cá nhân: câu chuyện về một gia đình giữa lúc hỗn loạn.

The Guardian đánh giá The Leopard của Netflix như bữa tiệc thịnh soạn, đầy ắp những món ăn ngon, mang đến góc nhìn sắc sảo về thời cuộc nhưng đồng thời cũng đầy gợi cảm, nóng bỏng, quyến rũ với trang phục, tạo hình công phu, kỹ lưỡng.

Phim The Leopard (Ảnh: Netflix)

Khi được giao nhiệm vụ kể câu chuyện vào năm 2025, đội ngũ sản xuất và trang phục của phim đã phải đối mặt với một thách thức to lớn khi phải tìm ra một cách tiếp cận hiện đại đối với câu chuyện nổi tiếng. Phim cũng sẽ không thể tránh khỏi những so sánh với bản chuyển thể đầu tiên đó là bộ phim điện ảnh kinh điển sản xuất năm 1963 của Luchino Visconti với sự tham gia của Claudia Cardinale, Alain Delon và Burt Lancaster, và từng giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes.

Bộ phim sử thi của Netflix thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của siêu mẫu Deva Cassel - con gái của minh tinh nổi tiếng hàng đầu nước Ý Monica Bellucci và Vincent Cassel - trong vai Angelica Sedara, một phụ nữ trung lưu trẻ trung, xinh đẹp.

Deva Cassel trong phim (Ảnh: Netflix)

Nhà thiết kế trang phục Carlo Poggioli đã cung cấp khoảng 6.000 bộ trang phục thế kỷ 19, trong đó có 350 bộ váy dạ hội và hơn 500 bộ trang phục quân đội cho phim. Bên cạnh áp lực với số lượng công việc khổng lồ, Carlo Poggioli cũng phải cố gắng không lặp lại những gì phiên bản điện ảnh trước đó đã làm được.

Poggioli và Indiana Production đã thành lập một phòng thí nghiệm may trang phục tại Rome với 25 thợ may làm việc cật lực. Họ đã sử dụng hơn 3.000 mét vải chỉ để may trang phục mới cho dàn diễn viên nữ và diễn viên quần chúng. Đồng thời, nhóm của ông đã lùng sục các nhà may trang phục ở Ý cũng như ở London và Madrid để hợp tác sản xuất trang phục mới. Trong số những bộ trang phục chính của chương trình có chiếc váy dạ hội đầu tiên mà Deva Cassell mặc khi vào vai Angelica Sedara, người trở thành "chất xúc tác" gây ra những xáo trộn. Chiếc váy không chỉ có kiểu dáng quyến rũ mà còn mang sắc hồng rất đặc biệt khiến nhân vật ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý.

Trang phục trong phim được thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ, mang dấu ấn riêng của từng nhân vật (Ảnh: Netlix)

“Mỗi nhân vật đều có màu sắc, kiểu thêu và chất liệu vải riêng”, nhà thiết kế trang phục của phim cho biết. Đối với nhân vật nam, có thân phận cao quý, ông lựa chọn trang phục với chất lanh vừa đẹp, vừa chống lại cái nóng gay gắt trong khi vẫn giữ được sự thanh lịch của tầng lớp quý tộc.

Nhà sản xuất chính của chương trình, Fabrizio Donvito, cho biết thêm: "Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một loạt phim tôn vinh nền văn hóa và danh tiếng to lớn của kiệt tác mà Giuseppe Tomasi di Lampedusa đã tạo nên. Chúng tôi muốn kể một câu chuyện mặc dù được đặt trong một thời đại khác nhưng vẫn có ý nghĩa ngày nay".